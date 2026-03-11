ČEZ: Sezóna domácích fotovoltaik začíná, je nejvyšší čas na revize

Blížící se jaro neznamená jenom vyšší teploty a více slunečního svitu, ale i výrazný nárůst množství elektřiny, kterou vyrobí fotovoltaické elektrárny. Mnohé z nich ale ve výsledku produkují méně, než kolik by mohly. Řada domácností s elektrárnou na střeše totiž zapomíná na pravidelný a kvalitní servis, který fotovoltaické panely potřebují stejně jako třeba auto. Právě teď, před začátkem sezony, je na něj přitom nejlepší čas. Profesionální technici ČEZ Prodej s údržbou zákazníkům pomáhají jak jednorázově, tak i v rámci pravidelné služby. Jen za loňský rok mají za sebou celkem téměř devět tisíc servisů a revizí. A správná příprava na sezonu může i výrazně ušetřit – pokud panely pracují v ideálních podmínkách, může se jejich výroba zvýšit až o skoro desetinu.
Už dvě stě tisíc českých domácností má na střeše solární panely. Příchod jara a s ním i slunných dnů pro ně značí sezonu největší výroby – během jara a léta fotovoltaiky vyrábí až o 80 % víc energie než po zbytek roku, což znamená také největší energetické úspory. Právě v době, kdy se vyrábí nejvíce, je ale důležité, aby byly panely v co nejlepší kondici a vyráběly bez zbytečných omezení.
Nejlepší cestou k tomu je pravidelný servis, který fotovoltaika potřebuje stejně jako všechny jiné složité technologie. ČEZ Prodej návštěvy proškolených profesionálů nabízí jak jednorázově, tak i jako pravidelnou službu. „Nejenom, že dodáváme moderní technologie pro snižování spotřeby domácností, ale zároveň poskytujeme i odbornou péči o zařízení, tak aby klientům sloužila co nejlépe a nejdéle. Jenom za loňský rok mají za sebou naši zkušení technici k domácím elektrárnám v celku téměř devět tisíc výjezdů,“ říká Jana Staňková Bojanovská, ředitelka úseku nekomoditních služeb ČEZ Prodej.
Teď před sezonou je přitom na zamluvení termínu kontroly nejvyšší čas – v jejím průběhu už bývají kalendáře servisních techniků zpravidla výrazně zaplněnější. Během servisu certifikovaní specialisté zkontrolují zapojení fotovoltaických panelů, provedou preventivní údržbu, ověří správné nastavení systému a také ho aktualizují. V případě revize navíc výsledná zpráva slouží i jako podklad pro pojišťovny, pokud by došlo k řešení pojistných událostí.
V průběhu roku jsou fotovoltaické panely vystavené všemožným vlivům počasí, opotřebovávají se, a mění se i jejich okolí. Snížit výkon fotovoltaické instalace přitom může nejenom špína nebo nový stín od rychle narostlého stromu, ale i třeba špatná konfigurace systému. Včasná kontrola takový problém odhalí dřív, než dojde k výpadku, jehož oprava zpravidla bývá výrazně dražší než pravidelný servis.
Specialisté z ČEZ Prodej mají přitom zkušenosti s technologiemi mnoha různých výrobců. Jsou tak schopní pomoci nejenom stávajícím zákazníkům, ale v rámci jednorázových kontrol a revizí i těm klientům, kterým fotovoltaiku instalovala jiná firma. „Každý měsíc se na nás takových domácností obrací desítky. Zpravidla jde o bývalé klienty firem, které po konci solárního boomu nedokázaly udržet kvalitu služeb, anebo zkrachovaly,“ popisuje Jana Staňková Bojanovská, ředitelka úseku nekomoditních služeb ČEZ Prodej.
Pravidelný servis domácích fotovoltaik od ČEZ Prodej v současnosti využívá přes 3,5 tisíce zákazníků. Nabídku pro domácnosti se solárními panely navíc společnost postupně obohacuje ve všech směrech – od poloviny loňského roku například v aplikaci MŮJ ČEZ zákazníci najdou novou sekci, ve které mají jasný přehled o výrobě, spotřebě, přetocích do sítě i stavu baterie. Od loňského března navíc můžou využít službu ČEZ FlexiEnergie, díky které můžou inovativně vydělat i na přetocích do sítě. Už 1 600 klientů ČEZ dostává odměnu ve výši několika set korun měsíčně za to, že umožní operátorům na dálku řídit přetoky do sítě.
