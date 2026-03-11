Pražský učitel proti sudetskému sjezdu v Brně. Začal pátrat

Vy jste členem skupiny Obrana národa, která protestuje proti sjezdu organizace, sdružující sudetské Němce, jenž se má konat v květnu v Brně. Nesouhlasíte s tvrzením, že je to jakýsi „akt smíření“, jak někdy zaznívá? A co říci na argumenty těch, kteří nechtějí v České republice toto sdružení kvůli jeho údajnému postoji k Benešovým dekretům?
Ten, kdo byl na akci s Berndem Posseltem loni v listopadu v Brně na Masarykově univerzitě, ví, že o žádné skutečné smíření nejde. Zde byla v českém jazyce nabízena brožura od pana Berndta Posselta a jeho vize jsou děsivé. Jeden z nadpisů brožury je Bezpráví Benešových dekretů. Na Slovensku byl přijat zákon, umožňující stíhat každého, kdo bude Benešovy dekrety zpochybňovat. Tamější politici „mají koule“. Ti naši jsou v hlubokém předklonu připraveni s nataženou dlaní, nebo vyhlížející správný otvor, kam by mohli strčit svou hlavu. Pokud se někdo chce s někým usmířit, měl by začít omluvou. Omluvou za příkoří a bezpráví, která způsobil. Ale tento spolek pokračuje v útocích na českou státnost.
Ohledně té Obrany národa, můžete mi k této skupině říci něco víc? Jak funguje, kdo další je ještě členem?
Občanské sdružení Obrana národa 2 bylo založeno v prosinci 2025 jako reakce na konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně ve dnech 22. 5.–25. 5. 2026. Je zde zastoupena řada vlasteneckých spolků, hnutí a jednotlivců. Nemohu všechny jmenovat, neboť se přidává mnoho dalších a nerad bych na někoho zapomněl. Na pravidelných schůzkách se projednávají budoucí akce. Již proběhly besedy s občany, kde nebylo téměř kam si sednout. Vysokou odbornou úroveň těchto besed zaštiťuje např. pan Jiří Jaroš Nickelli. Je to člověk, který byl sám okupací naší země existenčně i jinak dotčen. Naštěstí ještě jsou mezi námi žijící svědci událostí let 1938–1946 a jejich výpovědi jsou děsivé. Od nich víme, že z pohledu německého národa jsme vždy byli, jsme a budeme podřadnou skupinou vhodnou k vykořisťování a poněmčení proto, abychom pro svého západního souseda mohli dobře a hlavně levně pracovat.
Bronislav Sedláček
Říkáte poněmčení… Není to přece jen příliš silné kafe?
Bohužel to je realita. Již v roce 2024 jsem v pořadu na Petr Bureš TV poukazoval na skutečnost, že je český národ systematicky poněmčován. Dne 28. 2. 2024 vešla v platnost část III. Evropské charty regionálních či menšinových jazyků za účelem zvýšit ochranu němčiny v ČR. Z nových povinností českého státu např. plyne:
dvojjazyčné vyučování ve všech veřejných mateřských, základních i středních školách v příslušných okresech
– toto vzdělávání nesmí být omezeno počtem zájemců (tedy povinně ve všech školách)
– k čemuž se stát zavazuje vyškolit učitele
– vytvoření podmínek pro soukromé i veřejnoprávní vysílání v němčině
– podpora německé kultury i v rámci propagace českého národa v zahraničí
– stát se zavazuje vystupovat proti praktikám, které brání použití němčiny v hospodářském (např. úředníci), ale i kulturním životě – takže budeme mít všichni povinnou němčinu?
Výše uvedené bylo různými vládami připravováno nejméně od roku 2006.
Pojďme zpátky k té chystané akci v Brně. Jste v nějakém kontaktu se zástupci festivalu Meeting Brno, kteří sjezd do Brna pozvali? Jaké jsou jejich argumenty pro tuto akci?
S organizátory rozhodně nejsem v kontaktu. Seznam těch, kteří se zasloužili o konání sjezdu landsmanšaftu, bude včas zveřejněn. Zejména pak těch, kteří napsali tzv. zvací dopis. Ten jsme již jako národ zažili v roce 1968. Ale tehdy byl napsán pod nátlakem. Kdežto novodobý „zvací dopis“ napsali novodobí kolaboranti. Sjezd Sudeťáků v České republice představuje popření výsledků 2. světové války v celém rozsahu včetně popření Postupimských dohod.
Stačí, když jsou s nimi ve spojení a možná i vzájemném objetí zastupitelé města Brna a Jihomoravského kraje. Rada města Brna poskytla na provoz spolku Meeting Brno v letech 2018–2021 částku 11,4 milionu korun. Dále pak na období 2025–2027 částku 9 mil. korun. Dále pak hejtmanství Jihomoravského kraje dotaci výše uvedenému spolku na období 2025–2028 6 mil. korun. Tedy v celkové výši 26,4 mil. korun dotujeme spolek bratřící se s katy českého národa za 2. svět. války a na potřeby českých občanů pak nezbývají peníze. Seznam těch, kteří hlasovali pro dotace, bude včas zveřejněn tak, aby jim to mohli občané řádně spočítat v komunálních volbách.
Vy jste také zmínil, že na dobu, kdy se má akce konat, je už řada ubytovacích míst zamluvena… Můžete to, prosím, trochu rozvést? A jak jste tyto informace získali?
Jednoduše – zavolal jsem do několika hotelů či penzionů v Brně a zkoušel sehnat ubytování pro skupinu 10 lidí. Zpravidla jsem byl odkázán na dobu před nebo po tomto víkendu, ale že bohužel o tomto víkendu je obsazeno. Dále bylo zjištěno, že prostory Brněnského výstaviště jsou na tyto tři dny zamluveny.
Připomeňme ještě, co se právě v Brně za války odehrávalo?
Nevím, zda je nutno zaměřit se právě na Brno za 2. svět. války. Zvěrstva se děla po celé vlasti. Pokud se ale soustředíme na odsun, začněme tím v roce 1938 z českého pohraničí. Dle dosud žijícího účastníka pana Rudolfa Kunzmanna: „Nám Čechům byla dána 24hodinová výpověď z bytu, vlastně bezmála 400 000 Čechům. Hnali nás (mnohde se střelbou do utíkajících Čechů) na nádraží s kufírkem, jednou duchnou a polštářem na kočárku, což dodnes nebylo žádnými reparacemi nahrazeno.“
Z 20 českých rodin se po válce do Boru u Tachova vrátily jen 4. Kupodivu se tam vrátili i 2 přeživší němečtí komunisté z koncentračního tábora a 5–6 německých sociálních demokratů. Avšak i tito při odsunu křičeli na náměstí: „My se vrátíme a vašimi hlavami budeme dláždit borské náměstí!“
Dále pod heslem Čechům nic nedáme roztahali po vesnici Nová ves pod Přimdou seno a slámu, zakopali po vsi láhve s petrolejem a benzínem. Zvířata nechali záměrně v maštalích, usadili se na kopci a zapálili vesnici. Pak se dívali na tu zkázu a pokus Čechů hasit.
V té době byla jedna kráva schopna uživit celou rodinu. Tak to jsou prosím ti hodní a přátelští Sudeťáci v pravém světle.
Na druhou stranu, jak dnes, s odstupem tolika let, vnímat odsun sudetských Němců? A co říci ke zmíněným Benešovým dekretům?
K vlastnímu odsunu sudetských Němců. Tito byli odsunuti na základě výsledků tzv. Postupimské dohody. Netýkal se ale všech Němců, takže nikdo nemůže poukazovat na to, že na ně byla svalována kolektivní vina. Z odsunu bylo vyjmuto celkem 163 009 osob. Na rozpoznání těch, kteří spolupracovali s nacisty, české úřady použily německé antinacisty, kteří se vrátili z koncentračních táborů.
Při odsunu místy docházelo ke špatným věcem. Copak ale může národ, jenž trpěl pod nadvládou dobyvačného Německa, jednat jinak? Proč landsmanšaft nikde nezmiňuje 350 000 českých obětí za druhé světové války? Jehož zvěrstva byla tak krutá! Proč nemluví o tom, že si Sudeťáci kupovali místenky na popravy českých vlastenců právě v Brně? Jak je potom může kdokoliv nazývat „milí spoluobčané“?
Zajímavé je, že Němci byli odsunuti i z dalších států. Např. z Maďarska, Polska Jugoslávie a dalších. Avšak útok na státnost je veden jen a jedině v České republice – díky našim prodejným politikům.
Když jsme u toho, také se stále objevují úvahy ohledně válečných reparací. Mělo, nebo nemělo by je Německo zaplatit?
Válečné reparace vždy platí stát, jenž prohraje válku. Avšak nyní to vypadá, že vyhráli Němci! Dne 15. 10. 2001 předložilo Poslanecké sněmovně ČR Shromáždění Němců žijících nyní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku požadavek na odškodnění, jak dokládá profesor Jiří Frajdl.
Naopak se obávám, že nárokové reparace za způsobené příkoří českému národu nebudou nikdy vyplaceny. Jak může poskok Havel, který byl pouze dosazenou loutkou, prohlásit, že reparace český lid nechce a ještě se jel omlouvat do Německa za příkoří, které jsme my Češi způsobili Němcům?!!
Čerstvé rozhodnutí Okresního soudu v Semilech ze dne 27. 2. 2026 soudcem Polákem o vydání části mobiliáře státního zámku Nový Rohozec v Turnově dědičce rodu Walderode je vlastizrádné! Tento rod prokazatelně a aktivně spolupracoval s nacisty! Je to sice jen „první vlaštovka“.
Máte ohledně všech těch věcí, o kterých mluvíte, nějaké řešení?
Zde bych chtěl pochválit akci vlastenců na zasedání zastupitelstva Brno-střed dne 4. 3. 2026. K velkému překvapení radních zde vystoupilo proti konání sjezdu v Brně asi padesátka těch, kterým není lhostejný vstřícný postoj úředníků. Radní argumentovali tím, že nevěděli, na co budou peníze věnované spolku Meeting Brno. V tom případě tam tito zástupci občanů města Brna nemají co pohledávat!!! Pokud vydávají peníze a nevědí vlastně na co…
Jediným možným způsobem, jak zastavit postupnou likvidaci českého národa je rozhodné vystoupení občanů proti konání sjezdu. Například již účastí na vzpomínkových akcích u příležitosti zahájení okupace z roku 1938 dne 15. 3. 2026 v Brně (ulice Křenová) a Praze (na Václavském náměstí 14 h.). Dále pak 28. 4. 2026 u Jošta na Moravském náměstí v Brně v 16 hodin. A další akce, zejména pak besedy s přeživšími z 2. svět. války. Jiné akce budou následovat, zejména v období konání rozvratného sjezdu. Vše vyvrcholí 24. 5. 2025 pochodem a demonstrací proti Sudeťákům na Dominikánském náměstí v Brně.
Chceme také uspořádat novodobý TÁBOR LIDU navazujíce na slavnou minulost našich předků – husitů! Oni, ač také proti přesile, vybojovali nejslavnější období českého národa. Místem bude tento tábor pod zámkem v Dolních Kounicích s laskavým svolením hradního pána, pana Zoubka. Doba konání je 22.–24. 5. 2026 a počítáme s kulturním programem vlasteneckých a pronárodních skupin. V brzké době by měl začít fungovat web www.protisudetakum.cz, kde se budete dozvídat novinky a aktuality z naší činnosti.
