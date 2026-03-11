Svobodová (Piráti): Všechny naše návrhy jsou rozpočtově neutrální

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Já tady dneska vystoupím se stanoviskem klubu Pirátů, řeknu vám něco k těm našim pozměňovacím návrhům, nicméně trošku navážu na kolegu Jakoba s tím obecnějším povídáním o rozpočtu, protože ať už se tady budeme bavit o tom rozpočtu, jak budeme chtít a budeme možná vydefinovávat ty naše pozměňovací návrhy, tak si musíme říct, že ten rozpočet je protizákonný, navíc má extrémně vysoký deficit, máme tady deficit 310 miliard korun. To se nemění, to je tady prostě pořád a je na místě to opakovat. My se nacházíme v době ekonomického růstu a co by bylo na místě, tak na místě by bylo, ty deficity snižovat, investovat do budoucnosti a snižovat dluhy. My tady vidíme ale pravý opak. A navíc ten rozpočet není neutrální. On nepomáhá všem lidem stejně, on tady není pro všechny, obzvlášť třeba ohrožené lidi, on pomáhá těm velkým a silným hráčům, a to mně se tedy výrazně nelíbí.
Jak jsem říkala, tento zákon nebo tento rozpočet obchází ten zákon o rozpočtové odpovědnosti a navíc jsme se dočkali zpochybňování institucí, které na tento problém upozorňují, což byla Národní rozpočtová rada. Přece nejde udělat to, že když nesouhlasím s nějakým odborným názorem, tak zpochybním celou tu instituci. Přijde mi to velice nesystémové a že to podrývá právě důvěru v ty instituce a důvěra v instituce je velice důležitá právě proto, aby ten stát měl celkovou důvěru obyvatel. Tak.
Nyní tedy se vyjádřím k těm našim hlavním pozměňovacím návrhům. O dostupném bydlení už tu mluvil Zdeněk Hřib, takže to nebudu tak obsáhle komentovat, ale tím naším hlavním návrhem je přesunout 14 miliard do podpory dostupného bydlení. Tyto prostředky mají pomoci obcím stavět dostupné nájemní byty a urychlit projekty, které jsou už dnes připravené.
RNDr. Vendula Svobodová
Ta krize bydlení, kterou tady zažíváme a řada z vás ji zažívá na vlastní i na vlastní kůži, tak je největší problém těch českých domácností. Krize bydlení nám způsobuje to, že lidé nezakládají rodiny v tu dobu, kdy by chtěli, oddalují tato zásadní životní rozhodnutí. A pak z toho tratíme my všichni, protože například porodnost je velice nízká. A nepomohou tomu nějaké krátkodobé nebo jednorázové dárečky. Tady se musí nastavit systémová podpora a musíme tu krizi bydlení začít řešit a začít řešit teď.
Pak navrhujeme vrátit 250 milionů korun do zákona o dostupném bydlení. To s tím samozřejmě souvisí. Tento zákon vláda prakticky vykostila. Zákon, který má pomáhat lidem v bytové nouzi, bez financování prostě fungovat nebude. To si tady musíme říct. To je pravda.
Dalším návrhem je pak 1,5 miliardy korun na valorizaci rodičovského příspěvku. Ty rodičovské příspěvky dlouhodobě ztrácí hodnotu kvůli růstu životních nákladů. Pokud stát říká, že chce podporovat rodiny, měl by začít právě teď a právě tady. Rodiny drží tu společnost pohromadě. A přijde mi, že v poslední době jsou spíš rodiny dobrým argumentem a dobrým obrázkem na předvolební billboardy, ale pak už na ně zapomínáme.
Třetí zásadní oblastí je bezpečnost. Navrhli jsme přesunout 2 miliardy korun do modernizace armády, do dronů, kybernetické obrany, do technologických inovací. Mezinárodní bezpečnostní situace je velmi znepokojující a Česká republika musí být připravena. Teď opravdu není chvíle na to, aby se šetřilo na obraně. My jsme tady slyšeli, jak je důležité dbát na vnitřní bezpečnost. Ale ta vnitřní bezpečnost bez té vnější prostě nebude.
To, co tady musí zaznít, je, že ačkoliv se nám rozpoutávají ty konflikty na vícero místech, ten agresor, pro nás hlavní nebezpečí, je prostě Rusko. Rusko je agresor. My nemáme jedinou záruku a jistotu, že se zastaví na té Ukrajině.
Pak ještě navrhujeme - jeden z těch důležitějších pozměňovacích návrhů je 1,5 miliardy pro vysoké školy, protože šetřit na vysokém školství je cesta kamsi, kde nechceme být. Pokud pořád deklarujeme veřejně, že chceme být mozkovnou, a ne montovnou, nemůžeme okrádat vysoké školy o jejich finance. Máme tady jednu miliardu na provoz a půl miliardy na vědu a výzkum. Pokud chceme být tahouny inovací, pokud chceme jít dopředu, pokud chceme být konkurenceschopní, nemůžeme okrádat vysoké školy. Takže navrhujeme i přesunout finance právě sem.
Všechny tyto návrhy jsou navíc rozpočtově neutrální, nezvyšují deficit, jen mění priority státu ve prospěch lidí v Česku. O všech těchto návrzích budeme dnes tedy hlasovat. A jak jsem říkala, tento rozpočet má masivní schodek, nicméně tyto naše pozměňovací návrhy ten rozpočet vylepšují výrazně.
Já bych tady ještě chtěla říct, že tedy požádám o podporu těch našich pozměňovacích návrhů. Jistě vidíte všechny v té obrovské tabulce, která možná leží někde před vámi. A to bude k tomu mému projevu asi zatím všechno. Děkuji.
Ještě bych tedy načetla legislativně technickou opravu u toho jednoho našeho pozměňovacího návrhu. To tedy přečtu doslovně, aby to bylo zaznamenáno. Takže návrh legislativně technické opravy pro třetí čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky za rok 2026, sněmovní tisk 94, k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 512, pořadové číslo 4. Jedná se o legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu s pořadovým číslem 4 a pod číslem sněmovního dokumentu 512, předkladatel Vendula Svobodová, jako já.
V pozměňovacím návrhu s pořadovým číslem 4 a pod číslem sněmovního dokumentu 512 se v bodě 2 číslo 10 miliard nahrazuje číslem 9,3 miliardy a číslo 2,7 miliardy se nahrazuje číslem 2 miliardy a v bodě 3 se číslo 4 miliardy nahrazuje číslem 4,7 miliardy. Jedná se opravdu o opravu písemných chyb v textu pozměňovacího návrhu.
V tom případě je to ode mě v tuto chvíli vše. Moc děkuji za pozornost.
