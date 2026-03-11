Kroměříž láká na Macourka, nové okruhy na zámku a velkolepou slavnost

Oslava 100. výročí narození scénáristy, dramatika a básníka Miloše Macourka, nová městská slavnost nazvaná Kroměříž září, nové okruhy na zámku nebo výstava masožravých rostlin v Květné zahradě. „Na tyto a mnohé další akce se mohou v letošní sezoně těšit obyvatelé i návštěvníci Kroměříže. Společně se zámkem například v Podzámecké zahradě opět uspořádáme krajské dožínky. Lidé nepřijdou ani o tradiční oblíbené akce, jako jsou například Vybarvený běh či Den uniformovaných sborů,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.
Sezona na zámku slavnostně začne v sobotu 28. března, v půl desáté ji odstartuje výstřel z děla za doprovodu Biskupských manů v uniformách arcibiskupské knížecí gardy. „Pro návštěvníky jsme letos připravili dva rozšířené prohlídkové okruhy: Cesta reprezentace a Cesta dědictví. Okruhy kombinují stávající kratší trasy do ucelených, více než hodinových prohlídek,“ přiblížil Aleš Taufar, ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad. V nabídce zůstává společná prohlídková trasa s Květnou zahradou s názvem Via UNESCO a trasa Cesty za uměním, která propojuje zámek s Arcidiecézním muzeem a Arcibiskupským palácem v Olomouci. Návštěvníci se mohou i letos těšit na řadu kulturních akcí, například na koncert skupiny Jelen, hudební festivaly Academy Kroměříž a Hudba v zahradách a zámku nebo na muzikál Noc na Karlštějně, který je součástí cyklu Kultura pod hvězdami.
Podzámecká zahrada zůstane otevřena všem obyvatelům i návštěvníkům města každý den, nejen při kulturních akcích. Arcibiskupství olomoucké přitom postupně pracuje na obnově jednotlivých prvků zahrady. „Snažíme se zahradě postupně vracet její podobu z druhé poloviny 19. století. Letos proto pokračujeme obnovou historické voliéry v Pavím dvoře a pouštíme se do opravy Rybářského pavilonu, jehož litinový balkon je už v havarijním stavu a potřebuje rychlý zásah. Stavební práce budou probíhat po celý letošní rok a průhled na Rybářský pavilon se návštěvníkům znovu otevře v roce 2027,“ popsal generální vikář olomouckého arcibiskupství Ladislav Švirák.
Zámek se zapojí i do celorepublikových akcí, jako jsou Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad a Hradozámecká noc. Dvou naposledy jmenovaných akcí se bude účastnit i Květná zahrada. „Sezonu jsme zahájili tradiční výstavou kamélií, která patří mezi dlouhodobě nejvýznamnější zimní akce regionu. V hlavní turistické sezoně připravujeme prázdninové programy pro rodiny s dětmi, komentované prohlídky a tematické kulturní programy, koncerty festivalu Hudba v zahradách a zámku a již zmíněnou výstavu masožravých rostlin,“ řekl kastelán Květné zahrady Zdeněk Novák.
Městská slavnost Kroměříž září se uskuteční ve dnech 18. až 20. září. „Slavnost by měla v kulturní nabídce Kroměříže opravdu zazářit. V září by měla pomoci prodloužit turistickou sezónu, svým obsahem by měla rozzářit emoce návštěvníků a významnou roli v programu budou hrát vizuální vjemy, ať už přes den, nebo po setmění,“ přiblížil radní Jiří Kašík. Vytvořeno bude několik propojených scén tak, aby v uvedené dny město žilo, bylo atraktivní, návštěvníci měli důvod nezůstávat jen na jednom místě. Součástí festivalu bude i gastro část věnovaná lokálním produktům. Headlinerem na páteční večer bude kapela Divokej Bill, sobotní večer bude patřit filmovým melodiím v podání Moravské filharmonie Olomouc a pohybovému umění cirku La Putyka.
Výročí narození kroměřížského rodáka Macourka připomene celosezonní výstava Miloš Macourek králem fantazie v Muzeu Kroměřížska, kterou spolupořádá radnice a jejímž těžištěm jsou čtyři nejznámější Macourkova díla Arabela, Jezerní královna, Dívka na koštěti a Mach a Šebestová. „Počítáme s tím, že bude velkou atrakcí nejen pro místní, ale především pro turisty, kterým chceme krásy Kroměříže přiblížit právě skrze vztah Miloše Macourka k rodnému městu,“ dodal Kašík. Další částí oslav bude komponovaný pořad Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž nazvaný Saxana a lexikon pohádek, který nastudoval melodie z Macourkových komedií. Plánována je například i beseda s hercem a režisérem Ondřejem Kepkou nazvaná Honzík z Arabely. Téma 100. výročí Macourkova narození se prolne i do programu slavnosti Kroměříž září, Vybarveného běhu a dalších akcí.
Co se týče dalších událostí v Kroměříži, chybět opět nebudou kostýmované prohlídky Tajemství staré Kroměříže, Den uniformovaných sborů nebo cyklistický závod Czech tour 2026.
Více informací o chystaných akcích lze nalézt na internetových stránkách ZDE, ZDE, ZDE a ZDE a také na sociálních sítích kroměřížské radnice, správy zámku, správy Květné zahrady a Domu kultury.
