Markéta Šichtařová definitivně složila poslanecký mandát, nahradí ji Josef Nerušil

Markéta Šichtařová se jako renomovaná ekonomka a autorka mnoha publikací věnovala především ekonomickým tématům a kritice unijních regulací. K jejímu kroku uvedl předseda Svobodných Libor Vondráček: „Politika není sprint, ale běh na dlouhou trať. Markéta Šichtařová se přičinila o to, že jsou Svobodní po 17 letech konečně ve Sněmovně, i když dnes už bez ní. Za její práci v politice i v ekonomice jí chci poděkovat. Její osobní rozhodnutí složit poslanecký mandát plně respektuji, i když mě tato zpráva pochopitelně netěší. Vzhledem k tomu, že současně oznámila také celkový konec svého působení v politice, držíme jí palce na poli ekonomické činnosti a dál se budeme jejími analýzami inspirovat.“
Jako svou tečku za působením ve Sněmovně si Markéta Šichtařová vybrala zamítací návrh k zákonu o implementaci předpisu DSA. DSA v ostrém projevu na páteční schůzi kritizoval také předseda Svobodných Libor Vondráček.
„Implementaci DSA vnímám i já jako velmi rizikovou, což jsem vyjádřil také svým negativním stanoviskem za náš klub při jednání Sněmovny, o kterém informovala Společnost na obranu svobody projevu. Rozumím Markétině frustraci, že se změn po vzoru Javiera Mileie nedočkáme tak rychle, jak by si přála. Chápu, že chtěla motorovou pilou více a razantněji zaříznout EU, než jaké nám umožňuje náš volební výsledek. Nicméně můj postoj zůstává neměnný: za svobodu a naše hodnoty musíme bojovat na půdě parlamentu až do konce. Bez trpělivosti v politice nelze ničeho dosáhnout a jen díky trpělivosti se Svobodní po tolika letech existence konečně dostali do Sněmovny,“ vysvětlil poslanec a předseda Svobodných.
Složením mandátu Markéty Šichtařové dochází k výměně v rámci poslaneckého klubu. Prvním náhradníkem podle výsledků sněmovních voleb je Josef Nerušil (SPD), předseda pražské organizace SPD a zkušený politik, který v minulosti působil také v církevní sféře a v Radě Českého rozhlasu. K jeho nástupu Libor Vondráček dodal: „Věřím, že naše budoucí spolupráce bude stejně konstruktivní a profesionální jako s ostatními kolegy v rámci klubu. Mojí prioritou je trpělivost a kontinuita naší práce v parlamentu.“
Svobodní budou i nadále pokračovat v naplňování svého programu se zaměřením na štíhlý stát, nízké daně a ochranu individuálních svobod občanů České republiky.
