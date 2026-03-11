Finanční správa: Influenceři a daně - na co si dát největší pozor

Pro influencery a tvůrce online obsahu ale každoročně platí, že nejčastější chyby vznikají spíše z toho, že nepřiznají všechny příjmy nebo nesprávně uplatní výdaje. Častá jsou i opomenutí povinností souvisejících s DPH. Finanční správa proto upozorňuje na klíčové oblasti, které se v praxi nejčastěji řeší.
„U daně z příjmů bude většina fyzických osob postupovat stejně jako při podání přiznání za loňský rok. Neměly by zapomenout na zvýšení hranice příjmů pro uplatnění vyšší sazby daně, zároveň by si měly pečlivě zkontrolovat splnění podmínek pro uplatnění slev, kde se asi nejčastěji chybuje,“ říká Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Základní pravidla pro rok 2025: mění se hranice pro vyšší sazbu daně
V zákoně o daních z příjmů máme u zdanění fyzických osob tzv. daňovou progresi, příjmy nad určitou hranici se tedy zdaňují vyšší sazbou daně. Tato hranice je dána 36násobkem průměrné mzdy, a proto se každoročně v návaznosti na růst průměrné mzdy mění. Základ daně do této hranice se zdaňuje 15% sazbou, část základu daně nad tuto hranici pak podléhá 23% sazbě daně.
36násobek průměrné mzdy pro rok 2025 činí 1 676 052 Kč, v roce 2024 to bylo 1 582 812 Kč. Vyšší sazba daně se neuplatňuje na celý příjem, ale pouze na část základu daně, která tuto hranici přesáhne.
Na co si mají influenceři dát největší pozor
1) Přiznat všechny příjmy – včetně zahraničí a barteru
Influenceři musí do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvést veškeré příjmy za kalendářní rok 2025, a to nejen od českých subjektů, ale i od zahraničních online platforem a reklamních systémů. Typicky jde o příjmy z platforem a služeb, jako jsou YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, OnlyFans a další.
Do příjmů patří také:
- odměny za marketingovou a reklamní činnost (sponzorované spolupráce, product placement)
- provize a affiliate programy
- barterová plnění (věci a služby zdarma výměnou za propagaci) – ta je pro účely zahrnutí do daňového přiznání potřeba ocenit jejich peněžní hodnotou.
2) Správně uplatnit výdaje – skutečné výdaje vs. výdajový paušál
Pokud influencer uplatňuje skutečně vynaložené výdaje, může do výpočtu zahrnout pouze takové výdaje, které prokazatelně souvisely s jeho výdělečnou činností.
Pokud naopak využívá výdajové paušály, potřebuje si ověřit, že jeho příjmy spadají do kategorie umožňující uplatnit konkrétní procento paušálních výdajů. Pokud by vykonával víc druhů činností, které spadají pod různé výdajové paušály, musí příjmy správně rozčlenit (např. 60 % nebo 40 % podle druhu činnosti). Výdajový paušál stanovený příslušným procentem z příjmů pak zahrnuje veškeré výdaje, vedle paušálu proto už nelze žádné další výdaje uplatnit (např. cestovné, paušál za auto apod.). Maximální hranice paušálních výdajů je zákonem stanovena na úrovni příjmů ve výši dvou milionů Kč. Například při využití paušálních výdajů ve výši 60 % příjmů lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1 200 000 Kč (i když by příjmy překročily dvoumilionovou hranici).
) Paušální režim (paušální daň): hlídat limity a pásmo
Influenceři v paušálním režimu by měli zkontrolovat zejména:
- zda nepřekročili rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušální daně
- zda nepřekročili limit nebo neporušili jiné zákonné podmínky, které by znamenaly povinnost vystoupit z paušálního režimu nebo podat klasické daňové přiznání.
4) Zahraniční příjmy a měny: správný přepočet na Kč
U příjmů v cizí měně je nutné provést přepočet na české koruny v souladu se zákonem o daních z příjmů podle zvoleného postupu. Například je možné využít jednotný kurz pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví, který pro zdaňovací období 2025 stanovilo Generální finanční ředitelství Pokynem č. GFŘ-D-75 dostupným na internetových stránkách finanční správy a ve Finančním zpravodaji č. 2/2026 ZDE.
5) DPH: pozor na plátcovství a identifikovanou osobu
Influenceři v praxi často přehlíží povinnosti v oblasti DPH, zejména:
- povinnost stát se plátcem DPH při překročení zákonného obratu (lze se samozřejmě registrovat také dobrovolně)
- povinnost registrace jako identifikovaná osoba (pokud již influencer není registrován jako plátce DPH) při přijetí služeb od zahraničních subjektů – typicky reklamních služeb od společností jako Google, Meta či TikTok.
Další tipy finanční správy
Bližší informace týkající se daňových přiznání lze nalézt v tiskových zprávách na webu Finanční správy ČR ZDE.
Pro elektronické podání daňového přiznání doporučujeme využít portál MOJE daně (ZDE), který nabízí průvodce vyplněním formuláře a automatické kontroly, čímž snižuje riziko chyb.
