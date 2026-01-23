Podraz exministra má pokračování. Hynek Beran to nechce nechat jen tak

Jaká byla odpověď na vaši stížnost na jmenování rady ERÚ?
Ozval se právník z Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle jeho výkladu jmenuje vláda na základě návrhu MPO. To reprezentuje ministr, tedy v tomto případě Lukáš Vlček v demisi na poslední schůzi vlády, kam to mimo program donesl. Kontinuita předchozí profese člena rady ERÚ nikde předepsána není, ale způsob, jakým to ministr vybere, také ne. Jinými slovy, pokud si pan ministr Vlček v demisi vytvořil komisi a zadal jí, aby vybrali právníka a ne energetika, není to podle nich v rozporu se zákonem. Zda je to v rozporu s dobrým mravem, nechávám už na ostatních. Problém je, že to pravděpodobně není jediné místo, kde si minulá vláda takto zajistila kontinuitu úředníků svého období, i když zejména na Ministerstvu životního prostředí už proběhly některé reorganizace prakticky okamžitě po nástupu Petra Macinky, což je jedině dobře.
Jaká bude vaše další reakce?
Mým cílem je postavit se jako odborník těmto výsledkům. Studie k tomu byla ještě pořízena na základě nekorektních výpočtů, jak v současnosti dokazují odborníci, a Lukáš Vlček i jeho kolegové u toho vypustili i studii sociálně ekonomických dopadů, která je v Bruselu povinná.
Co tedy budete dělat?
Předně se bavit s těmi odborníky, koneckonců jsem jedním z nich. Nejkřiklavějším příkladem je sousední Slovensko, kde mají přebytek jádra a vody a energetický mix bez emisí, ale investoři se se svojí brutalitou nevzdávají a chtějí je přinutit si krajinu osázet vrtulemi, aby na tom někdo mohl vydělávat. Další elektřinu z toho Slováci nepotřebují a krom toho dostavují další blok v Mochovcích. U nás po dostavbě jaderných elektráren je to podobné. Za Lukáše Vlčka a celé této koalice se v Temelíně ani v Dukovanech ještě ani nekoplo do země, a v letošním roce by namísto toho měl ČEZ i privátní investoři stavět všude vrtule? S elektřinou nejméně pětkrát dražší, než je z jádra?
Co na to nová vláda?
Parlament se na podnět opozice raději věnuje novoročnímu projevu Tomia Okamury než budoucnosti české krajiny a energetiky. Možná je to zastírací taktický manévr. Ten „Vlčkův“ zákon o akceleračních zónách ale už platí a musí jej někdo zrušit. Investoři už začali pořádat školení v obcích, jak se to bude stavět, a mnozí si vymýšlejí i historky, jak jsou ty větrné parky součástí energetických komunit a dodávají do nich levnou elektřinu. Bude to potřebovat trochu osvěty, a té se chci hlavně věnovat před obecními volbami. Pokud se současná koalice dostane, záměrem nebo omylem, do vleku investorů, může to mít velmi citelný dopad na obecní volby na podzim. Voliči, kteří očekávají změnu zákona, namísto které se dostaví větrné parky v blízkosti obcí, budou určitě naštvaní na tu současnou vládu, a ne na tu minulou, která vše připravila. Ty přípravy se musí zarazit, a obecní volby jsou i pro váhající politiky vážným důvodem k zamyšlení.
A vaše další plány v politice?
Hodlám kandidovat na senátora ve svém obvodu v centru Prahy. Energetika a česká krajina ve smyslu „Země pro život“ bude jedním z témat. Když nám komunisté zničili část krajiny a ekologie neodsířenou výrobou elektřiny, nemá cenu, aby se v Krušných horách lidé dívali na jedné straně do jámy po dolu a na druhé na dvěstěmetrové vrtule na vršcích, to je už opravdu nějaká jiná krajina, než se zpívá v naší hymně. Musíme vrátit i původní smysl demokracie, kdy politici poslouchají více voliče než přání investorů, kteří už jsou velmi rozjetí a plánů na dalších 20 let bezpracného zisku z uměle předražované elektřiny se nebudou chtít vzdát. Když slýcháme, že jsou v tom „velké peníze“, je to pravda. Záleží na tom, na kterou stranu se ten „náš“ politik přikloní, jestli na stranu toho, který je bude vybírat, anebo na stranu toho, kdo jim dal důvěru. Solární a větrní baroni mají mnoho peněz, ale u voleb obvykle málo hlasů.
Zdražování provozu našich soustav, které tyto investice logicky doprovázejí, je v přímém rozporu s programem nové vlády. Šlo by v případě akceleračních zón a jejich připojování na účet spotřebitelů o marný slib a namísto toho další vědomé zdražení. Že ta vedení a trafa musí někdo postavit a zaplatit, vědí politici dobře, a z Bruselu na to odpovídající prostředky vláda nedostane.
