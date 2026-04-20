Podrazy na centrálním stavebním úřadě ještě před schválením akceleračních zón?

Jaký úřad se skrývá za zkratkou DESU?
Stavební úřad DESU je zkratka pro Dopravní a energetický stavební úřad. Je to vrcholná autorita, která má na úrovni státu řešit akcelerační oblasti i stížnosti občanů, proti jeho rozhodování je jenom malá šance odvolání u soudů. Jde o specializovaný státní úřad v Česku, který vznikl v souvislosti s reformou stavebního práva (nový stavební zákon). Má na starosti hlavně povolování velkých a strategických staveb. Konkrétně řeší dopravní stavby, například dálnice a železnice, ale také energetické stavby, elektrárny, vedení vysokého napětí a další významné infrastrukturní projekty. DESU je centrálním stavebním úřadem státu pro velké státní projekty. Sídlí na Ministerstvu dopravy, které je v rámci současné koalice obsazeno politickým hnutím SPD.
Odborníci přirovnávají rozhodování DESU ke Švejkovi, proč?
Kdyby nešlo o budoucnost naší krajiny, mohli bychom některá rozhodnutí DESU přirovnat ke Švejkovi, kde doktor Grünstein v románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války rozhodoval rychle, odvedence skoro neposlouchal, jejich potíže ho nezajímaly a působil dojmem, že chce hlavně „odbavit“ co nejvíc lidí. Podobně jako u Švejka bere DESU celý proces spíše jako formalitu než jako skutečné, a hlavně věcné posouzení neškodnosti celého záměru a u toho se dopouští značné byrokratické přezíravosti.
V čem vidíte podraz DESU?
Hlavním podrazem je např., že DESÚ při stavebním řízení ignoruje oprávněné zájmy občanů i organizací. Např. stavbou větrníků přímo dotčené a velmi ohrožené světoznámé zdravotnické zařízení Rehabilitační ústav Kladruby, vyloučil ze stavebního řízení jako účastníka. Stejně tak DESÚ vyloučil ze stavebního řízení hlukem a světelnými efekty prokazatelně dotčené blízké obce.
Chcete říci, že DESU svými rozhodnutími popírá přímou demokracii?
V tomto smyslu ano. Referendum, které je jedním z pilířů přímé demokracie, nemusí DESU vůbec respektovat, pokud se rozhodne jinak nebo se mu to nehodí.
Proč to DESU udělal?
Těžko říci, možná nezkušenost s povolováním takovýchto monstrózních, ekologicky velmi škodlivých staveb. Nebo se jenom úředníkům DESU nechtělo se tím zabývat, protože, dle nich, kdo není přímým fyzickým sousedem stavby, i když bude prokazatelně trpět jak hlukem, tak stroboskopickými efekty a dalšími negativními dopady, má prostě smůlu.
Nemá DESU takové politické zadání
Pokud se budou šířit nepravdy o tom, že nedostaneme 9 miliard, když nezničíme naši zemi větrníky, které by se mohly jako rakovina šířit krásnou českou krajinou, pak takové politické zadání určitě existuje. Povolování stavebních pozemků pro větrníky na kvalitní zemědělské půdě je v rozporu s RED 3 i s českými zákony. V takovém případě by DESU mohl realizovat nezákonné politické zadání minulé vlády, která nová vláda zatím nestihla zrušit.
Slyšel jsem vaše vyjádření o neodstranitelných základech větrných elektráren, jak to řeší DESU?
To je právě velký problém, protože DESU povoluje stavby větrníků jako stavby dočasné na 20 let. Přitom DESU nemůže nevědět, že podle zákona na ochranu zemědělského půdního fondu a příslušné vyhlášky č. 271/2019 Sb. se při rekultivaci musí odstranit všechny hmotné zbytky po nezemědělské činnosti. Odstranění železobetonových monolitických základů velkých větrníků o průměru cca 30 metrů z hloubky až 6 metrů, které brání přirozenému proudění podzemních vod, je buď technicky nemožné, nebo za cenu doslova astronomických nákladů. A pokud musely být pro základ větrníku použity piloty, např. do hloubky 30 až 50 metrů, ty jsou zcela neodstranitelné. Proto se u velkých větrníků de facto jedná o stavbu trvalou, která svými hmotnými zbytky trvale znehodnocuje „dočasně“ odňatou zemědělskou půdu. Osobně považuji povolení „dočasné“ stavby, která trvale zničí úrodnou zemědělskou půdu, za ekologický zločin a zločin na příštích generacích, podobný jako je zločin zatápění a zasypávání černouhelných šachet na Ostravsku a hnědouhelných dolů v severních Čechách.
Beton po větrných parcích zůstane navěky v zemi jako válečné bunkry někde na frontové linii. Ale co ty plastikové vrtule, dají se recyklovat?
S tím úzce souvisí i „likvidace“ vrtulí větrníků. Ty vrtule jsou až 80 metrů dlouhé a 20 tun těžké a jsou dosud skutečně nerecyklovatelné. Ve vyspělých západních státech s tím mají problémy. Řeší se to různě, např. v USA je zahrabávají vcelku do země nebo nechávají celé větrníky zcela napospas přírodě. V Evropě se snaží je rozřezat na menší kusy a ty se snaží nenápadně dopravit do chudších podřízených zemí, např. z Německa do ČR apod. A tyto jedovaté nerecyklovatelné zbytky větrníků chceme nechat příštím generacím?
Různé „zelené“ organizace tvrdí, že nutně potřebujeme větrné a solární elektrárny, které nahradí uhelné elektrárny, a že větrné a solární elektrárny zlevní cenu elektřiny.
To je bohužel pouze „vlhkým“ zeleným snem. Ve skutečnosti náhrada laciných stabilních uhelných elektráren drahými dotovanými větrníky a solárními elektrárnami, které vyrábějí elektřinu pouze, když to počasí dovolí, není možná. Větrníky a solární elektrárny nefungují bez dotací, protože jejich produkce je mnohonásobně dražší než produkce jaderných a uhelných elektráren. Navíc tyto občasné větrníkové a solární elektrárny zvyšují nároky na stabilizaci soustavy (ochrana před blackouty - pozn. redakce) a tím dále zdražují elektřinu pro spotřebitele.
„Zelení“ ale tvrdí, že tím nahradí uhlí?
Opak je pravdou. I kdyby realizovali tento zrůdný plán a osázeli celou republiku svými zelenými monstry, nahradí tím třetinu stabilně dodávané uhelné elektřiny, a to ještě většinou v dobu, kdy tu elektřinu vůbec nebudeme potřebovat. Ve skutečnosti chtějí dostat Česko do závislosti na dovozu elektřiny. V dnešní nestabilní době, kdy speciální vojenské operace Ruska a USA s Izraelem destabilizují svět i Evropu, je to doslova hazard s energetickou bezpečností České republiky.
Co je pravdy na škodlivosti větrných elektráren?
Je nepochybné, že kromě hluku slyšitelného produkují větrníky také uchem neslyšitelné infrazvuky. A to nemluvím o skutečnosti, že v rozvinutých kapitalistických státech jsou již známy další komplexní negativní účinky větrníků, které významně omezily novou výstavbu větrníků. Tyto negativní zkušenosti, např. stroboskopický efekt (nesnesitelné blikání), infrazvuky, toxické emise PFAS z vrtulí, způsobily výrazné omezení výstavby nebo alespoň zvětšení vzdálenosti větrníků od obydlí na minimálně desetinásobek výšky větrníků.
Co říkáte na úterní vyhlášení akceleračních oblastí?
Čeští politici přiznávají: „Ve větrných elektrárnách jsou moc velké peníze“ a zapomínají dodat, že proto se v ČR větrníky mohou klidně stavět kdekoliv, tedy i za cenu brutálního zničení krajinného rázu, přírody, zdraví lidí a ohrožení energetické bezpečnosti ČR. Neboť peníze jsou u politiků až na prvním místě.
Od roku 2023 se zcela potají chystaly akcelerační oblasti (zóny) pro větrníky, většinou dle přání developerů, placených větrnými barony. Obce, města a kraje byly zcela vynechány, asi aby nekazily politikům jejich „kšefty“. Když konečně toto úterý, 14. dubna, Ministerstvo pro místní rozvoj akcelerační zóny zveřejnilo, nestačili se občané divit. Zvláště zklamáni byli ti, kteří věřili, že nová ministryně MMR zajistí, že se v návrhu akceleračních oblastí bude respektovat evropská směrnice RED 3 a český zákon č. 249/2025 Sb. o akceleračních oblastech.
Říkáte, že jsou v tom „velké peníze“. Čí ty peníze jsou?
Kdo toto neví, doporučuji se podívat na složenky za elektřinu z minula. Celý ten tunel se solárními barony nás stojí každoročně 28 miliard Kč. Za ta léta jsme za ty peníze jsme mohli mít už v provozu tři nové jaderné bloky, dva v Temelíně a jeden v Dukovanech.
Inovativní postup současné vlády je ale v tom, že část těch peněz budeme platit v drahé elektřině, druhou část ve zvýšených poplatcích. Připojování větrných baronů a nutnost zajištění rezervních výkonů, jako třetí část, pocítíme na nízké valorizaci důchodů a mezd.
Ale možná jsou v tom i „velké peníze“ na provizích a dalších výhodách osob, které tento tunel prosazují, to se ale lze jenom domnívat.
Já jsem ale slyšel, že na větrných a solárních akceleračních oblastech několik let pracovali externí i ministerští pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), takže by měly být nastaveny velmi odpovědně?
Odborníci a ochránci přírody věřili, že nové vedení MMR, MŽP a MPO zajistí ochranu životního prostředí, krajinného rázu a zdraví lidí před devastujícími účinky větrníků, které jsou mnohem horší než účinky ekologizovaných uhelných elektráren.
Skutečnost, že MMR, MŽP a MPO totálně ignorovaly evropskou směrnicí RED 3 i český zákon č. 249/2025 Sb. byla pro většinu lidí doslova šokem. Umisťování čtvrt kilometru vysokých hlučících a blikajících monster dokonce do vzdálenosti 500 metrů od lidských obydlí, na nejcennější zemědělskou půdu nejvyšší bonity, bez ohledu na ochranná pásma vodních zdrojů a vodojemů, do lesů již tak strašně zpustošených, zelenými chráněným a milovaným, kůrovcem atd., je doslova zločinem.
Je to popření kulturní české krajiny a popření platnosti evropské směrnice RED 3 a českých zákonů motivováno pouze kvůli těm velkým dotačním desítkám miliard korun, které chce vláda těm větrným baronům z našich peněz garantovat na příštích 20 let?
A není to všechno způsobeno tím, že Fialova vláda se zavázala nachystat cca 3 000 MW výkonu v obnovitelných zdrojích?
Fialova vláda se sice k tomu zavázala, ale na druhé straně respektovala směrnici RED 3 implementováním do zákona č. 249/2025 Sb. o akceleračních oblastech, které tento zákon umisťuje především na nezemědělské půdě. Skutečnosti, že celé ty roky MŽP, MMR a MPO chystaly za desítky milionů Kč, v rozporu s tímto zákonem, umístění větrníků dle přání developerů a že ti developeři chodili za starosty a hejtmany s mapami, které oficiálně neexistovaly, by již spíše mohly svědčit o korupčním jednání. Proto si mohl např. developer dovolit jít za starostou města Trhový Štěpánov, který statečně brání své město před větrníkovou rakovinou, a klidně mu sdělit: „Pane starosto, můžete se třeba stavět na hlavu, stejně vám sem ty větrníky dáme.“
Fialova vláda ten závazek 3 0000 MW trochu přehnala. Máme to kde jinde stavět?
Paradoxem je ale, že MMR, MŽP a MPO dostaly v březnu t.r. šanci splnit závazek Fialovy vlády, a přitom respektovat jak směrnici RED 3, tak zákon č. 249/2025 Sb. a další české zákony. Naše skupina 30 energetiků vypracovala a řádně oponovala materiál, který jim poskytla a který přesně dle směrnice RED 3 a českých zákonů specifikoval akcelerační oblasti dokonce pro 9.200 MW větrníků a solárních elektráren, tj. třikrát více, než je aktuální závazek ČR.
Proč to MMR, MŽP a MPO nerespektovaly a postupují v rozporu s RED 3 a českými zákony?
Velmi dobrý dotaz, ale bohužel nikoliv na mě. Ptejte se odpovědných ministrů a zkuste to dříve, než se jich začnou ptát příslušné orgány.
Obce a města se ptají, jak se mají proti úřednické zvůli bránit, co doporučujete?
Nyní by každý ohrožený občan, každá ohrožená obec, každé ohrožené město měl prokazatelně posílat konkrétní připomínky, podepsané elektronickým podpisem nebo úředně ověřeným podpisem, na MMR. Tyto připomínky, nechť jdou v kopii na příslušného hejtmana. Hejtmani by měli mít 30. 4. 2026 společné jednání s ministerstvy, kde by hejtmani měli tyto připomínky uplatnit vůči MMR, MŽP a MPO nebo i proti Ministerstvu zdravotnictví (ochrana zdraví a zdravotnických zařízení) a Ministerstvu zemědělství (ochrana zemědělské půdy a lesů).
Mají občané posílat připomínky jménem svých obcí nebo sami za sebe?
V sousedním Německu v Bádensku-Württembersku dostaly vloni úřady skoro půl milionu námitek proti plánům na větrníky. Tato spolková země má 11 milionů obyvatel.
Doporučujeme poslat připomínky oběma cestami, tedy každý občan v postižené oblasti sám za sebe, společně za obec anebo třeba i za nějakou ekologickou, kulturní nebo jinou iniciativu také společně. Vůbec nevadí, když jednotlivci ty věcné argumenty z kolektivní připomínky opíší a pošlou je pod svým jménem ještě jednou. Stačí zajít na poštu nebo dát do datové schránky, na poště nezapomeňte podat rekomando, abyste měli doklad, a poslat je včas. Paní ministryně Mrázová se bude muset zaobírat připomínkami každého občana, a i pokud si na to najme tým a budou používat umělou inteligenci, aby to vůbec stihli, bude všem jasné, kolik lidí proti tomu u nás protestovalo.
Pokud to nebudou stovky tisíc lidí, budou se politici vymlouvat, že těch pár nespokojených jedinců odbavili a že „Česko dohání zpoždění ve výstavbě větrných elektráren“. Samozřejmě za cenu zdražování, tunelování rozpočtu jako u solárních baronů a devastace naší krajiny.
Mohou připomínky podávat pouze místní?
Pojem „dotčená veřejnost“ je o dost širší. Jsou lidé nebo skupiny, které mohou být nějak ovlivněny určitým rozhodnutím, projektem nebo opatřením. Tedy nejenom obyvatelstvo v místě větrného parku. Může jít o obyvatele v okolí projektu, ale i spolky a organizace, například Sokol za historický ráz hory Blaník. V takto závažné události může i širší veřejnost, pokud má na věci zájem nebo může být nepřímo ovlivněna. Tedy všichni ti, kterých se rozhodnutí může přímo nebo nepřímo týkat. Měl by ale být uveden i důvod, nejlépe konkrétní. Například jezdím do té krajiny, třeba k hoře Blaník nebo kamkoli jinam, na rekreaci z města s dětmi a rodinou, a kdyby nám z rekreační krajiny udělali průmyslovou zónu, neměli bychom kam jezdit. Nebo například, máme v té oblasti vodní zdroje a vodojem pro obec apod. Tím současně prokazujete, že jste dotčená veřejnost a že máte nějaký váš konkrétní důvod, proč vám to vadí.
Kraje o konkrétní podobě akceleračních zón do poslední chvíle na svém území nevěděly?
Ano. Nejprve jsme se krajů dotázali, zda s nimi vůbec někdo na těch akceleračních oblastech spolupracoval, od 11 krajů jsme dostali zamítavé odpovědi a další dva nám zatím neodpověděly. Každý kraj, jeho zastupitelé, rada i hejtman ostatně včera 19. 4. od nás dostali datovou zprávou podrobné informace o dostupných nepotřebných plochách i o tom, že je jich dostatek a že je v tomto ohledu postup vlády nezákonný, protože akcelerační oblasti vytyčují jinde, než jim zákon ukládá.
S kraji se o tom nebavili a postavili je před hotovou věc?
Je to skandální, ale máme 11 úředních odpovědí na hlavičkovém papíře z různých koutů republiky, že ne. Šlo o utajovaný proces přípravy dlouhodobě vedený určitou zainteresovanou skupinou osob. Došlo k vědomému obejití evropské směrnice RED 3 a jejího článku 15d „Účast veřejnosti“. Evropské zákony nařizují, že členské státy zajistí účast veřejnosti na plánech určujících oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, a dále že orgánům uvedeným a veřejnosti uvedené je dána včas skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo programu a doprovodné zprávě o vlivech na životní prostředí před přijetím plánu nebo programu nebo před jeho předáním k legislativnímu postupu.
V tomto smyslu jde o svévolný projekt vlády, která nerespektuje názory samosprávných celků ani jejich územní koncepce, ochranu životního prostředí, památek a v neposlední řadě zdraví a majetku jejich obyvatel.
Pokud chce paní ministryně Mrázová takto vyrobit závaznou vyhlášku, bude vůbec platná?
Ve smyslu citované evropské legislativy i její národní implementace v ČR není možno v tak závažných otázkách životního prostředí kraje i řadu autorit na území kraje obcházet a konzultace, které jsou předepsány s dotčenou veřejností, takto vědomě obcházet. Stručná odpověď je, že v právním státě nikoli, v bezprávním státě se o to může určitá skupina zainteresovaných subjektů pokusit, zejména když se kolem toho točí stovky miliard jako dříve kolem solárních baronů.
Co když vláda nebude dále respektovat své vlastní zákony a Zuzana Mrázová na MMR udělá vyhlášku v rozporu s evropskou i českou legislativou?
Dne 15. 5. 2026 bude od 10.00 hodin veřejné projednávání akceleračních oblastí v Praze 2 v Radiopaláci, kde by měly hlavní připomínky zaznít. Přesto, či právě proto, je potřeba na základě výsledků jednání 30. 4. a 15. 5. doplnit připomínky a prokazatelně poslat na MMR do 1. 6. 2026 včetně. Pokud totiž MMR, MŽP a MPO budou nadále jednat v rozporu se zákony, musíme mít podklady pro soudy. U soudů ale nemůžeme svá práva na zdravé životní prostředí a ochranu přírody uplatňovat bez prokazatelně podepsaných a doručených připomínek.
Doporučujete tedy dávat i takovéto připomínky?
Ano. Stručně řečeno, doporučujeme napsat první bod, že u celého procesu došlo k porušení českých i evropských zákonů, protože akcelerační zóny navrhují na jiných místech, než jim to zákony ukládají, a že se s lidmi o tom nikdo nebavil, přestože jim i toto zákony uložily. To je první připomínka. Druhá musí být věcná, ve které bude uveden důvod, proč tu konkrétní akcelerační oblast ve vaší blízkosti nechcete. Jiné budou u kulturních památek, jiné v přírodních oblastech, jiné v oblastech s chráněnými živočichy a jiné u domu, kde se mohou obyvatelé obávat o své zdraví a znehodnocení majetku, nebo dokonce u nemocnic a zdravotnických zařízení. Toto je potřeba konkrétně uvést. Pokud by lidé dávali pouze ty technické připomínky, vypadalo by to, že s nezákonným postupem vlády souhlasí a že mají výhrady pouze k nevhodnému umístění větrníků, ale ony jsou všechny umístěny nevhodně a v rozporu se zákonem. Česká republika je pro umístění čtvrtkilometrových kilometrových hlučících a blikajících monster opravdu malá, příliš hustě osídlená a hlavně příliš krásná. Ale pouze toto obecné, i když zcela pravdivé, odůvodnění nestačí. Musíme vždy zdůraznit a prokázat konkrétní poškození nezákonným postupem ve věci umisťování větrníků.
