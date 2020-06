Pokud se nepodaří zastavit Evropskou komisi a zrůdnou ideologii volající po změně klimatu, toto přijde! Temná vize Markéty Šichtařové

reklama

Hlavní ekonomka Evropské banky pro obnovu a rozvoj Beata Javorciková v rozhovoru pro Hospodářské noviny upozornila, že se do Česka mohou kvůli pandemii přesunout velké firmy, které vyrábějí v Číně. Podle ní krize ukázala, že závislost na Číně je v některých případech příliš vysoká. Není pouze přání otcem myšlenky od šéfky instituce, která má v popisu práce pomáhat zemím střední a východní Evropy, nebo by tyto země mohly z údajné ztráty atraktivity Číny pro investory opravdu profitovat?

Máte mezinárodní firmu. Jste její majitel. Vaše firma vás živí. Máte na výběr: Budete levně vyrábět v Číně, budete konkurenceschopný, budete mít zisk. Nebo si řeknete, že by bylo pěkné, aby nějaká malá země, dejme tomu třeba Česká republika, nebyla tolik závislá na Číně, a tedy takové zemi pomůžete tím, že do ní přesunete své podnikání, budete vyrábět draze, ztratíte konkurenceschopnost, budete platit daně jak mourovatý a budete mít ztrátu.

Pro kteroupak variantu se asi rozhodnete?

A vidíte, jak jsou tyhle úvahy od stolu mimo mísu?

A smutné je, že na základě takových nesmyslů i Evropská centrální banka řízená politiky, ne ekonomy, šije svou politiku, která nás ovlivňuje.

Zatímco pro pirátského europoslance Marcela Kolaju je hlavním úkolem v Bruselu brojit proti Sněmovně v Česku za volbu tří nových členů Rady ČT, tak Alexandr Vondra vyzval, aby Česká republika odmítla plán Evropské komise z minulého týdne. Upozornil, že 750 miliard eur pro celou EU není na záchranu ekonomik postižených epidemií, kam směřuje jen 50 miliard pro členské státy a 31 miliard pro firmy, ale na klima revoluci. Na tu má jít 560 miliard eur, z toho 310 a v půjčkách 250 miliard. Jak si vysvětlit, že tato poměrně zásadní informace se k lidem dostane touto cestou, přestože v Bruselu máme zahraniční zpravodaje České televize, Českého rozhlasu i ČTK, tedy veřejnoprávních institucí?

Tak to jsou hned tři otázky v jedné.

Za druhé motivy Evropské komise prosadit stůj co stůj Zelený úděl jsou myšlenkově srovnatelné s myšlenkami bolševiků, kteří protlačili v Rusku bolševickou revoluci – ve jménu ideologie volající po stejnosti všech lidí položili ekonomiku až do stavu, kdy Stalin vědomě na Ukrajině vyvolal hladomor.

Evropská komise ve jménu ideologie volající po změně klimatu, které je lidskou činností nezměnitelné, položí evropskou ekonomiku, pokud se tahle šílenost včas nezastaví. Budou padat automobilky, budou padat energetické firmy, lidé zchudnou. Prudce vzroste nezaměstnanost a chudoba. Lidé se z chudoby začnou bouřit, to rabování, které dneska vidíme v USA, nebo to, co před nedávnem předváděly žluté vesty ve Francii, je jen začátek. Po sérii bouří z chudoby přijde nefalšovaný socialismus, jen se tentokrát nebude volat po rozorávání remízků a likvidaci kulaků, ale po zákazu létání a kriminalizaci těch, kdo jedí hovězí. Jinak ovšem najděte tři rozdíly. Tahle ideologie je stejně zrůdná jako ta bolševická a já doufám, opravdu hluboce doufám, že se ji ještě podaří zastavit minimálně pro středoevropský prostor.

A že o tom Česká televize neinformuje? No to je otázka třetí. ČT totiž trvá na tom, že musí komentovat dění „evropskou optikou“. A evropská optika je, že se lidem musí zelená politika vnutit, i když je to proti jejich dobru. Tady o dobro a názor veřejnosti nejde, tady jde o prosazení ideologie.

Před koronavirovou krizí se v Česku počítalo se schodkem ve výši 40 miliard, poté došlo k navyšování na 200, 300 a nově už ministryně financí Alena Schillerová připustila jeho možnou výši 500 miliard korun. Ozývají se hlasy, že zatímco při minulé krizi Miroslav Kalousek ekonomiku dusil a příliš škrtal výdaje, nynější šéfka státní kasy zase příliš rozhazuje a vytváří historicky nejvyšší schodek státního rozpočtu. Jak v budoucnu tyto dluhy splatíme, zvýšením daní a odvodů?

Nesplatíme. Za našeho života je již země nesplatí – leda že by záměrně vyvolala zvýšenou inflaci. Tato zvýšená inflace by nám požrala naše úspory, požrala by peníze škudlené desetiletí třeba na stáří. Ale současně by státu zrušila jeho dluhy.

Druhá možnost je, že stát tenhle dluh v dalších desetiletích nesplatí a bude ho pořád rolovat. Mnoho lidí si řekne: No a co, tak prostě účetně budeme pořád vykazovat dluh, to přeci život běžného člověka nijak neovlivní? Ale to právě není pravda a tenhle názor z neznalosti ekonomie umožňuje, aby stát k tomuto zadlužení došel. Totiž jakmile je stát zatížen tak obrovským dluhem, musí – a teď to dost zjednodušuji pro pochopení – platit z tohoto dluhu každý rok nehorázné úroky namísto toho, aby stejné peníze třeba vydával na zdravotnictví nebo školství… Neboli stát vlastně dlouhodobě chudne a my s ním, protože od nás vybírá na daních peníze, a ty vyhazuje oknem na obhospodařování úroků. Vlastně my všichni budeme do konce života pořád platit daně, daně a daně, z nichž nedostaneme od státu ani ň, protože tyhle vybrané peníze půjdou na splátky úroků z jeho dluhu. Pozor, mluvíme pořád jen o úrocích, to ani nemluvíme o splátkách dluhu samotného. Neboli jak vidíte, dluh státu nám všem ubližuje v naší vlastní peněžence.

Pak je tady samozřejmě ještě třetí možnost, ale doufejte, že k ní nedojde: Totiž státní bankrot. Tím se dluhy státu smažou. Ale poptejte se Řeků, zda se jim po jejich byť jen částečném bankrotu žije dobře.

Spojené státy zaznamenaly téměř dva miliony nakažených a přes 110 tisíc zemřelých v důsledku koronavirové pandemie. Nyní už druhým týdnem sužují světovou velmoc mohutné nepokoje spojené s rabováním, které vyvolala smrt George Floyda. Lze to brát jako spojené nádoby třeba i proto, že z pandemie USA vinily Čínu a za nynějšími násilnými akcemi v zemi stojí dle tamního ministra spravedlnosti Williama Barra zahraniční aktéři, aniž by upřesnil, kdo se tímto způsobem snaží Američanům škodit?

Já myslím, že jsou to jednoznačně spojené nádoby. Miliardy lidí na světě měly povolený jen omezený pohyb. Miliony neměly povolený pohyb žádný. Mnoho lidí se pohybovat smělo, ale nepohybovalo ze strachu. Mnoho lidí nemohlo pracovat. Miliony lidí trvale přišly o práci.

Zejména v Americe začala prudce růst nezaměstnanost a chudoba. Korona tak připravila o rozum víc lidí, než kolik jich zabila. Vyvolala v lidech vše zlé. A čím víc byla země zasažena koronou, čím horší zdravotnictví měla, čím méně lidí mělo v dané zemi zdravotní pojištění, čím víc lidí v dané zemi trpělo obezitou a dalšími civilizačními nemocemi z pohodlného života a lenosti, tím větší daň na psychice si korona vybrala.

A právě to je skutečný důvod současných nepokojů v Americe. Problémy s rasismem má celý svět. Ale problémy s karanténou má hlavně Amerika. A ejhle, Amerika začala náhle hořet.

V minulém roce přirozenou změnou populace lidí v České republice mírně ubylo. U příležitosti Mezinárodního dne dětí se mimo jiné objevily informace, že náklady na výchovu a výživu dítěte do 18 let věku činí v současnosti dle kvalifikovaného odhadu zhruba 1,6 milionu korun. Bezdětný pár oproti tomu, který má dvě děti, tak „ušetří“ přes tři miliony. I když rodičovství samozřejmě není primárně o penězích, jakými opatřeními by stát mohl rodičům pomoci nebo ulevit, když mu de facto vychovávají příštího daňového poplatníka?

Je to v podstatě univerzální recept na drtivou většinu ekonomických problémů: Snižte daně, snižte daně, snižte daně.

Děti zachraňují budoucí důchodový systém, tedy ti, kdo mají děti, dělají pro přežití veřejných financí mnohem víc než ti, kdo je nemají. Neboli čím víc máte dětí, tím nižší daně. Dává to dokonalý smysl.

Rozhodně bych nikomu zadarmo nerozdávala dotace, příspěvky, dávky. Snížení daní je jediné spravedlivé v tom, že nepřerozděluje – prostě vám vaše peníze nechá. A čím víc pracujete, tím víc vám jich zůstane.

Občas nadáváme na to, co všechno k nám přichází z Bruselu a co různí eurohujeři u nás prosazují. Ale pozadu za EU zřejmě nechce zůstat Organizace spojených národů, která vyzvala k upuštění od genderově zabarveného slovníku. „Pomáhejte budovat svět rovnosti užíváním genderově neutrálního jazyka,“ nabádá OSN. Pojmy jako přítel nebo přítelkyně radí nahrazovat univerzálním pojmem partner, manžel či manželka má být nahrazován slovem druh. Berete to jen jako úlet, protože třeba nemají nic užitečnějšího na práci, nebo jako součást trendu, v němž se manželství jako svazek muže a ženy jeví jako něco téměř překonané?

OSN skutečně viditelně nemá nic užitečného na práci a přišla doba, kdy by bylo nejužitečnější OSN rozpustit. Nevzpomínám si za poslední roky na nic užitečného, co by OSN udělala, pouze stojí hromadu peněz. Mě, vás, nás všechny – protože i z našich daní je placena. Platíme si OSN, aby nám diktovala, jak máme mluvit.

