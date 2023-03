Pokuty! 60 tisíc pro Pavla, 40 tisíc Milion chvilek?! Známý docent ztrhal dohledový úřad. Důvod zde

Pokuta 60 tisíc korun udělená Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Petru Pavlovi za netransparentní údaje o dárcích v prezidentské kampani je sice nejvyšší až dosud udělená fyzické osobě, ale ani tak to není nic závratného vzhledem k předpokládaným výdajům v desítkách milionů korun. Podle právníka a vysokoškolského pedagoga Zdeňka Koudelky to nijak nezpochybňuje výsledek přímé volby. A rozhodnutí o snížení valorizace, které nynější kabinet účelově pozdržel, nebylo dílem kandidáta, ale projevem politické zbabělosti Fialovy vlády.

Prezident Petr Pavel dostal pokutu od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 60 tisíc korun, a to za netransparentní údaje o dárcích v prezidentské kampani. Přehled sponzorů, který jako kandidát zveřejnil před volbami, neobsahoval ve výrazné většině případů povinné informace. Tedy u fyzických osob datum narození a obec pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo. Co si o významu takového trestu myslíte?

Záleží, v čem konkrétně ty chyby byly. Pokud by tam byl uveden nějaký dárce, který neexistuje, je vymyšlený, tak to by byla závažná chyba. Ale zřejmě to byly pouze chyby, které uvádíte a které se týkaly vypuštění některých údajů. Přitom ty údaje jsou dohledatelné. Například sídlo a IČO právnických osob jsou snadno dohledatelné údaje v Obchodním rejstříku. Spíš to svědčí o nedbalosti při zpracování, což určitě nedělal kandidát a nyní už zvolený prezident, ale zpracovává to účetní nebo někdo jiný, kdo je na tu práci najat. Předpokládám, že ty chyby byly toho rázu, tedy administrativně byrokratické.

Jména typu Lajos Bács nebo Radživ M. Sinha se tam neobjevila, takže Petr Pavel to mohl okomentovat slovy, že 60 tisíc je v podstatě standardní pokuta za drobné nesrovnalosti. Přitom jde o rekordní pokutu za chyby v prezidentské kampani, jakou kdy úřad udělil fyzické osobě. Jak se tedy dá na postih Petra Pavla nahlížet?

Ta pokuta byla asi nejvyšší proto, že těch omylů nebo nesrovnalostí či chyb tam bylo více. Kdyby byla chyba jenom v jednom dárci, tak předpokládám, že by ta pokuta nebyla buď vůbec žádná, nebo by byla zanedbatelná. Nicméně i ta pokuta 60 tisíc, pokud beru, že prezidentská kampaň každého z těch hlavních kandidátů předpokládá výdaje v desítkách milionů korun, tak výše pokuty není číslo, které by bylo nějak závratné.

Pokutu od dohledového úřadu dostal i Milion chvilek pro demokracii, a to ve výši 40 tisíc korun za kampaň v prezidentských volbách. Úřad to odůvodnil tím, že se Milion chvilek účastnil volební kampaně, aniž by předtím požádal jako registrovaná třetí osoba o zápis do zvláštního registru spravovaného úřadem. Protože Milion chvilek vznikl jako nástroj proti Andreji Babišovi, je jasné, proti komu, a naopak pro koho kampaň vedl. Dá se podle té pokuty usuzovat na dopad kampaně Milionu chvilek?

Já jsem ani nezaznamenal, že Milion chvilek se v prezidentské kampani ještě nějak aktivoval. Podle rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí je zřejmé, že udělali chybu, ale jejich počínání nevnímám jako významné.

Nejvyšší pokuta pro vítěze prezidentské volby ani pokuta pro spolek tvrdě bojující proti jeho největšímu rivalovi neznamenají z pohledu na průběh přímé volby vůbec nic a nelze z toho vyvozovat pochybnosti o regulérnosti voleb nebo uvažovat o volebním podvodu?

Výsledek přímé volby to nezpochybňuje. Dokládá to jenom, že naše úprava volební kampaně je hodně byrokratická. Zřizuje se úřad, který zaměstnává spoustu lidí, a pokud výsledkem jsou pokuty tohoto rázu, tak je to asi všechno zbytečné. Je to jen mrhání státních peněz, přičemž pro ty postižené je to v rámci prezidentské kampaně zanedbatelné. A voliče ve valné většině jednotliví dárci nezajímají.

Ale určitě by je zajímat mělo, čím kandidát v životě prošel. Na webu Hrad.cz je ve stručném životopise nové hlavy státu uvedena tato věta: „V roce 1988 před nástupem na postgraduální kurz jsem se stal členem Zpravodajské správy Generálního štábu.“ Když dlouho před volbami historik Petr Blažek zveřejnil doklady a informace o tom, že se Petr Pavel připravoval na kariéru rozvědčíka, kandidát jeho informace opakovaně zlehčoval a označoval historikova tvrzení za lež. Je to opět jen drobná nesrovnalost, i když historik Blažek žádá po prezidentovi omluvu, nebo to je skutečnost, která ovlivnila přímou volbu?

To je třeba se zeptat těch, kteří prezidenta volili, jestli u nich hrálo roli to, že byl rozvědčíkem, a jestli by mu dali hlas, i kdyby to před přímou volbou sám přiznal. U mě to při rozhodování žádnou roli nehrálo.

Fialova vláda podle bývalého prezidenta Miloše Zemana nechtěla, aby byl zákon o snížení valorizace důchodů projednáván před prezidentskými volbami. „Je to podvod na voličích,“ uvedl. Z téhož obviňovali ve Sněmovně vládu opoziční řečníci, uváděli, že o nutnosti mimořádné valorizace důchodů věděla předem, ale vyčkávala kvůli výsledku prezidentských voleb. Toto se jako ovlivnění voleb asi označit nedá a zůstane to jen v rovině politické taktiky, je to tak?

Rozhodnutí o valorizaci není o prezidentských volbách, jen to dokazuje charakter politiky vlády. Ona je schopna pro to, aby posílila své postavení, udělat to, že přivede tento stát do stavu legislativní nouze, že dostane tento stát do stavu, kdy se bude přijímat snížení důchodů neústavním způsobem, a je jí to jedno. Hlavně aby získala další politický post. K ovlivnění voličů nedošlo ze strany prezidenta Pavla, který byl tehdy ještě jen kandidátem, přičemž toto neřešil, nerozhodoval ani neřídil. Šlo o jednání ze strany vlády Petra Fialy a je to projev její politické zbabělosti.

