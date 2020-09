Pomluva! Jde o nás všechny, Vystrčile. Přišel těžký soud

reklama

Rasista a masový vrah. Takovýto nápis se objevil na podstavci sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše na Loretánském náměstí v Praze. Kdo tuto do nebe volající hloupost může podle vás napsat?

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 42% Neobávám 15% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 43% hlasovalo: 3604 lidí

Jde o čin ojedinělého pomatence, nebo jde o nějaký hlubší jev?

Nickelli tvrdí, že to pomatenec nebyl, ale fašista. Věděl, na jakou sochu nápis umísťuje, a to, co chtěl vyjádřit, se nezdá být hloupost, ale v myšlení těchto lidí je normou: zpochybnit výsledky druhé světové války. To je pokračování v nivelizaci hodnot, které je zřejmé v širším záběru v celé západní civilizaci tak jako zpochybňování otců zakladatelů v USA apod. K tomu se samozřejmě na to nalepí fašisté, protože jim tato světová kampaň k tomu dává příležitost.

Přepisování dějin a s tím spojené odstraňování památníků (které začíná jejich pomalováváním) a stavění nových bylo aktivně zahájeno poté, co výroční zpráva BIS za rok 2018 obsahovala poznámku o nepřípustnosti obrozeneckého výkladu dějin, který prý je sovětský, píšete ve svém textu k tomuto tématu. Proč si to myslíte?

Ve zprávě BIS byla poznámka, která s textem nesouvisela a byla jasným poselstvím. Především jasně tvrdí, že obrozenectví bylo špatné a musí se vymazat, hlavně ze škol. To předtím říkali jen nepřátelé českého národa. Všichni vědí, že obrozenectví český národ zachránilo z náruče poněmčení. Odstranění obrozenectví je síla, je to protinárodní výzva, od této chvíle jsme na odpis. Vypadá to, že BIS na tom pracuje. Další děje, naposledy pomalování sochy Edvarda Beneše, naznačují, že to opravdu začalo.

Ruská stopa v obrozenectví není sovětská a s komunismem nesouvisí. Prohlášení, že obrozenectví nějak souviselo se Sověty, je nesmysl. Ale i ruská stopa sama o sobě je slabá a bez účinku.

Váš text má název Hanobení Beneše a fašismus. Jakou toto má spojitost?

Spojitost je jasná. Beneš byl protinacistický bojovník, jeho činnost v odboji byla podstatná, řídil vojenské operace. Poslal dokonce parašutisty, kteří popravili Heydricha. Jeho selhání známe, ale selhání nebyla ve válce. Můžeme ho tedy za protinacistického bojovníka považovat naplno, bez nějakých rozpaků.

Aktuálně se hodně řeší cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, kterou mu nedoporučil ani prezident, ani premiér, ani ministr zahraničí. Co této cestě říkáte? Může nás poškodit ekonomicky? A souvisí i nějak s tím, o čem se bavíme?

Anketa Vyhraje hnutí ANO krajské volby? Vyhraje 75% Vyhraje, ale méně, než si Babiš představuje 16% Nevyhraje 9% hlasovalo: 5900 lidí

Nemyslím si, že Vystrčilova cesta přímo souvisí s nástupem fašismu, jak asi naznačujete. Souvislost je pouze v myšlení, které už se odloučilo od prvořadé služby vlasti, když ideologické vize jsou důležitější než domov. Jen obsah ideologických představ může mít různou gradaci, od nezájmu o osud své vlasti, pomlouvání a nehájení až k vyloženému nepřátelství k ní.

Ekonomické dopady nemusíme hned poznat. Myslím, že jsme se do značné míry odřízli od budoucnosti, když se třeba budou dávat doložky nejvyšších výhod nebo úlevy na clech, tak je nedostaneme, ale občané už to nemusejí spojovat s Vystrčilem. Čína je obrovský, rychle rostoucí trh s 1,2 miliardy obyvatel a celý svět se snaží tam uspět. Budoucnost je především v obchodování s touto zemí, vysoce vyspělou a obrovskou. Je nesmysl, který šíří Vystrčil, že se bez čínského obchodu obejdeme a za to nabízí trh Tchaj-wanu se 23 miliony obyvatel. Podívejte se na nějakou vnitřní strukturu západního výrobku a uvidíte Made in China. Budeme tedy obchodovat výhradně se Západem a výrobci nám budou podstrkovat výrobky s čínskou řídicí strukturou, protože je to nejvýhodnější a nakonec třeba ani jinou nemají. K čemu je Vystrčilův vzdor?

My potřebujeme vyvážet hotové výrobky, a to lze nejsnadněji na Východ, protože na Západě jsou trhy obsazené a stabilizované na jiných dodavatelích. S Čínou obzvlášť potřebujeme vyrovnat schodek zahraničního obchodu. Je otázka, jestli potřebujeme investice z Tchaj-wanu nebo odkudkoliv. Pro nás mají smysl jen takové, které zaměstnají naše lidi na vysoce kvalifikovaných pracích, nepotřebujeme montovny, stejně zatěžují jen silnice, nemáme pro ně pracovníky a musíme využívat zahraniční dělníky.

Jak se díváte na to, že se Miloš Vystrčil, který je čelným představitelem ODS, stylizuje do role pokračovatele odkazu Václava Havla a hraje si i na Johna Kennedyho?

Vystrčil obětoval původní liberální tvář ODS, podle které je rozhodující obchod a úspěch v podnikání, a postavil se do role ideologického aktivisty, kterému nezáleží na ekonomických ztrátách, ale na prosazení ideologické teze. Proč se to může stát v dnešní ODS, zatímco ve staré se to nestalo, to nevím, ale asi se hodně změnilo. Anketa Je dobře, že Zeman nebude zvát Vystrčila na setkání ústavních činitelů? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 13443 lidí

Vystrčil nejen jel na Tchal-wan, ale i vyhlásil válku Číně. Podle této válečné rétoriky vývozci, obchodující s Čínou, kteří jsou a ještě budou poškozeni, si za to mohou sami, protože obchodují s nedemokratickou zemí. S Čínou se obchodovat nesmí. Jsme ve válce, nemůžeme počítat ztráty, musíme je obětovat na oltář boje proti Číně. To už je válečnické myšlení. A pokud to občané v dalších volbách neodstraní, narukujeme za chvíli na hranice – čínské. Nemyslím si, že je to pokračování myšlenek Václava Havla nebo Johna Kennedyho. Je to válečný fanatismus nejhrubšího zrna.

Předešlý váš text nese název „Západní civilizace ničí sama sebe“. Jak konkrétně a jak „úspěšně“ se jí to daří?

Už dnes pomalu dochází v podvědomí lidí k pravdivému přesvědčení, že základním problémem západní civilizace je vymírání obyvatelstva a hédonismus. Tyto jevy stojí v pozadí všech viditelných sociálních dějů. Já o tom píši už roku 2002 ve své knize Občanská obroda a už tam to považuji za důležité. K tomu samozřejmě přibývají ekologické problémy, které nebagatelizuji, ale považuji netečnost k přírodě za pokračování hédonického ignorantství.

V jednotlivých státech potom nahrazují původní (bílé) obyvatelstvo jiná etnika. Nastává jakýsi jihoafrický efekt, bílých ubývá a barevných přibývá. Jiná etnika, ať už definovaná rasově, nábožensky nebo kulturně, se zmocňují měst a původní obyvatelstvo různě ustupuje a domnívá se, že je zachrání jejich peníze. Třídní konfliktní linie probíhá přibližně na stejné úrovni jako linie kulturní a rasová. Jiné rasy a kultury potom stojí na straně komunistických myšlenek, ke kterým se přidávají i mnozí příslušníci původního obyvatelstva. V Evropě potom převládají problémy s islámem.

Západní svět nedokázal asimilovat přistěhovalce, protože převážně vyznává ideologie, které jsou individualistické a relativistické, neuznávají rodné kolektivy národa, obce a rodiny, a podle kterých osídlování cizími etniky nevadí. Takto přesvědčení lidé nejsou schopní pro svůj národ se obětovat a často zrazují jeho zájmy.

Východní Evropa je na tom po této stránce dobře, ale budeme vláčení jejich krizí, které nerozumíme, kterou jsme nezpůsobili, a budou nás nutit ji řešit a vzhledem k našemu závislému postavení přenášet na nás důsledky. Ta řešení neznáme, jediné, co lze říci, že na rozdíl od Vystrčilovy „války“ s Východem bychom měli hrát více „politiku všech azimutů“, abychom si udrželi nezávislost a možnost manévrování. K tomu je zapotřebí, aby si národ uvědomil, podobně jako Poláci, o co jde, a byl jednotný v udržení samostatného státu. Jenže protinárodní síly, jak vidíme z předchozích mých odpovědí, jsou na postupu, ať už je nazveme fašisty, nebo univerzalisty, nebo prostě jen zrádci.

