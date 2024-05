Poslali byste na smrt svoje děti? Šichtařové je zle

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Synáček prezidentova přítele na telefonu uveleben sám ve Sněmovně chce, aby Česká republika pomohla vracet na Ukrajinu bojeschopné muže, kteří utekli před válkou. „Nerozumím tomu, kdo může mít žaludek na to nutit je umřít, aniž by oni sami chtěli svůj život položit. Chtěla bych vidět všechny tyhle české pseudohrdiny, kteří dnes vykřikují, že bychom neměli vydávat víza, jak sami jdou na smrt nebo na ni posílají své děti. Jak rychle by je potom jejich hrdinství přešlo? Ale poslat umřít někoho cizího, na to odvahu máte,“ říká pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

Agentura Ipsos v rámci mapování nálad těch českých voličů, co se chtějí zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, dala respondentům vybrat z osmi možností, proč chtějí jít volit. Nejvíc z nich, 37 procent, zaškrtlo „protože chci vyjádřit svůj názor vůči aktuální vládě“. Až za ní skončily možnosti „chci ovlivnit směr a obsah politiky EU“ a „chci, aby se v EU řešily konkrétní problémy (migrace, změna klimatu, ekonomika…)“. Proč by se eurovolby u nás měly stát referendem o vládě a za co by ji měli voliči chtít trestat?

Samozřejmě eurovolby referendem o vládě nejsou, ale jelikož je tolik voličů z vlády otrávených, nemají v tuto chvíli jinou možnost než vyjádřit zprostředkovaně svůj názor v eurovolbách. Na druhou stranu nastavení Evropského parlamentu samozřejmě velmi nepřímo a oklikou má vliv i na domácí dění, a tedy i na vládu, jelikož čím je europarlament víc progresivistický a levicový, tím víc ideologického balastu přijímá, a tím víc se pak česká vláda stává servilní vůči Evropské unii. Takže i když samozřejmě lidé skrze volby vládu nijak neovlivní, bude to vláda vnímat jako jakýsi průzkum veřejného mínění a moc dobře pozná, že jsou lidé nespokojení.

Nástupce Heleny Langšádlové ve vládě a její spolustraník z TOP 09 Marek Ženíšek se po své nominaci do funkce nechal slyšet, že musí dojít k navýšení rozpočtu pro vědu, výzkum a inovace. Když prý má vláda na to, aby kompenzovala zmrzlé borůvky nebo rajčata, tak musí najít peníze i na vědu a výzkum. Co té jeho argumentaci a také snaze získat pro svůj rezort hned na startu co nejvíc peněz říkáte?

Vláda nemá ani na kompenzaci zmrzlých borůvek, ani na kompenzaci zmrzlých rajčat, ani na vyhazování peněz na pseudovědu, protože stát žádnou vědu nedělá, stát jenom umí brát na daních peníze těm, kdo vědu dělají, a dávat je těm, kdo si na vědu z grantů hrají. Skutečná věda a výzkum a vývoj se totiž dělají v soukromých firmách poháněných vyhlídkou na zisk, který jim jejich inovace přinese. Výzkum placený z veřejných peněz není žádným skutečným užitečným výzkumem. Skutečně užitečné vynálezy přinášejí soukromé firmy.

„Musíme odradit nelegální migranty od toho, aby do Evropy vůbec přicházeli.“ To kdyby řekl někdo před devíti lety při obrovské migrační vlně, se zlou by se potázal. Teď to v souvislosti se schválením migračního paktu (Česko se zdrželo, Maďarsko a Polsko hlasovaly proti) řekl premiér Petr Fiala. Co mohlo způsobit ten obrat od „migranti, vítejte“ k dnešnímu „musíme migranty odradit“?

Ten obrat způsobily eurovolby. Kdo by dneska mluvil veřejně o vítání migrantů, projel by volby na celé čáře. A tak se dnes strany předhánějí v tom, která častěji bude mluvit o zastavení přílivu migrantů, o chybách Green Dealu či o reformě EU. Jenom zlomek z nich to ale myslí vážně, což poznáte podle toho, že jinak mluví než hlasují. Vít Rakušan a nechvalně známý migrační pakt je dokladem, že to vláda nemůže s migrací myslet zas tak vážně. Fakt, že Fiala podepsal ukončení těžby uhlí, zase znamená, že to nemyslí vážně s opozicí vůči Green Dealu. Je to jenom taková falešná vějička.

Na snahu ukrajinské administrativy přinutit k návratu do země muže, kteří jsou v zahraničí, vstřícně zareagoval poslanec TOP 09 Ondřej Kolář, kandidát této strany v blížících se volbách do Evropského parlamentu. Podle něj by Česká republika měla vyslyšet žádost Ukrajiny a pomoci jí vracet do vlasti bojeschopné muže. Jako možné řešení navrhuje nevydávat mužům v odvodovém věku víza. Co si o tomto přístupu k věci myslíte?

Je mi z toho zle. Skutečných „uprchlíků“ je v Evropě velmi málo. Většina z nich jsou jen přistěhovalci za dávkami. Ale pokud už nějací imigranti jsou skutečně uprchlíci, pak jsou to lidé, kteří nechtějí jít umírat do války, ačkoliv je k tomu jejich stát násilím nutí. Tací lidé jsou skuteční uprchlíci před nebezpečím smrti. Rozhodně neříkám, že bychom jim měli platit dávky – to ne! Ale měli bychom jim dovolit tu pracovat. Právě jim, když už někomu. Ti lidé nechtějí bojovat, evidentně jim za to jejich stát nestojí. Abyste chtěl bojovat, musíte vědět, za co bojujete. A oni zjevně vůči své zemi nemají moc velký vztah a evidentně za ni umřít nehodlají.

Nerozumím tomu, kdo může mít žaludek na to nutit je umřít, aniž by oni sami chtěli svůj život položit. Chtěla bych vidět všechny tyhle české pseudohrdiny, kteří dnes vykřikují, že bychom neměli vydávat víza, jak sami jdou na smrt nebo na ni posílají své děti. Jak rychle by je potom jejich hrdinství přešlo? Ale poslat umřít někoho cizího, na to odvahu máte, že? Vždyť je to tak jednoduché – nedat papír. Ale stisknout spoušť zbraně někomu u hlavy, to už byste nedokázali, že? Jenže nedat někomu vízum, deportovat ho do válčící země a nechat ho kvůli tomu umřít, to je takové čistější, to si nikdo neumaže ruce, na to má odvahu kdekdo.

S revoluční změnou fungování Evropské centrální banky přichází francouzský prezident Emmanuel Macron požadavkem, aby měla ECB minimálně trojí mandát. Nejen cílovat inflaci jako dosud, ale nově také ekonomický růst, přičemž by zároveň měla zohledňovat dekarbonizační úsilí. To je kvůli přechodu na dražší zelené energie či rozšiřování okruhu uplatnění emisních povolenek nákladné, tudíž přirozeně inflační. Pokud by banka výraznější inflaci mohla zdůvodňovat právě dekarbonizací, což by byl jeden z jejích cílů, mohla by i při výraznější inflaci, než jsou ta dvě procenta, ponechat své úrokové sazby bez navýšení, nebo je zvyšovat pozvolněji než při nynějším jednom mandátu. Pomohlo by to i něčemu jinému než jen ekonomickým zájmům Francie či jiných vysoce zadlužených zemí eurozóny?

Je to záminka, jak obětovat země eurozóny, aby na svůj úkor dovolily Francii požívat vyšší inflaci, a tedy levnější zadlužování. Za vším hledejte peníze. A Francie je ekonomicky v rozkladu a začíná mít problém s umořováním svého dluhu. Proto vymýšlí takové alotrie. Mimochodem vsadím se, že Francie ze stejného důvodu bude také mezi prvními zeměmi, které budou prosazovat CBDC (digitální měnu centrální banky) společně se zákazem hotovosti – to jí totiž usnadní „škrtnutí“ dluhu a jakousi variaci na měnovou reformu.

Ústavní soud s platností od poloviny roku 2025 zrušil paragrafy občanského zákona týkajícího se úřední změny pohlaví. Podle rozhodnutí soudu již nebude nutnou podmínkou operace. Vyhověl tím podání občana, který se narodil jako žena, ale cítí se být mužem. Něco podobného řešil ÚS před třemi roky s opačným výsledkem, ale tentokrát už ze dvou třetin složený ze soudců jmenovaných prezidentem Petrem Pavlem rozhodl jinak. Zvládnou zákonodárci ve lhůtě 14 měsíců, kterou jim na to Ústavní soud dal, vyřešit toto zadání způsobem, aby společnost zůstala ještě normální (muži se houfně neprohlašovali za ženy, nebo opačně)?

Pochybuji. Je na tom ale vidět, jak obrovskou – a podceňovanou – moc při ovlivňování směřování společnosti prezident má skrze jmenování soudců Ústavního soudu a členů bankovní rady. Taková „drobnost“ může zásadním způsobem směřování společnosti změnit. V tomto kontextu si dovolím upozornit, že už zase kulháme na chvostě globálního vývoje. Tranzice totiž už zase procházejí dalším milníkem, a tentokrát v neprospěch genderového fanatismu. Mnozí mluví dokonce o konci jedné éry. V Británii proběhlo dosud největší přezkoumání „léčby“ transgenderové mládeže a důsledkem bude dopad na zdravotnictví po celém světě. Patrně to bude znamenat mohutný ústup od hormonálních blokátorů puberty a tak dál. Neboli bizarní genderismus je už nejspíš za svým zenitem – ale u nás se zatím ještě pořád tlačí víc a víc.

