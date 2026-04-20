Poslanec Doležal: Sudeťáci v Brně jsou urážka zabitých Čechů

Tomáš Doležal patří mezi velmi aktivní poslance. Nejen mediálně, ale i rozsahem témat, která v Poslanecké sněmovně řeší. Pro ParlamentníListy.cz promluvil o finální fázi přípravy nové stavební legislativy. „Je to zásadní materie, která hodně může změnit naše stavebnictví a bytovou politiku,“ říká v pořadu Rozhovory PL.
„Ruku v ruce s tím jde zákon na podporu bydlení, který oseká plánovanou podporu neziskovkám a byznysmenům s chudobou. Budeme cílit na skutečně zranitelné skupiny, jako jsou matky samoživitelky, rodiny s nižšími příjmy,“ prozrazuje.
V běhu podle jeho slov je také úprava českého volebního systému. „Změna volebního zákona by měla narovnat dost zdeformovaný systém, který znevýhodňuje menší strany a malé kraje. Mám to v pracovní verzi hotové a budeme to ještě předkládat koaličním partnerům. To je můj hlavní dlouhodobý cíl a odpovídá to i zadání, které jsem dostal od našeho vedení,” říká poslanec SPD.
Přiznává, že jde o témata, která sice nejsou primárním cílem mediálního zájmu, ale z hlediska důležitosti jde o daleko zásadnější věci než mediální debaty o tom, kdo pojede na summit NATO. „To pro mě není téma, to z toho udělal spíš Petr Pavel a jeho okolí. Přitom Pavel před asi dvěma týdny řekl, že o delegaci rozhoduje vláda a je smířený s tím, že tam nepojede. Najednou to rozdmýchal dopisem premiérovi, kdy se stanovil do role vedoucího delegace a milostivě nabídl premiérovi, aby ho doprovázel. Je to důležité v kontextu toho, že se Petr Pavel pohybuje mimo rámec Ústavy a zaběhnutých pravidel. Proto vítám, že už vláda rozhodla o podobě delegace a Petr Pavel v ní nebude. Je to logické, protože zastává zásadně odlišné stanovisko od vlády a sám spolu se svými zastánci tvrdil, že zahraniční politika má znít jedním hlasem. Nejde ale o téma, které by mělo hýbat Českou republikou,” je přesvědčen Tomáš Doležal.
Je možné, aby byla vláda s Hradem celé čtyři roky svého mandátu na kordy? „Vhodné to není, ale možné to je. Z větší části je to nyní zaviněno Hradem, Petrem Pavlem a jeho okolím. Netvrdím, že je vláda sbor andělů, ale vždy spory inicioval Petr Pavel. Otázkou je, jaké jsou jeho plány a lidí z jeho okolí. Zda bude kandidovat opět na prezidenta a dokonce už jsem zaznamenal, že by mohl být i lídrem nějaké koalice po vzoru Maďarska i do parlamentních voleb. Uvidíme, co se stane a podle toho se budou chovat jednotliví aktéři,” soudí Doležal.
Ve studiu PL poslanec na základě přímé účasti popisuje průběh Pochodu pro život, který byl opět narušován radikálními aktivisty, kteří řvali na rodiny s dětmi. Přesto byla akce jiná než loni, kdy radikálové pochod zablokovali za přihlížení a nečinnosti policie.
„Srovnání letošního ročníku s loňským, to je nebe a dudy. Z hlediska pořadatelů bylo správné, že pochod rozmělnili do více skupinek. Pro policii to ale mohlo být díky tomu těžší, protože několik skupinek účastníků napadli odpůrci. Nás také, kdy asi v polovině Národní třídy se najednou zjevil dav padesáti až sto lidí, kteří přiběhli až k nám, k dětem a začali křičet a plivat. Rychle ale naběhla jednotka těžkooděnců a rychle ty dvě strany oddělila. Policie to zvládla bezvadně i na Václavském náměstí poté, co se odpůrci přiblížili a začali na účastníky pochodu házet dýmovnice,” podělil se o prožitek z tradiční akce.
Odmítá argumenty, že účastníci pochodu s sebou neměli brát malé děti v tušení, že přijdou i odpůrci. „To je záměna viníka za oběť. Zloděj křičí chyťte zloděje. Tento pochod byl apolitický, nestranický a pořadatelé to záměrně nechtěli spojovat s politickými stranami. Byl to happening, kde většina programu byly hry, písničky, vstoupení žen, kterým Hnutí pro život pomohlo. To už bychom nikdy nemohli chodit s dětmi ven. Je to demagogie,” říká jednoznačně. “Byl to asi dvacátý třetí ročník s tím, že prvních 18 let to probíhalo bez problému. Konflikt přišel až v posledních pár letech s radikalizací scény, kterou lze nazvat jako progresivistickou, anarchistickou a pirátskou,” dodává Tomáš Doležal.
V pondělí 4. května Tomáš Doležal v Poslanecké sněmovně organizuje seminář o dějinách soužití Čechů a Němců. Jde o reakci na chystaný Sudetoněmecký sjezd v Brně. Proč je podle něho na místě proti sjezdu sudetských Němců protestovat? „Jsme povinni tomu říct radikální ne kvůli obětem našich předků za druhé světové války i před ní. Nejde o politický spor. My nemáme právo se s nikým smiřovat, protože to už vyřešila druhá světová válka, její výsledky i vyústění v podobě správného a spravedlivého odsunu. Nemáme právo to otevírat kvůli obětem a pozůstalým,” popisuje.
„Jsem proti tomu ten sjezd násilně rozhánět nebo zakazovat, ale silný protest, i politický protest, je na místě a bavili jsme se s kolegou Rajchlem, že budeme chtít na příští schůzi Sněmovny navrhnout k této věci usnesení. Nemůžeme mlčet,“ sděluje poslanec SPD.
