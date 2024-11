Poslanec Síla: Plán na privatizaci zdravotnictví. Julínek sofistikovanější metodou

S blížícím se koncem roku opět sledujeme spory vlády s odboráři ze zdravotnictví. Vloni se po několika týdnech podařilo situaci urovnat, jak to vidíte letos?

To co se dělo v nemocnicích před rokem, neznamenalo řešení problému zdravotnictví, nýbrž jen zbavení se naivních zdravotníků hrozících stávkou. Tak jim prostě něco slíbili a v duchu si řekli, zase jsme získali rok na „vaření žáby“.

V devadesátých letech se struktura a penězovody v českém zdravotnictví nasměrovaly tak, jak to většině zájmových figur v pozadí vyhovuje i dnes, a proto se nic nemění. Zdaleka za to nemůže jen současná vláda P. Fialy.

Zdravotnictví je politikum, a proto není jednoduché něco zásadního měnit.

Před 27 lety prohlásil místopředseda ODS stomatolog Miroslav Macek, že by se měla zcela změnit struktura nemocničních lůžek. Nestalo se prakticky nic, ačkoliv všechny další vlády deklarovaly totéž.

Díky pokrokům v medicíně samotné i technologií komplementu se zkrátila doba hospitalizace a tím nabyla slova doktora Macka na aktuálnosti.

V současné době máme na menším počtu lůžek v průměru lehce nadpoloviční obložnost, což by z pohledu podnikatele byl zbytečný přepych.

Zdravotnictví, a to je zásadní imperativ, nelze zaškatulkovat mezi běžné komerční a podnikateli řízené služby, jako kadeřnictví, pedikůru či autoopravárenství. A to z mnoha důvodů.

O důležitosti určité předimenzaci lůžkových kapacit nás přesvědčila kovidová pandemie, kterou máme všichni ještě v čerstvé paměti.

Čísla ale hovoří spíše o tom, že se peněz do zdravotnictví spíše přidává...

Do zdravotnictví se za poslední dekádu nalilo dvojnásobné množství prostředků, ale dostupnost zdravotní péče pro většinové obyvatelstvo ČR se nejen nezlepšila, ale zlomově zhoršila. Jde o nedostatečné pokrytí zdravotní péče v regionech mimo velká města ve kterých jsou lékařské fakulty. Nedostatek léků, zmanipulovaná výběrová řízení nákupu prakticky všech vstupů do nemocnic.

O hrozícím nedostatku zdravotníků, který je hlavním problémem současného zdravotnictví, byly cestou ÚZIS a zdravotních pojišťoven zevrubně informovány všechny vlády od devadesátých let včetně vlády pětikoalice Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že nepodnikly nic pro řešení generační výměny zdravotníků, existuje jediné vysvětlení, že nečinnost nebyla způsobena neschopností ignorantských ministrů zdravotnictví, ale naopak účelovým nekonáním, s plánem postupně komercionalizovat zdravotnictví.

Psali jsme: Záhadný Rath v ČT: Vláda má skupinu privilegovaných. Víme o ní

Záhadný Rath v ČT: Vláda má skupinu privilegovaných. Víme o ní

Plánem? Můžete být, pane doktore, konkrétnější?

Obyvatelé ČR si totiž v té době ještě pamatovali, že před převratem 89 byl na každé vesnici praktický a dětský lékař. Zdravotní střediska s gynekology a jinými specialisty včetně zubařů byly ve všech větších podnicích.

Že existoval propracovaný, na sebe navazující systém nemocnic s poliklinikou I-III. typu, že existoval perfektní systém doškolování lékařů i nelékařských zdravotníků, že existoval systém hygienických stanic, které pravidelně kontrolovaly kvalitu potravin, vody, ovzduší a event. škodlivost potravin a jiných výrobků se kterými přicházeli lidé do kontaktu.

Že existovalo několik podniků vyrábějících léky včetně antibiotik a vakcín, zásobujících nejen naše obyvatele ale vyvážející tyto komodity do celého světa. A to vše pro obyvatele předpřevratové ČSSR zadarmo, pouze 1 kč za recept v lékárně(!!).

Přičemž tehdejší zdravotnictví bylo financováno polovinou toho co jde do zdravotnictví dnes.

Proto ODS a následně všechny pravicové vlády zvolili pro privatizaci zdravotnictví systém postupného vaření žáby. K tomu potřebovali destruovat stávající a 40 let komunisty cizelovaný zdravotní systém, což se jim skutečně povedlo.

MUDr. Jan Síla SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A taková destrukce se provádí jak?

V 90. letech si vybrali jako pilotní projekt stomatologii, která kromě zlata na korunky byla prakticky plně hrazená ze zdravotního pojištění. Dnes je hrazeno zdravotními pojišťovnami pouze cca 26% nejčastějších stomatologických výkonů, zbytek si musí hradit pacient!

Tento sofistikovaný systém privatizace porušila pouze Topolánkova vláda s ministrem Julínkem, kteří neposlechli svého guru a chtěli zdravotnictví šmahem zprivatizovat. Jejich vláda skončila na 30 korunových poplatcích.

Takže to, co sledujeme nyní, je v podstatě jen takový „Julínek sofistikovanější cestou“?

Vnitřní rezervy systému jsou obrovské. Pro jejich odhalení veřejnosti bude nutné vybojovat stovky pro běžné voliče neviditelných zápasů s množstvím všelijak propletených zájmových skupin, „odklánějících“ finanční prostředky, které jsou vybírané za účelem hrazení zdravotní péče. Přinést transparentnost a férovost do celého systému bude potřeba opravdových bojovníků, jejichž cílem bude měnit věci ku prospěchu veřejného zájmu, a ne vychytrálků, jejichž cílem je jen se co nejdéle udržet u korýtka.

Takových osobností je však méně než pověstného šafránu. Snad je možno jmenovat pouze ministry zdravotnictví Ivana Davida a Jozefa Kubinyi, kteří ve svých ministerských funkcích velmi rychle skončili. Systém politických stran generuje lidi s úplně jinými charaktery.

Vraťme se k současnému ministerstvu. Proč lékaři tolik protestují právě ministru Válkovi?

Lze konstatovat, že vláda Petra Fialy nesplnila ani jeden ze zásadních bodů, k nimž se ve zdravotnictví zavázala. Svým „systematickým“ přístupem vyvolala další nespokojenost zbývajících zdravotníků. A to za spokojeného a klidného přihlížení architektů neviditelných zdravotnických penězovodů, kteří zůstávají celou dobu ve stínu.

Příští rok bude volební a je zvykem, že během posledního roku volebního období se „šturmuje“ právě s tím, o co mají politici a lidé kolem nich největší zájem. Co by to mohlo být v tomto případě?

Nemoci nechodí po horách, ale po lidech a to bez výjimky. Když bych se vrátil k příměru s žábou, tak nám všem nezbývá věřit, že se vládě Petra Fialy nepodaří zvýšit teplotu vody v hrnci nad 64 stupňů Celsia, což je teplota koagulace bílkovin a tím smrti žáby.

Doufejme, že se vládě nepodaří vyprovokovat stávku ve zdravotnictví, aby mohl ministr Válek pokrytecky prohlásit: bohužel stát není dobrý hospodář, a proto musíme zprivatizovat zdravotní pojišťovny a nemocnice.

Doufejme, že si žába uvědomí nebezpečí a na poslední chvíli z hrnce s již horkou vodou vyskočí a tím zabrání amerikanizaci našeho zdravotnictví, které stojí za neštěstím a exekucemi milionů tamějších obyvatel, kvůli nedoplatkům za poskytnutou zdravotní péči.