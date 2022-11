Poštvat lidi proti sobě a potom... Švihlíková ukazuje varovně na hráče v pozadí. A jejich plán

„Způsob stropování od vlády se mi zdá poněkud nešťastný. Problém je, proč levně vyrobenou elektřinu draze prodáváme tak, že to ničí domácí ekonomiku. To, že si uděláme strop, který pak zaplatíme v pozdějších letech, není dlouhodobě udržitelné řešení,“ varuje ekonomika Ilona Švihlíková. V postupu pětikoalice považuje za nešťastné i další kroky, které Češi vnímají, proto nejsou v průzkumech spokojení. Důvodem prý bude skutečnost, že chodí nakupovat a dostávají složenky.

ČEZ oznámil po rekordním zisku zdražení elektřiny. Jak si to vysvětlujete? A jak vysvětlit Čechům, kteří přestávají stačit na vysoké účty, tyto skutečnosti?

Já bych u té otázky šla více po podstatě: jak je možné, že Česká republika, která elektřinu levně vyrábí a je čistý vývozce, má jednu z nejvyšších cen v Evropě? Tyto vysoké ceny ohrožují domácnosti a ohrožují také existenci našeho průmyslu. Otázku je ovšem třeba směřovat na ministra průmyslu a obchodu, i když čtenáři tuší, že tam se odpovědi nejspíš nedočkáme.

Mělo by se Česko inspirovat ve Francii – tedy přikázat státní společnosti prodávat elektřinu pro Francouze pod tržní cenou?

Francie zareagovala velmi rychle, již na konci minulého roku, a má také nízkou míru inflace ve srovnání s ostatními zeměmi. Jinak cenové stropy, kompenzace a další opatření mají obvykle dočasný charakter. Je dobré je udělat na začátku problémů a pak je potřeba jít k jádru pudla: což je nefunkční energetická politika Evropské unie, počínajíc emisními povolenkami, které se staly spekulativním nástrojem, konče důrazem na spotové ceny u sektoru, v němž se uvažuje v horizontu 30 až 50 let.

„Pokud vláda neumí ochránit své občany a firmy před likvidačními cenami energií, nemá na svém místě co dělat,“ řekla jste mi v minulém rozhovoru. Nakolik se vaše vyjádření týká vládní pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů?

Plně.

Vláda schválila mimořádné zdanění energetických firem a bank – takzvanou windfall tax. Pomůže to státnímu rozpočtu?

Určitě ano; je otázka, do jaké míry je to daňové inkaso realistické. Daně z mimořádných zisků se uvalují v mimořádných situacích. Chaos v řízení vlády se plně projevil debatami ohledně doby platnosti této daně.

V průzkumu pro Český rozhlas odpovědělo 70 % dotázaných, že stát nezvládá dopady energetické krize. Podle agentury STEM/MARK je to 66 %. Navíc 25 % lidí uvedlo, že podporuje protivládní demonstrace. Vláda přitom tvrdí, že dělá maximum možného. Jak to, že jí to většina Čechů nevěří?

Je pravda, že vysoká inflace pomáhá se snižováním státního dluhu, zatímco občané platí víc za energie, potraviny i služby. Využívá toho současná vláda?

Využívá. Má prospěch z inflačních příjmů, a kde to jen trochu jde, se snaží brzdit výdaje nebo o nich mluvit třeba půl roku, ale nerealizovat je. Viz platy ve státní sféře, viz minimální mzda.

Ozdravení veřejných financí bylo jednou z hlavních priorit politických stran současné vlády před volbami. Jakou známku byste jí v tomto ohledu za první rok udělila, a proč?

Bylo to deklaratorní. Pravicové vlády tohle rády říkají, akorát si tak nějak zapomněly udělat analýzu toho, kde se ten problém ve veřejných financích vzal. Jestli to nebude třeba tím, že strany pětikoalice – a jedna z nich obzvlášť – aktivně hlasovaly pro zrušení tu daně z nabytí nemovitostí, tu zrušení superhrubé daně, tu zavedení zpětné vratky daně, nu a ono se to načetlo. Teď mají skvělou výchozí pozici pro svou oblíbenou kratochvíli – poštvávání jednotlivých skupin proti sobě, kdo si žije víc takzvaně nad poměry – a privatizaci zdravotnictví a penzí. O to jim, respektive těm, co za nimi stojí, šlo od začátku.

Odpovídá ozdravení veřejných financí schodek rozpočtu na příští rok ve výši 375 miliard?

Ne. Zdůvodnění mimořádnou situací má ale své racionální jádro. Způsob stropování vlády se mi zdá poněkud nešťastný a budu se opakovat – problém je, proč levně vyrobenou elektřinu draze prodáváme tak, že to ničí domácí ekonomiku. To, že si uděláme strop, který pak zaplatíme v pozdějších letech, není dlouhodobě udržitelné řešení.

Objevují se návrhy na zvýšení daní. Je to dobrý nápad, když Češi platí takzvanou „inflační daň“ – tedy platí více do rozpočtu kvůli zdražování?

Tvrzení pětikoalice, že nebude zvyšovat daně, bylo od počátku postaveno na vodě. Ti inteligentní a vysoce vzdělaní voliči, kteří tyto strany volí, uvěřili tomu, že je možné na jedné straně radikálně zlepšit stav veřejných financí, a na druhé straně nezvyšovat daně. Asi to brzy někdo odhalí jako ruskou dezinformaci.

Jako příčiny současné energetické krize jste minule uvedla kombinaci rychlého přechodu k obnovitelným zdrojům, které jsou nestabilní, a démonizaci fosilních paliv doprovázenou systémem emisních povolenek, které se staly nástrojem finanční spekulace. „Je to komplex příčin, které ale mají kořeny ve špatném provedení zelené tranzice a v nerealistických časových očekáváních.“ Nezdá se však, že by Evropská unie plánovala od Green Dealu ustoupit nebo ho revidovat. Vidět je to i na zákazu výroby spalovacích motorů od roku 2035 a na dalších krocích. Jak si to vysvětlujete?

Máte pravdu, prozatím se tváří, že se jede dál, močálem kolem bílých skal. Ty stávající politické „elity“ – uvozovky jsou plně namístě, protože jde často o lidi, kteří byli pro naprostou neschopnost vykopnutí takzvaně vejš – na tohle téma vsadili celou svou politickou kariéru. Mleli o tom roky a teď by to měli tváří v tvář realitě opustit? To bude lepší změnit realitu. Kdo říká něco jiného, je bezesporu cizí agent a podle toho s ním zatočíme.

Realita má ale tu hroznou vlastnost, že vždycky nakonec zvítězí.

Vznikla Národní rada obnovy, v níž se spojilo šest odborníků na energetiku, zemědělství, vojenství a podobně. Chtějí znovu vyzvat vládu k jednání, zaměřit se na šíření informací pro veřejnost a – protože je vláda ignoruje – uspořádat 26. listopadu demonstraci na Letenské pláni za levné energie. Jak vnímáte podobnou aktivitu?

Považuji za velmi dobré, že spolupracují odborníci z řady oblastí, vysvětlují, co se děje a jaké jsou možnosti řešení – pokud možno taková řešení, která by nám aspoň něco z té republiky zachovala. Vyjádření nespokojenosti s vládou patří ke skutečné demokracii. Tu si nesmíme nechat vzít. Protože v té liberální demokracii mohou protestovat jen ti správní, s těmi vhodnými názory, řádně prolustrovanými provládními médii.

