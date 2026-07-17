Bendl (ODS): Má ČR plán boje se suchem, nebo jen statistiky?

Podzemní vody zůstávají mimořádně nízké a průtoky některých řek dosahují přibližně jen poloviny dlouhodobého normálu. Je správné, že stát veřejnost o situaci informuje. Samotná čísla ale vodu do krajiny nevrátí.
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Dnes je proto zásadní jiná otázka: Jaký je konkrétní plán vlády? Jaká opatření připravuje pro případ pokračování sucha? Jak chce pomoci zemědělcům, kteří přicházejí o úrodu a krmivo? Jak bude chránit zdroje pitné vody? Jaký je harmonogram investic do zadržování vody v krajině? A jaká opatření připravuje pro obce, které mohou čelit nedostatku vody?
Před několika dny jsem navrhl zařazení samostatného bodu na jednání Poslanecké sněmovny, který měl být věnován nejen aktuální situaci sucha, ale především konkrétním opatřením vlády. Koaliční většina zařazení tohoto bodu odmítla!
Právě aktuální zpráva Ministerstva zemědělství ale potvrzuje, že otevřená debata o připravenosti státu byla na místě. Veřejnost dnes dostává stále přesnější informace, jak se situace vyvíjí a zhoršuje. Stále ale nezná odpověď na základní otázku: Jaký je tedy plán vlády?
Nejde o politický spor. Voda není téma opozice versus vláda. Je to téma budoucnosti České republiky. Proto budu i nadále požadovat, aby vláda předložila Poslanecké sněmovně konkrétní plán opatření, termíny jejich realizace a způsob jejich financování.
Data už bychom měli. Teď potřebujeme plán!
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