Výborný (KDU-ČSL): Střet zájmů nelze zametat pod koberec

17.07.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím Agrofertu

Výborný (KDU-ČSL): Střet zájmů nelze zametat pod koberec
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Andrej Babiš a jeho střet zájmů jsou opravdu nekonečný příběh. Evropská žalobkyně zahájila trestní řízení, ve kterém bude prověřovat politiky a úředníky, kteří i přes možné porušování pravidel střetu zájmů umožňovali vyplácení miliardových dotací společnostem holdingu Agrofert.

Přesně před tímto vývojem jsem dlouhodobě varoval. Střet zájmů nelze zametat pod koberec. Důvěra v právní stát musí platit pro každého, bez výjimky.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , KDU-ČSL , střet zájmů , Výborný , Agrofert

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Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Viděl jste videa z nehody?

Na nich je přeci jasně vidět, že Turek minimálně objížděl kolonu odbočovacím pruhem to přeci také není normální chování. A pokud se prokáže jeho vina, což je podle mě jisté, měl by podle vás jako poslanec skončit? Vždyť co dobrého jako poslanec udělal? Nic, jen se řeší neustále jeho kauzy.

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím Agrofertu