Pozor! Klaus ml. není Okamura. Obří chyba ODS. Po týdnu máme pět tisíc příznivců, říká koordinátor Mánek z Trikolóry

Vy jste se stal koordinátorem nového hnutí Trikolóra na jihu Čech. Čím vás nové hnutí Václava Klause ml. oslovilo? Jak vidíte jeho šanci na úspěch u voličů?

Především mě oslovuje Václav Klaus. Říká věci tak, že jim rozumějí normální obyčejní lidé, a tedy i já. Neskrývá se za nějakou přemrštěnou politickou korektnost, která je ve své podstatě falešná, plná floskulí a veskrze jí nikdo normální nerozumí. Již dříve jsme spolupracovali, například jsme společně pořádali konferenci, pochod Šumavou, nebo jsme demonstrativně připíjeli zeleným pivem za zelenou Šumavu. Myslím, že tady na jihu Čech mé nové angažmá pro ideje Václava Klause nemohlo nikoho moc překvapit. Chce bránit normální svět, a to normálně chceme žít každý. Myslím tedy, že šanci na úspěch má ohromnou. Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 5% Pro setrvání Babišovy vlády 93% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 822 lidí

Řadu let jste byl tady na jihu Čech významným členem ODS, proč jste ze strany odešel? A jak vnímáte dnešní „odéesku“?

Kdyby vedení ODS Václava Klause nevyloučilo, nevystoupil bych. Klaus měl podle mého mínění být naopak prvním místopředsedou strany. Měl dostat svůj prostor, který si po volbách rozhodně zasloužil. Pak by společně s Petrem Fialou tvořili ohromně silný tandem, který by oslovoval velmi široké spektrum lidí. Vyloučení Klause byla obrovská chyba. Jestli se vedení ODS domnívá, že potrestala Klause, tak se strašně mýlí. Jeho rozhodně posílila a sama oslabuje. Naopak tím, že musel odejít i ze školského výboru Poslanecké sněmovny, potrestalo vedení celé české školství. Dnešní odéeska je o poznání jiná než ta, do které jsem před 15 lety vstupoval. Přesto nemůžu říct, že bych ji vnímal nějak zásadně negativně. Má program, má odborníky i silné osobnosti. Čeho se obávám, že svými kroky a stylem vedení o ně bude postupně přicházet.

Jakou politiku chcete v hnutí Trikolóra razit vy osobně?

Nikdy jsem si nemyslel, že žít obyčejný život by mohlo být politikou. Jsem 27 let ženatý s jednou ženou a máme tři skvělé děti. Žijeme v přírodě, aktivně sportujeme a stýkáme se svými sourozenci, máme skvělé vztahy s rodiči. Uznáváme rodinu jako naprostý základ. Dost pracujeme a za naši práci chceme být odměněni. Nechceme žádné dávky a nechceme, aby nás buzerovali úředníci. Prostě jsme normální rodina. Nikdy mi na tom nepřišlo nic zvláštního. Ovšem dnešní svět se úplně zbláznil. Čím větší hovadinu někdo vymyslí a prosazuje, tím větší pozornosti a popularity se mu dostává. Spolutvůrci politiky jsou různé marketingové společnosti, které tvoří influencery, jako je Greta, která vidí oxid uhličitý. To je strašný. Já, stejně jako drtivá většina lidí, chci žít normální obyčejný život. Ale v dnešní době se za to normální musíme začít prát. Musíme normálnost bránit. To je a bude moje politika.

Je v hnutí něco, čemu byste se chtěl věnovat odborně? Přece jenom jste známý svojí polyfunkčností.

Uvidíme, jak se s Václavem Klausem domluvíme. Určitě bych chtěl být v nějakém týmu, který se bude věnovat ochraně životního prostředí, lesnímu hospodářství, trvale udržitelnému zemědělství a životu na venkově. Na základě vlastních zkušeností bych asi uměl a chtěl říct něco i ke sportu a cestovnímu ruchu. Ale to je teď předčasné, nyní to není na pořadu dne. Prioritou je nyní vybudovat stranickou strukturu tady na jihu.

Václav Klaus ml. se zatím rétoricky snaží být umírněnější než Okamura, přinese to úspěch? Co to znamená pro SPD?

Klaus není Okamura. Každý má svůj styl. Klausova rétorika už úspěch má. Po týdnu má Trikolóra 5 000 registrovaných příznivců, to je podle mě už nyní dost solidní úspěch. Co to bude znamenat pro SPD a jakoukoli jinou stranu, se uvidí po odvedené práci a pak po volbách.

Fotogalerie: - Trikolora

Jak si vyložit slova Václava Klause ml. o tom, že si vezmeme naši zemi zpátky? Máte pocit, že nám ji někdo vzal, nebo se snaží vzít?

Určitě jsme hodně ztratili ve svébytném rozhodování o našich vlastních českých problémech. Musíme se přizpůsobovat evropské legislativě, kterou tvoří lidé daleko od české země, kteří ji neznají jako my a není naprosto v jejich zájmu, abychom nějak zvlášť prosperovali. V tom smyslu si naši svébytnost potřebujeme vzít zpátky.

Andrej Babiš nedávno uvedl slogan „Silné Česko“. Je tedy možné, že v tomto ohledu se na jednom smetišti potkají dva kohouti?

Politika Andreje Babiše je jenom čistý marketing a také časté opisování fungujících věcí od druhých. Silné Česko mi dost připomíná Make Amerika Great Again. Jinak s úsměvem konstatuji, že naše politika je opravdu smetiště a jsme na něm všichni. Chtělo by to trochu uklidit.

Může případný volební úspěch Klausova hnutí ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií, jak někteří jeho odpůrci varují? A mohli bychom se poté častěji setkávat s podobnými nominacemi do kontrolních orgánů jako v poslední době? Narážím na Petra Štěpánka, Ladislava Jakla, Tomáše Kňourka či nově Michala Semína..

To je nesmysl. Jestli Václav Klaus něco prosazuje, tak je to svoboda slova.

Václav Klaus mladší a ostatně i jeho otec jsou známí svým skeptickým postojem vůči EU. Jak to vidíte vy? Je, nebo není pro nás EU přínosem?

Ve volném pohybu osob, zboží a služeb je pro nás EU rozhodně přínosem. V omezujících směrnicích, různých kvótách, obrovské byrokratizaci je pro nás přítěží.

Byl byste pro referendum o našem setrvání, či opuštění Unie?

Nebyl bych pro referendum. Souhlasím s naším programem, že je třeba EU vrátit před Lisabon, vrátit evropským zemím, jako je malá ČR, jejich suverenitu.

Anketa Myslíte, že Babišova vláda prospěla vaší osobní finanční situaci? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 12249 lidí

Když trošku odbočíme, jak vnímáte současnou situaci v České republice? Co říkáte na demonstrace, které se v řadě měst konají? Kam až to může nakonec dojít? Co očekávat v listopadu, 30. let od sametové revoluce?

Demonstrace jsou podle mě namístě. Je třeba upozorňovat, že se tady děje něco, co není normální a kolosální střety zájmů, které sledujeme v České republice, překračují rámce všeho, co si dosud demokratický svět nedovedl ani představit. Přesto bych ale nic jiného než poukazování na vládní mizerii neočekával. Vládu sestavují vítězové demokratických voleb a já chci věřit, že volby u nás pořád ještě demokratické jsou. Proto věřím, že všichni demonstrující přivedou k příštím volbám všechny své známé, protože účty se skládají ve volbách.

Mají podle vás pravdu ti, kteří tvrdí, že se skupina lidí snaží o „český Majdan“, případně o to, co se odehrálo na Slovensku a skončilo to odstoupením Fica?

Jsou lidé, kteří uznávají svoji jedinou možnou pravdu. Když rozhodující většina obyvatel ve svobodných volbách ukáže, že vnímá svět úplně jinak, tak bez servítků udělají cokoli, aby bylo po jejich. Pravdu si vytvoří a nutí ji ostatním. V podstatě jsou to nositelé ideologicko-informační války zabalené do marketingového hávu. A někdy jim to vychází.

A jak by měl ať už Andrej Babiš, nebo třeba i prezident Zeman zareagovat na „náladu“ v zemi? Měl by se Babiš s M. Minářem sejít k diskusi, jak ho nedávno vyzval i Jan Hamáček?

Neumím být nositel knížecích rad. Nedovedu si jejich svět představit. Vím jen tolik, že kdybych byl v kůži Andreje Babiše, odstoupil bych z funkce premiéra už dávno a nechal bych vládu opticky řídit někoho ze svého týmu.

autor: David Hora