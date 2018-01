Pravda o Jiřím Drahošovi. Prý ta opravdu opravdická

ROZHOVOR „Pan Drahoš má čisté lustrační osvědčení, které ukázal. Jiří Drahoš prokazatelně s StB nikdy nespolupracoval a nebyl k němu veden jakýkoli takový spis. Že za ním snad stojí zednáři, to už bych raději ani nekomentoval. Tomu snad nikdo nevěří,“ uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz cz občanský aktivista Jan Cemper. Vysvětluje také, co je Římský klub, a prozrazuje, že nejen Drahoš byl jeho členem, ale i Miloš Zeman. Konstatuje rovněž, že hoaxy, nepravdivé informace, se šíří i proti Zemanovi. Cemper je přispěvatelem serveru Manipulátoři.cz a nyní i spoluzakladatelem projektu PoPravdě.cz, který má napravovat lži právě o Drahošovi. Webová stránka má v záhlaví nadpis „Zveřejňujeme pravdu o Jiřím Drahošovi“.

Anketa Jak byste ohodnotili dosavadní prezidentování Miloše Zemana? Jako ve škole 1 82% 2 5% 3 3% 4 1% 5 9% hlasovalo: 4957 lidí

V prvním kole prezidentské volby jste podle svého vyjádření na sociálních sítích volil Michala Horáčka, ve druhém kole dáte hlas Jiřímu Drahošovi. A udělal byste to tak, i kdyby do finále postoupil Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Dá se tedy říci, že vám šlo hlavně o to volit proti Zemanovi?

Ano, udělal bych to i v jejich případě. Ať se nám to líbí, nebo ne, druhé kolo není jen o tom, jakého chceme prezidenta, ale jakého nechceme. A jak Jiří Drahoš, Pavel Fischer, tak Mirek Hilšer by reprezentovali naši zemi mnohem lépe, než to dělá v současné době Miloš Zeman.

Myslíte, že se podobně zachová většina voličů Michala Horáčka, Pavla Fischera či Marka Hilšera, nebo někteří z nich zůstanou na druhé kolo doma?

Myslím, že většina lidí ano, protože názorové rozdíly mezi těmito kandidáty a Milošem Zemanem jsou obrovské. Jiří Drahoš jim je určitě blíže. Určitě to však nebudou všichni. Takových 10 % může podpořit i pana Zemana.

Psali jsme: Magdo, cože? Výrok Vášáryové o Jiřím Drahošovi má v Čechách dohru. I od Havla

VIDEO Horáček: Romští přátelé, nevolte Zemana! Nehájí vaše zájmy

FOTO Horáček s Hilšerem dorazili osobně popřát Drahošovi. A my víme, co se při tom dělo

Má Miloš Zeman už prohráno? Může zmobilizovat ještě nějaké voliče? Podle statistických dat 180 tisíc voličů SPD nedalo v prvních kole hlas nikomu. Podobné je to s 80 tisíci nevoličů komunistů a 50 tisíci nevoličů od sociální demokracie...

Ne, určitě nemá prohráno. Věřím ale, že i Jiří Drahoš vyrazí ven z Prahy a tam přesvědčí lidi, aby ho volili. Samozřejmě úkolem pro Jiřího Drahoše by mělo být i zmobilizovat nevoliče. Především mladé lidi.

Přesto je Jiří Drahoš mírných favoritem, o čemž svědčí například i chování sázkařů. Možná i proto se vyrojily na sociálních sítích různé zaručené informace o něm, které vy jako šéfredaktor serveru Manipulatori.cz se snažíte odhalovat. Jak je to tedy s Drahošem a StB či zednáři?

Ano, řekl bych, že je mírný favoritem, ale vyhráno rozhodně nemá. Ano. Těch dezinformací je mnoho. Pan Drahoš má čisté lustrační osvědčení, které ukázal. Jiří Drahoš prokazatelně s StB nikdy nespolupracoval a nebyl k němu veden jakýkoli takový spis. Že za ním snad stojí zednáři, to už bych raději ani nekomentoval. Tomu snad nikdo nevěří.

Mezi katolíky se šíří, že Jiří Drahoš je zednář. Jsem hluboce přesvědčen, že se jedná o zcela lživou a ničím nepodloženou diskreditaci velmi podobnou té, jež byla použita proti Karlu Schwarzenbergovi před 5 lety. Prosím, sdělte můj postoj všem, kteří tuto lež berou vážně. — Tomáš Holub (@TomasHolubPB) 14. ledna 2018

Zajímavou informaci jsem se dočetl u vás o Římském klubu, který Drahošovi je také předhazován. Vy uvádíte, že jeho zakládajícími členy u nás byl i Václav Havel – a teď ta pikantnost – i Miloš Zeman. Můžete prozradit, co je vlastně Římský klub za organizaci a čím není?

Ano, máte pravdu. Pan Drahoš kdysi sám přiznal, že byl členem Římského klubu. Ten nemá se zednáři ovšem nic společného. A jen tak mimochodem. Jiří Drahoš byl jen členem, pan Miloš Zeman byl zakládajícím členem v Československu. Zakládal ho s Václavem Havlem.

Samotný Římský klub je ve skutečnosti think tank, který byl založen v dubnu 1968. Má spojovat osobnosti z vědeckého sektoru a průmyslu. Hlavním tématem je životní prostředí a udržitelný život. Vědci i průmyslníci se domnívají, že vlivem člověka na životní prostředí může dojít k obrovským škodám. Nevidím na něm nic špatného. Problém akorát je, že některé prognózy Římskému klubu nevyšly. Třeba, že ropa dojde už v 90. letech minulého století. Naopak, že bude velký problém nedostatek pitné vody, se ukazuje jako pravda.

O Římském klubu z Wikipedie:

Také na Facebooku komentujete fotku Jiřího Drahoše s Angelou Merkelovou, která má nabudit dojem, že jde o setkání politiků, a tím pádem je Jiří Drahoš „vítač“, kdežto ve skutečnosti šlo o setkání chemiků, kterými Drahoš i Merkelová také jsou. Přesto nálepky vítače i kývače se možná Jiří Drahoš bude muset v následujících klíčových dnech zbavit, může to být zásadní téma druhého kola. A bude čelit atakům kvůli svému podpisu Výzvy vědců proti strachu a nenávisti. Co si o tom myslíte vy?

Tu Výzvu vědců je nutné vnímat v kontextu událostí. Byla podepsána v roce 2015, kdy tu byli napadáni lidé. Znáte asi ty příběhy, kdy lidé volali Policii ČR na fotbalisty v Mladé Boleslavi, na hudebníky tmavé barvy pleti, na brigádníky z Rumunska, dokonce i na kominíka. Ta vlna nenávisti tu byla obrovská. Vědci se rozhodli, že se tomu postaví. Pan Drahoš nebyl autorem výzvy, jen ji podepsal jako dalších cca 3 500 vědců. To je jedna věc. Jiří Drahoš opakovaně deklaroval, že je zásadně proti migračním kvótám. Odmítá taky ekonomickou migraci s tím, že takové migranty „nepovažuje za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl“. Uprchlíkům chce pomoci v místě v konfliktu. Pan Drahoš určitě není vítač. Naopak.

Co se týká paní Merkelové. Pan Drahoš se s ní setkal jako chemik s chemičkou, nikoliv politik s poličkou. Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou opravdu setkal, a to v roce 2013. Jednalo se ovšem o kongres chemiků, nikoliv politické jednání. Je totiž málo známo, že Angela Merkelová kromě politické kariéry je výbornou vědkyní v chemickém průmyslu a působila v Československé akademii věd.

Psali jsme: Německo: Zákon o mazání věcí z internetu dopadl na AfD. „Merkelbába si vytírá svou tlustou řiť jako Adolf...,“ padlo dokonce

Temno nad Merkelovou! Její podpora je nyní ještě horší než po loňských teroristických útocích

Když to není provokace, tak... Český spisovatel žijící v Německu se drsně pustil do Merkelové. Do Berlína přinesla bílou růži až rok po útoku, zato po masakru v Paříži šla hned do průvodu

Dokonce bych to vnímal jako pozitivum. On skutečně Angelu Merkelovou zná docela dobře a jsou přáteli. I když díky profesním věcem, a ne politice. Angela Merkelová mu bude jistě ochotná více naslouchat než Zemanovi, a bude jí tedy moci v klidu vysvětlit české postoje, co se třeba migrace týče.

Když už jsme u těch nepravdivých a nepotvrzených zpráv – abych byl spravedlivý – objevují se i proti Miloši Zemanovi. Je jasné, že dělá provýchodní politiku, zvláště obchodní, jezdí do Číny a do Ruska. Ale tvrzení ve stylu, že je ruským agentem a podobně (a není jediný český prezident, o kterém se to říká) také není ničím podložené. Nejde v tomto případě také o hoax?

Ano. Hoaxy se týkají samozřejmě i Miloše Zemana. Třeba v několika schránkách se objevil dopis, že automaticky postupuje do kola druhého. Nyní se zase objevuje nesmysl, že ti, co ho volili v prvním kole, nemusí volit znovu. Je to průšvih. Objektivně ovšem poměr je tak 90:10 v neprospěch Jiřího Drahoše. O tom, že je ruský agent, jsem neslyšel. Nevím, kdo to šíří. Je ovšem pravda, že na Pražský hrad 28. října pozval lidi, kteří v ČR aktivně dělají ruskou propagandu a za ruské agenty je možné je nazvat. Pan Zeman agent není. Jen je nekritický ke svým spolupracovníkům a nechá se jimi klamat.

Psali jsme: Jan Cemper: Zeman pro lidi nic nedělá a obyčejní lidé ho nezajímají. Jeho „lidskost“ je jen hra

Fedor Gál, Cemper, Pospíšil. Čtěte, jak o akci Okamury a Le Penové píší noviny, které nesnáší Donald Trump

FOTO Fašisty tu nechceme! Ulička hanby pro účastníky konference. Dorazili Peszynski, Štětina, Hayato Okamura a spousta dalších, které dobře znáte. Kostlán z Romea napadl reportéra PL



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban