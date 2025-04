Pravda o papeži Františkovi. Publicista mnohé naštve

Běžně řešíme USA, nyní zemřel papež František. Byl to atypický papež, značně liberální, nicméně: Jakou roli ve vašem vidění světa má katolická církev a Vatikán?

Naprosto zásadní, protože katolická církev a Vatikán jsou institucionálním ztělesněním křesťanské víry v Boha, bez níž by Západ, a v podstatě celý svět, nevypadal, jak ho dnes známe. A to navzdory tomu, že až donedávna se zdálo, že v západních zemích upadá a ztrácí vliv. S nástupem Donalda Trumpa, a především jeho viceprezidenta J. D. Vance, který je katolík a den před smrtí papeže Františka se s ním setkal ve Vatikánu, se však objevil náznak obratu. J. D. Vance není mezi americkými veřejně známými osobnostmi jediný, kdo se hlásí ke křesťanství, respektive ke katolickému vyznání, také například Ross Douthat, jemuž vyšla nová kniha O víře. Proč by všichni měli být věřícími, Sohrab Ahmari nebo Patrick Deneen. A zdá se, že renesance zájmu o křesťanství se ukazuje i u některých běžných Američanů. Doufejme, že dorazí i do Česka. Zajímavé pak je, že i v současné katolické církvi a Vatikánu se objevuje stejné rozdělení na „liberály a konzervativce“ jako ve všech západních společnostech. Bývalého prezidenta USA Joea Bidena lze považovat za liberálního katolíka a totéž lze v jistém smyslu říct i o papeži Františkovi, jehož skutečným konzervativním protějškem je guinejský kardinál Robert Sarah, kterého bych si přál za Františkova nástupce, což se však zcela určitě nestane.

I v USA považují papežovu smrt za relevantní událost. Pokud jde o tu „atypičnost“ papeže, tak je mu vyčítáno, že byl smířlivý k homosexuálům, benevolentní k migraci a že péči o chudé přeháněl až do levicového extrému. Jenže on asi byl latinsko-americký socialista?

Papež František nebyl liberál ani konzervativec. Ti, kdo jej označují za liberála, by si měli všimnout, že byl proti potratům a nazval je tragickou nespravedlností, že kritizoval genderovou teorii, chirurgickou změnu pohlaví a jakoukoli ideologii, která stírá rozdíly mezi muži a ženami, nebo prosazuje, že lidská identita je volbou jedince, která se může časem změnit. Navíc potvrdil učení Jana Pavla II., že katolická církev nemá světit ženy na kněze, ve svých encyklikách napsal, že muži a ženy mají odlišné role a vlastnosti, které jsou založené na jejich biologickém pohlaví, a za jeho působení Kongregace pro nauku víry rozhodla, že kněží nemohou žehnat párům stejného pohlaví.

Ti, kdo jej označují za konzervativce, by si pak měli všimnout, že kritizoval současný kapitalismus, a napsal, že trh sám o sobě nemůže vyřešit každý problém, jakkoli se po nás žádá, abychom tomuto dogmatu neoliberální víry věřili, že možná byl nejvýznamnějším zastáncem životního prostředí na světě, že šokoval výrokem o LGBTQ „kdo jsem já, abych soudil?“, že pokáral Donalda Trumpa za jím navrhovanou hraniční zeď a označil Trumpovu imigrační politiku za krutou, a že se rozešel se svými předchůdci, když revidoval církevní učení o trestu smrti prohlášením, že je nepřípustný, protože je útokem na nedotknutelnost a důstojnost osoby.

To s migrací a etickými otázkami se českému mainstreamu líbilo. Jakmile ale začal papež mluvit o válce na Ukrajině, hned ho ti samí titulovali jako „ruského agenta“. Je to smutné, nebo spíš humorné, jak rychle někdo dokáže otočit?

Řečeno trochu s humorem a nadsázkou: ať už výrok „jen idiot nemění své názory“, který použil s odvoláním na Winstona Churchilla Miloš Zeman, řekl první kdokoli, nejlépe vystihuje tuto rychlou otočku. Ti, kdo udělali takový názorový veletoč, by mohli považovat to, že se jich zastal Miloš Zeman, za smutné. Z jiného úhlu pohledu je to však humorné.

Když jsme spolu posledně hovořili, hájil jste Trumpa a jeho celní politiku. Tu tvrdě uplatnil vůči Číně, zbytku světa zatím ty nejhorší tarify odpustil a vyjednává. Lze to považovat za rozumnou taktiku?

Donald Trump dělá v zahraniční politice to, co řekl už v roce 2015 a poté několikrát zopakoval, že bude dělat, tedy že v zahraniční politice je potřeba být nevypočitatelný. A to dělá. Kdyby lidé sledovali a brali vážně, co říká, vůbec by je Trumpovo jednání nepřekvapilo. Nevím však, zda se na takové jednání dá připravit. Nechtěl bych být jeho politickým protivníkem. Mám jednu trochu odlehčenou radu: možná by mohla pomoci umělá inteligence, až bude chytřejší než lidé, jak věří technoutopisté.

Pokud jde o Ukrajinu, Trump dává najevo, že jeho válka to není a přijímání bývalých součástí SSSR do „západních struktur“ ho nezajímá. Čili chce, aby se Ukrajina zřekla členství v NATO, aby Krym byl uznán jako ruský a došlo k dalším územním ústupkům. A hrozí, že se na to celé klidně „vykašle“. To už je asi celkem drsná hra?

Drsné to je, pokud si myslíme, že by to vše Donald Trump neměl dělat. Ale co když příště řekne něco zcela nevypočitatelně jiného? Trump je politik, u nějž si nelze být ničím jistý. A zdá se, že jde spíše o jeho strategii než taktiku.

Kde se dle vás berou zdroje toho „hrdinského“ přístupu poté, co USA odpadly a na tuto válku de facto rezignovaly?

Nevím, jestli jde o „hrdinský“ přístup. Nevidím do zákulisí a nechce se mi spekulovat. To je na román.

Mimochodem, co říkáte na „íránskou kauzu“ kolem Filipa Turka či Kateřiny Konečné? Že prý jednali tajně na íránské ambasádě, ale důkazy jsou tak strašně tajné, že je nelze odtajnit.

Jsme před volbami a v předvolební kampani se takové nesmysly objevují. A ještě se několika dočkáme, jeden teď jede nepřiměřenou rychlostí po dálnici.