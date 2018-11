Pravdoláskoidní kavárna nezná míru. Hrušínský je mentální bolševik. Přehlídka zloby a zášti. Petr Štěpánek naprosto bez obalu o městské elitě

Jakmile skončilo „pozdvižení“ kolem udílení státních vyznamenání například Michalu Davidovi a dalším umělcům, začala obrovská diskuze na téma vyznamenání pro písničkáře Nohavicu od ruského prezidenta. Například hudební kritik Rejžek o písničkáři řekl, že je „užitečný idiot“, někteří připomínají spolupráci s StB… Co vy na to říkáte? Udělal Nohavica chybu, že vyznamenání od Putina přijal?

Už od dob Cibulkových seznamů tu samozvaní soudci demonstrují vlastní morální velikost pliváním na takzvané spolupracovníky StB. Ne že by mezi nimi (těmi spolupracovníky) nebyly taky pěkné svině, ale častokrát jsou za tím spíš tragické příběhy lidí, kteří byli spíše oběťmi. Oběťmi zločinného systému. Neuměli se bránit, měli strach, kličkovali, báli se o děti, báli se o rodinu, podlehli, podepsali. A zatímco se kdejaká nula, tak bezvýznamná, že by o ni ani estébák nezavadil, pohoršuje nad těmito nešťastníky, ti skuteční gauneři, myslím skutečné fílzly ve výkonu služby, si vesměs spokojeně užívají důchodů.

A Jarek? Kdo z těch samozvaných soudců ví, co si prožil, jak to opravdu bylo, jak kličkoval a jak to neustál, jak to řešil alkoholem. Že prý práskal. No, nevím. Na Pavla Kohouta prozradil, že je bohatý a že má doma pěkné obrazy. Hm, to estébáci o v zahraničí nejhranějším českém dramatikovi do té doby určitě nevěděli.

Mě daleko víc zajímá Nohavica jako geniální autor, skvělý básník, který svoji vysokou tvůrčí laťku drží dlouhá desetiletí. Málokdo z našich kumštýřů svojí tvorbou překračuje hranice, Jarek nepochybně. To ocenění mu přeju.

A jestli měl cenu z rukou Putina přijmout? Samozřejmě, že ano. Ta současná protiruská hysterie zdejších mentálních bolševiků ale není nic nového. Mají svůj předobraz v putimském strážmistrovi Flanderkovi. Ten taky dostal befel, pročež hned ve Švejkovi viděl ruského špiona. Svět současných vymytých euromozků je pro změnu plný ruských trollů a švábů.

Mimochodem, čím si vysvětlujete, že ať už se jedná o státní vyznamenání od prezidenta Zemana, nebo teď tedy i medaili od prezidenta Putina, vzbuzuje to v některých kruzích tak obrovskou, mnohdy velmi vyhrocenou diskuzi, která plní média řadu týdnů? Dá se říci, že jde o zástupný problém? A pokud ano, tak čeho, podle Vás?

Je to demonstrace malosti některých lidí. Přehlídka zloby, závisti a zášti. Ti samí lidé se ovšem budou dojímat, až zase uslyší Modlitbu pro Martu, ve které se o zlobě, závisti a zášti zpívá. Nějak jim ale uniká, že se tam zpívá, ať už pominou. Nevím, jestli tihle samozvaní, opoždění moralisté a kádrováci jsou víc k smíchu či k politování.

Když jsme zmínili Rusko, poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová chce ustavit vyšetřovací komisi pro zkoumání ruského a čínského vlivu v Česku, odkazuje se přitom na zprávy BIS. Odpůrci Zemana upozorňuji na spekulace, že Zemanova kampaň a kampaň SPOZ měly být financované přes offshorové firmy ve Švýcarsku a klíčová osoba těchto firem funguje i ve finančním okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. Je nutné prostřednictvím komise prověřit okolí prezidenta nebo obchodní vztahy kolem zakázky na dostavbu Dukovan a Temelína?

O peníze jde vždycky až na prvním místě. Já bych ale spíš ustavil speciální psychiatrickou komisi, jež by prověřila, zdali paní Langšádlová a podobní týpci to mají v hlavě v pořádku. Vypadá to, že každá politická strana zřejmě musí mít svoji Marii Kabrhelovou. Topce se vyvedla mimořádně.

Před několika dny se v Americe konaly volby. Co říkáte na výsledky? Lze nebo nelze je považovat za úspěch pro Trumpa? Média se v tomto hodnocení úplně neshodnou…

Stále spolu s Českou televizí a její soudružskou CNN vyhlížím tu avizovanou modrou tsunami a ona pořád nikde. Pro ty méně zběhlé, v Americe levicové demokraty označují modře a pravicové republikány červeně. Vidím především tradiční novinářskou bídu, kdy přání, rozuměj modrá tsunami, je otcem myšlenky. A podle toho v mnoha případech vypadá i to hodnocení. Ve skutečnosti je to plichta a pro Trumpa slušný odrazový můstek do druhého funkčního období.

Donald Trump je prezidentem dva roky. Jak ho za tu dobu hodnotíte? Co se mu povedlo a co ne?

K údivu nepřátelských novinářů Trump realizuje přesně to, s čím byl zvolen. A daří se mu to. Především v ekonomické oblasti. Přesto je médii hanoben. Děsivě to kontrastuje s Obamou, nejhorším prezidentem v celé historii USA, kterého aktivističtí novináři vynášeli do nebes a Nobelovu cenu za mír dostal za prázdné krasořečnění a ještě k tomu předem, aniž cokoli vykonal.

Někteří lidé u nás přirovnávají Donalda Trumpa k Miloši Zemanovi. Mimo jiné prý oba rozdělují národy. Je to tak?

Národy nerozdělují Trump či Zeman, nýbrž svérázná skupina politiků, novinářů a aktivistů, kteří demokracii vyznávají jen do té doby, pokud vítězí jejich favorit. Pokud ne, demonstrují proti volebním výsledkům, na vítězi nenechají nit suchou a rozpoutají permanentní zákopovou válku. Jenže normální lidé už toho mají dost a Trump i Zeman si drží svoji pozici i přes onu neuvěřitelnou mediální masáž. To neznamená, že Trump či Zeman nemají své mouchy. Ale kdo je nemá, že?

Když jsme u prezidenta Zemana, herec a ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský se v rozhovoru pro server Aktuálně.cz nechal slyšet, že pokud se vyplní, čeho Zeman chce docílit, pak herečka Jiřina Bohdalová nepřímo připravuje krušný život svým potomkům. Podle Hrušínského se dříve kradly jen peníze, dnes ale „vládci“ chtějí lidem krást i svobodu. Souhlasíte s tímto pohledem na věc?

Hrušínského vůbec nemá cenu komentovat. Je to případ pro psychiatry. Mentální bolševik. Pouze přepólovaný.

Velkou diskuzi vyvolává v posledních letech to, jak funguje EU. Velká Británie si sice odhlasovala brexit, určité skupiny ale bojují o to, aby se konalo ještě jedno referendum. Jak vy na tuto možnost nahlížíte?

To je jako by se fotbalový zápas po doběhnutí hrací doby nastavoval tak dlouho, dokud na světelné tabuli nebude ten „správný“ výsledek.

Ale v soft-totalitní EU nic nového. Garantuju vám, že den po odchodu Velké Británie z Evropské unie slunce vyjde úplně stejně jako kdykoli předtím.

Když jsme u toho, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza chce objíždět ČR a vyvracet mýty o EU. Je totiž toho názoru, že Češi jsou vůči EU skeptičtí, protože podléhají lžím a dezinformacím. Pouze 39 procent lidí u nás považuje dle nejnovějšího průzkumu členství v EU za pozitivní, jsou nejpesimističtější z celé unie. Euro také nechceme, podle čísel Eurobarometru jsou proti dvě třetiny obyvatel. Má Tomáš Prouza pravdu, nebo nás EU prstě zklamala a pokudano, tak v čem konkrétně? Jak se změnila od roku 2004, kdy jsme do ní tak nadšeně vstupovali?

Prouza by měl především zhubnout. Z toho Bruselu je tak vyžranej, že vypadá jak klasický bolševický papaláš. Jen ať jezdí, činnost těchhle euro-panáků je krásně kontraproduktivní. Tak jen houšť.

Jak se EU změnila? Pouze k horšímu. Prý žijeme v liberální demokracii. Problém je, že ten systém není ani liberální, ani to není demokracie. Naopak, deficit demokracie roste a roste. Je potřeba se vrátit zpátky, před Maastricht, a Evropu rozvíjet jako společenství spolupracujících národních států, nikoli jako centralizovaný, unifikovaný žalář nesvéprávných zemí.

Už příští týden tady máme výročí 17. listopadu. Jak těch 29 let od Sametové revoluce hodnotíte a co říci na to, že postupem doby ztrácí pro mnohé lidi, i své původní příznivce, Václav Havel na oblíbenosti?

Havlovi nejvíce škodí jeho největší vyznavači, kteří si ho nosí jako svatou monstranci. Ty pravidelné havlovské bakchanálie, které provozují od listopadu do prosince jsou k nevydržení. Havel udělal i leccos dobrého, ale tahle jeho kim-ir-senizace to v očích mnoha lidí úplně zabíjí. Pravdoláskovní kavárna prostě nezná míru. V ničem.

Jak hodnotím těch 29 let? Nahoru a dolů. Svět se přepóloval. Chtěli jsme na Západ, ale tam se přesunul Východ. A znovu se na nás valí socialismus se svým dirigismem, zákazy, příkazy a byrokracií, jen z druhé strany. Místo uličních výborů tu řádí aktivistické politické neziskovky, kde se realizují novodobí mládežníci s mozky vymytými zdegenerovaným školstvím. Zase odezíráme z cizích úst, namísto abychom byli sami sebou. Moskvu vystřídal Brusel. Oslavujeme sto let republiky, ale namísto habsburského žaláře lezeme do eurounijního. Opět žijeme v totalitě, je sice jiná, než byla ta komunistická, nicméně svoboda se opět vytrácí čím dál víc. Stačí připomenout cenzorské běsnění na sociálních sítích, dementní politickou korektnost či diktát úchylného genderismu. Budu se jen opakovat: Orwell by zíral. Svůj dystopický román 1984 napsal jako varování, dnešní mocní si z něj ale udělali návod k použití.

Na 17. listopad je naplánována řada akcí, nejen vzpomínkových, ale také protestních. Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že je opět na místě obávat se o demokracii? Jak vnímáte činnost takových sdružení jako jsou například Milion chvilek pro demokracii a další…?

S těmihle svazáky nám čerstvou osobní zkušenost. Pořádali demonstraci proti mé nominaci do Rady pro vysílání. Měli by se spíš přejmenovat na Milion chvilek pro demagogii. Kdekoho obviňují ze šíření fake news, ale sami lžou, až se jim od huby práší. Zrovna nedávno mi jeden chlapík přeposlal korespondenci, co s nimi vedl právě o těch lžích, které o mně masivně šířili. Taková míra absolutní bohorovnosti a ignorantství se hned tak nevidí. Ano, pokud náš svět ovládnou takoví paskřivci, jsme ve vážném nebezpečí.

autor: David Hora