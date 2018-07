Pravicový umělec jde do boje: Vím, co komunisti dovedou. Není to nic hezkého. Babišova parta, to je na mě moc

„Zažil jsem komunisty opravdu in natura, vím, co dovedou. Není to nic hezkého,“ říká známý hudebník, skladatel, úspěšný podnikatel a doktor práv Ladislav Faktor s tím, že to, co se děje v posledních měsících na české politické scéně, je pro něj už moc. Na setkání s novináři promluvil o své kandidatuře do Senátu, o Andreji Babišovi i o současné politické situaci. Řekl také svůj názor ohledně protikuřáckého zákona a EET.

Do Senátu za Českobudějovicko a Třeboňsko chce Ladislav Faktor, který je mimo jiné spoluzakladatelem prvního soukromého českobudějovického rádia, kandidovat jako nezávislý. Podpisů pro svou kandidaturu už má dostatek. „Už teď to stačí k tomu, abych kandidoval. Mám radost,“ řekl na tiskovce Ladislav Faktor a zdůraznil také, že kampaň si platí sám.

Vím, co komunisté dovedou

Faktor, který před lety spoluzakládal v Českých Budějovicích Občanské fórum, na setkání s novináři prozradil, proč se rozhodl jít nyní do politiky. V této souvislosti promluvil také o historických zlomech v nedávných letech, které na vlastní kůži zažil. Zmínil například sametovou revoluci. „K tomu, abych se zvedl a kandidoval do Senátu, mě vede teď starost, aby se všechno to, co jsem zažil, a to příjemné, čeho jsme dosáhli, zase nezvrtlo zpátky,“ vysvětlil hudebník a pokračoval. „Zažil jsem komunisty opravdu in natura, vím, co dovedou. Není to nic hezkého. A to, co se stalo teď, v posledním půlroce, po volbách, mne prostě vyděsilo natolik, že jsem se rozhodl, že budu kandidovat,“ sdělil Ladislav Faktor.

Dodal, že je pro něj velmi důležitá svoboda jednotlivce. „Jsem pravicového zaměření. Miluji svobodu a myslím si, že Češi si po všech těch útrapách, co si v historii prožili, svobodu zaslouží,“ vysvětlil kandidát do Senátu a znovu si vzal na paškál komunisty. „Chtěl bych se těch komunistů zbavit opravdu nadobro, což se asi jen tak lehce nepodaří. Vím, že je na to už strašně pozdě. Ale to, co teď udělal Andrej Babiš a jeho partička, je opravdu pro mne už moc,“ zdůraznil Ladislav Faktor a zopakoval, že pokud se dostane do Senátu, patří mezi jeho základní cíle udržení svobody. Slíbil také podporu Jihočechů, za které chce kandidovat. „Jsem patriot, a budu proto myslet především na tento region,“ sdělil Faktor.

Ladislav Faktor na tiskové konferenci. Foto: Petr Zikmund

Stát nedůvěřuje podnikatelům?

Na tiskové konferenci se na přání novinářů hudebník a podnikatel vyjádřil mimo jiné i k protikuřáckému zákonu a k EET. „Všechno, co člověka omezuje nad míru nutnou, je špatné,“ sdělil Ladislav Faktor a ohledně kuřáckého zákona řekl. „Co se týče protikuřáckého zákona, já jsem pro, aby byly hospody, kde se kouří, a hospody, kde se nekouří. Jsou země, jako jsou Rakousko nebo Německo, kde malé provozovny, třeba do 80 metrů, jsou kuřácké, když o tom rozhodne majitel. To považuji za lidský přístup k věci. Ale pokrytectví typu, že na jednu stranu prodáváte cigára a na druhou stranu nás necháte kouřit venku na mraze? Ono totiž bez těch cigaret by bylo vládě docela ouzko,“ míní Ladislav Faktor.

Radost mu podle jeho slov nepřináší ani EET. „Na EET mi nejvíc ze všeho vadí, že stát a priori nedůvěřuje podnikatelům. To je prostě špatně. Tím stát vyjadřuje, že jsme všichni zločinci a že nás chce kontrolovat. Ve světě toto není obvyklé. Hodně cestuji, tak mám v tomto směru zkušenosti. V těch západních zemích se obchody sjednávají podáním ruky. A v Americe, když si něco koupíte, tak když chcete účtenku, tak dostanete maximálně tužkou načmáraný nějaký kus hadru,“ uvedl Faktor a dodal. „Myslím si, že je správné kontrolovat a zavírat zločince. Ten, kdo krade, tak má prostě bručet, to je v pořádku. Ale normální pekař, květinář … aby musel kvůli každé kytce tisknout EET účtenky, to je opravdu úlet. Týká se to malých hospod, provozoven … mně se to prostě nelíbí. Stavět mezi státem a občanem takovouhle hradbu je vždycky nebezpečné,“ uvedl hudebník s tím, že kdo chce krást, krást stejně bude.

V rámci své kandidatury plánuje známý hudebník a podnikatel samozřejmě i setkávání s lidmi. „Nebudu jim ale rozdávat koblihy, ale tyto malé lahvičky s vodou,“ ukázal se smíchem hudebník láhve, na kterých nechybí ani jeho volební fotografie.

Faktor do Senátu. Foto: David Hora

autor: David Hora