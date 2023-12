Předražené potraviny pro Čechy. Fiala to ví a nekoná. V SPD bouchli do stolu

reklama

Česko jako nemocný muž Evropy. Tak nás označila zahraniční média. Prý už nebudeme těžit z levné pracovní síly a vlastní nejvyspělejší průmysl nemáme. Jak v tomto kontextu hodnotit tento rok? A máte nějaký „recept“, jak z toho ven?

Nejdříve mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým po tragické a hrůzné události, jež se odehrála na filozofické fakultě. Jsem v myšlenkách se všemi, jež se tato nepochopitelná tragédie dotkla.

Co se týče české ekonomiky, ta se oproti predikcím z počátku tohoto roku, kdy byl očekáván mírný nárůst, naopak postupně propadla ze stagnace do recese. Příčin bylo více, samozřejmě chování spotřebitelů, kteří už prostě nemají za co utrácet, ceny energií, na kterých je náš průmysl fatálně závislý, stejně jako provázanost s Německem, opakovaně nejvyšší inflace v EU a další faktory. Recept mám a řekl bych velmi proveditelný. Jelikož vláda opakovaně odmítá poslechnout rady odborníků, ekonomů a konec konců i nás opozice a vždy udělá přesně pravý opak toho, než je v dané chvíli nutné, je jediným řešením odstoupení této vlády. Nová vláda, složená z odborníků, by pak musela výrazně přepracovat konsolidační balíček, podpořit investice i zaměstnance, podnikatele a podniky snížením daní a znovuzavedením daňových zvýhodnění a odpočtů.

Kdo z vládních politiků si zaslouží za činnost v letošním roce pochvalu a kdo přesně naopak? A nevynechme z tohoto hodnocení ani pana prezidenta….

Když to řeknu ironicky, pochvalu si zaslouží premiér Fiala za to, že konečně vyjel do zahraničí a přesvědčil se tak říkajíc na vlastní oči, jak předražené a bohužel v porovnání se západem druhořadé potraviny u nás máme. Očekával bych ovšem navazující kroky, které jsem již nezaznamenal. Prezidentův mluvčí sice vyzval občany k tlaku na řetězce, ale sama vláda žádné řešení nenabídla. Ostatní členové vlády jsou na tom již jen hůře, od ministra vnitra Rakušana, který ve strachu před oprávněnou kritikou zavádí cenzuru, přes ministryni Černochovou, jež spolu s ministrem Síkelou neuváženými výroky kazí obchodní příležitosti i mediální obraz České republiky, až po ministra Hladíka, který ve své snaze vyhovět parametrům Green Dealu, žije naprosto mimo realitu. Samostatnou kapitolou je pak ministr financí Stanjura, který je přímo odpovědný za tragický stav naší ekonomiky, a ministr zahraničí Lipavský, jehož setrvání ve funkci i přes mezinárodní blamáže, které svou neschopností způsobil, je mi naprostou záhadou. Opravdu bych chtěl chválit, ale…

Do parlamentních voleb jsou necelé dva roky. V těch posledních mnoho hlasů propadlo, politické spektrum se může proměnit. Která ze sil, jež nyní stojí mimo Sněmovnu, má šanci příští rok vyrůst tak, že se s ní bude muset počítat? A co byste považoval za volební úspěch SPD?

V této souvislosti bych rád varoval před korespondenční volbou, již vláda v poslední době ze všech sil protlačuje. Nejen, že je v přímém rozporu s článkem 17 ústavy ČR, ale zkušenosti ze zahraničí dokazují, jak problematický, nepřehledný a zneužitelný tento způsob volby je.

Čína, Rusko, Indie a jejich „rozšířený BRICS“. Bude zejména Čína i příští rok posilovat na úkor Západu? Platí stále, že jsou Číňané agilnější, pracovitější a ctižádostivější než my a my proti nim nemáme šanci? Nebo také už nyní začnou narážet na své limity?

Víte, problém je jinde. Dokud bude „Západ“ sám sebe likvidovat nesmyslnou ideologií, ničit si ekonomiku, zdroje a vydávat miliardy euro ve jménu Green Dealu, tak Čína i ostatní země v podstatě nemusí dělat nic. Stačí sledovat náš pád a využít uvolněné místo na trhu. Není pravda, že nemáme šanci oproti někomu, my si ty šance sami bereme a předáváme je na zlatém podnosu jiným. Střílíme se do kolena a pak se divíme, že to bolí.

Ukrajina prý zbrojí na další protiofenzivu. Rusko už kalkuluje s prodloužením války až do roku 2025. Čeho se tedy dočkáme na ukrajinské frontě příští rok?

Nejsem sice vojenský analytik, ale dovolím si přesto nastínit svůj odhad. Ukrajinské ozbrojené síly jsou kriticky závislé na dodávkách zbraní a munice ze Západu, ale sklady se už vyprazdňují. Nedostatek munice povede ke zhoršující se pozici ukrajinských obranných sil a vyšším ztrátám. Lidský potenciál a vlastní vojensko-průmyslový komplex Ukrajiny je ve srovnání s Ruskem velmi slabý. Celá ukrajinská ekonomika je navíc z velké části podporována masivními dotacemi západních financí, bez kterých by se už zhroutila. Pokud se nestane zázrak, Ukrajinci budou rádi, pokud se udrží alespoň v blízkosti současných pozic.

Rusko se nezhroutilo a Putin zatím „drží“. V březnu ho čekají volby. Bude ruská politická realita stejná jako nyní, nebo Putina skolí událost, kterou nečeká?

Je třeba dodat, že sankce proti Rusku bolí zejména nás, nikoliv Rusko. To je prostý fakt. Sice nepopulární, ale pravdivý. Nedošlo tak k očekávanému zhroucení ruské ekonomiky a tím ani nebyl vytvořen tlak na prezidenta Putina. Naopak, Rusko se naučilo vyrábět i zboží, které bylo předtím zvyklé dovážet. Zatím se tak přílišné překvapení neočekává, ale stát se může pochopitelně cokoli.

Podívejme se i do USA. Co očekávat od nadcházejících prezidentských voleb i v souvislosti právě s postojem vůči Rusku, Ukrajině, Číně….

Nervozita demokratů se s každým dalším „přehmatem“ prezidenta Bidena zvyšuje, to si připusťme. Navíc jsou vázáni tradicí a pokud bude stávající prezident i nadále trvat na opakování své kandidatury, kterou před časem potvrdil, budou v nelehké situaci. To ukazují i snahy jakkoli zdiskreditovat protikandidáta republikánů Donalda Trumpa, u něhož se objevily snahy o jeho diskvalifikaci z voleb, jak ukazují poměrně čerstvé události v Coloradu.

Co byste popřál našim čtenářům do nového roku?

Čtenářům bych popřál mnoho sil v této nelehké době, ať si užijí klidné svátky se svou rodinou a do roku 2024 ať vykročí ve zdraví a pohodě.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

předseda SPD JmK

poslanec

