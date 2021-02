Představte si, že by ruská vakcína byla v EU a začala fungovat... Primář Brančík provokativně uvažuje. Vedení Unie se bude ježit

Nejdříve se chci zeptat na politiky, na které je nyní kdekdo naštvaný. Jak si vysvětlit, že v době, kdy se na nás valila britská vlna mutace a velký průšvih, hádají se o nouzový stav, který dokonce opoziční poslanci neschválili a když se pak vláda na něm dohodne s hejtmany, někteří senátoři to napadají u soudu... A to v době, kdy umírají lidé...

Mám pocit, že někteří politici si chtějí na tom stavu nahnat nějaké body a nedívají se na to, v jaké oblasti loví. Je tu snaha části politiků dodržet jakési zdání ústavnosti, že když nebudeme přesně postupovat v souladu s ústavou, tak se u nás zhroutí demokracie. Neuvědomují si, že demokracii lze udržet, důležité ale je pro koho. Tedy pro lidi. Lidé by měli mít přednost. V případě, že dojde k něčemu, co by mohlo narušovat demokracii, zvážit, do jaké míry to skutečně narušuje.

Vysvětlím. Jak známo, vidíme a čteme výklad ústavních právníků. Často se stává, že i ti ústavní právníci se navzájem liší ve výkladu ústavy. Což navozuje několik možností. Buď mají svérázné názory, myslím však, že asi ne. Spíše je to tak, že ústava je takového rázu, že dovoluje vícerý výklad.

Pokud se prosadí ze strany politiků nějaké opatření, které má zachraňovat životy, a druzí to napadají s tím, že je ohrožená ústavnost a vláda práva, tak s tím bych byl opatrný. Když se ústava dá vykládat různými způsoby, potom nelze trvat na tom, že každé opatření ústavu okamžitě zlikviduje.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko

Možná, že je to ode mě příliš příkrá spekulace, ale nemyslí si někteří opoziční politici, že čím hůře, tím lépe pro ně směrem k volbám?

Zavání to tím. Nechci je z toho přímo osočovat. Pořád jsou tu dozvuky atmosféry Antibabiš. Co se teď děje? Je malér vpodstatě po celém světě. Když se to této vládě nepodaří nějakým způsobem vyřešit, tak za to může tato vláda a schytá to. Bez ohledu na to, že i v jiných zemích se to řeší s většími i menšími úspěchy. Mám pocit, že ze strany opozice je to hodně ovlivněné dozníváním toho postoje Antibabiš. Čili Babiše sundáme za každou cenu i za cenu toho, že to možná odskáčou i nevinní lidé.

Netvrdím, že vláda nedělá chyby. Některých by se měla vyvarovat. Nejsem mezi těmi, kteří dělají čárky a počítají dopodrobna chyby, které vláda dělá. Každopádně bych uvítal - a to jsem říkal už na jaře, když pandemie začínala - že vláda by měla více vysvětlovat. Průměrný člověk sleduje televizi, tam se dozví často až zbytečně moc. Pak si přečte nějaké facebookové zprávy, tam se dozví také zbytečně moc a neorientuje se v tom.

Jestli to ovšem vůbec jde se v tom dostatečně orientovat, protože mně přijde, že je tu i chaos v názorech, a to mnohdy i mezi odborníky...

Anketa Co může být největší překvapení sněmovních voleb? Až třetí místo hnutí ANO 6% Patová situace, nemožnost sestavit vládu 61% Postup Šlachty nad pět procent 23% Výhra ODS, TOP 09 a lidovců 6% Vypadnutí KSČM a ČSSD ze Sněmovny 4% hlasovalo: 4555 lidí To ano. Mluvím ale spíše o tom, že vláda je od toho, aby vládla a nějaká opatření musí nastolit. Měla by je ale vysvětlovat. Dát k nim komentář či nějaký výklad. Uděláme to a to, protože si myslíme to a to. Samozřejmě, ať se vedou obdobné diskuze, ale vláda musí někdy udělat nějaký konkrétní krok, nebo ho naopak neudělá. Ať pak ale vysvětlí proč. Jestli je třeba volání po plošném testování, tak vláda musí vysvětlit, že ještě třeba nemáme dostatek možností. Hlavně vysvětlovat. Může se vláda mýlit, ale když svůj krok vysvětlí předem, je to pro lidi čistší. Lépe se v tom orientují a nepodléhají - aspoň někteří - všelijakým konspiračním teoriím.

Jak jste správně říkal, s pandemií se potýká celý svět. Ale nemohu si pomoci, v některých zemích se s pandemií vyrovnávají lépe. A to i proto, že v té politické rovině se vláda a opozice v takovéto krizové situaci dokáže dohodnout a neháže si klacky pod nohy. Z našeho českého pohledu to vypadá jako nereálná utopie, ale není tomu tak. Aspoň tedy v některých zemích...

Osobně bych uvítal nějaký kvalifikovaný názor, proč je u nás vlastně tak vysoký výskyt viru v současnosti. To mě velmi zajímá. Co je toho příčinou. Jestli je toho příčinou hlavně šíření ve výrobních podnicích, ať se to řekne a udělá se něco ve smyslu třeba testování. Před 14 dny vláda mohla říci, že nemáme tolik technických prostředků, abychom vše otestovali.

Pokud se zjistí, že je to tím, že se lidé mezi sebou kontaktují více, než je záhodno, tak by se to mělo taky pojmenovat. Lidé, zlobte se nebo ne, ale vy jste neukáznění a my s tím musíme něco udělat. To by měla vláda také říci. Podle mě to vláda jenom naznačuje. Říká - apelujeme na to, že každý by měl být zodpovědný. To je sice pravda, každý bychom měli zodpovídat za své jednání. Ovšem v praxi to tak není. Je určité procento lidí, kteří se chovají tak, jakoby za své jednání nezodpovídali, anebo se zodpovídají sobecky jen sami sobě. To je také potřeba pojmenovat. Mně osobně chybí výklad toho, proč my jsme ti nejhorší a všichni se o nás otírají. Čím to je?

Je jasné, že vždy bude určitá skupina lidí, kteří opatření dodržovat nebudou. Není tedy chyba i v tom, že sice jsou tady přísná opatření, ale dostatečně se nevymáhá jejich naplňování? V Německu policisté nediskutují. Pokutu udělí a je to. U nás kolikrát nikoliv...

Je to trochu komplikovanější. Němci jsou mentalitou ukázněnější, více ctí autority. My Češi jsme takoví rozvolněnější, což by až tak nebylo na škodu. Ale opět - myslím si, že kdyby vláda řekla lidem - my uděláme toto opatření a vysvětlí ho opravdu polopaticky a pozor - budeme na to dohlížet - tak lidé to snáz přijmou, že bude nějaký postih. Kdežto když je nějaké opatření a plno lidí mu nerozumí, řeknou si: proč bychom ho měli dodržovat. Základ vidím ve vysvětlování. Na všech úrovních. Hodně by to pomohlo.

Jsou ale lidé, kteří vládu nemají rádi. Neměla by opatření vysvětlovat i opozice, od kterých by to tito lidé přijali lépe? A vůbec - vláda je hodně kritizovaná, ale zvládla by to naše opozice lépe?

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 84% Ano, ale s personálními změnami 5% Ne 9% Je to jedno 2% hlasovalo: 23048 lidí Určitě by to nezvládala. Ale pozor, když řekneme, že opozice by měla přispět, méně kritizovat, tak jsme podle mě trochu mimo reál. Opozice je tu od toho, aby kritizovala a aby sbírala body do příštích voleb. Nechtějme tedy po opozici, aby byla často bůhvíjak vstřícná. Teď je u vlády někdo. Ten nese zodpovědnost a velmi by si všechno usnadnil, kdyby více o tom mluvil ve smyslu vysvětlování. Kdyby jednou týdně udělal premiér v televizi rozbor situace. Teď jsme na tom tak a tak, chystá se to a to. Školy otevřeme za předpokladu, že číslo bude takové. Pozor, ale když se to zhorší, školy neotevřeme. Nastiňuju vám možnost vývoje. Kdyby to takto řekl, opozice pak bude sice křičet, ale vládě se bude více věřit. Jsem přesvědčen o tom, že s lidmi je lepší pořízení, když se jim věci vysvětlí.

V minulých našich rozhovorech jste chválil naše zdravotnictví. A jak říká v rozhovoru pro PL spisovatel a publicista Ondřej Neff, zdá se, že jediné, co dnes ještě drží ze státních institucí, je zdravotnictví. A dodává, že jsme ho zdědili z éry komunismu a naštěstí se ho nepodařilo zničit, i když snaha tu byla...

Trvám na svém a velmi souhlasím s panem Neffem. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že zdravotnictví u nás je na špičkové úrovni. Nejen vědecky, ale i co do organizovanosti ve smyslu vstřícnosti k obyvatelstvu. Je u nás velká dostupnost a toho bychom si měli vážit. Zdravotnictví funguje, ale fakt vidím, že už je to tak tak. Jednak co do technických možností, protože stačí málo a nemocnice budou naplněné a pak se děj vůle boží. Ale i co se týče vyčerpání zdravotníků. Ti, kteří pracují s nakaženými lidmi, tak ti opravdu jedou za hranice svých možností. Osobně nevím, jak to můžou vydržet. Je to hodno úcty.

Pozor však. Je to natolik křehké, že když se nezadaří růst nakažených zastavit, tak budou nemocnice nad svými kapacitami a pak bohužel nastoupí krizová medicína, kdy budou nuceni vybírat, komu můžou pomoci a komu ne. A toho se nikdo nechceme dožít. Tvrdil jsem od začátku, že hlavní problém je udržet kapacitu nemocnic. To je to nejhlavnější.

Bohužel se ovšem možná k tomuto stavu blížíme... Ještě mám otázku k vakcínám. V EU jich bylo zpočátku málo. Hodně se kritizuje EK, že vše špatně vyjednala a vsadila jen na pár výrobců, kteří nejsou schopni dohodnuté dodávky dodržet. Například s ruskou vakcínou, která se podle všeho ukazuje jako kvalitní a očkuje se s ní v desítkách zemí světa, vůbec nepočítala. Asi si mysleli, že Rusové jsou sto let za opicemi a neumějí něco takového udělat. Projevuje se v tom určitá arogance Západu? Nebo je tím důvodem - bohužel - politika?

Zcela jistě. Kdo má jen trochu rozumu v hlavě, tak si nemyslí, že v této oblasti jsou Rusové sto let za opicemi. Plno lidí ví, že ruská vakcína je kvalitní. Jediné, co za tím je, je politika. Představte si, že by si některá země Unie - Maďarsko už to udělalo - domluvila dodávku dostatečného množství účinných vakcín z Ruska. A ono by to začalo fungovat. Dovedete si představit, že toto můžou unijní představitelé připustit? To nepřipadá v úvahu, protože Rusko by bylo v úloze spasitele. Současná politika Unie vůči Rusku je čím více sankcí, tím líp, protože podle nich je Rusko říše zla. Podle mě je to jednoduché - je to záležitost politická.

Tak doufejme, že to nebude tak hrozné, jak to momentálně vypadá...

Myslím, že světlo na konci tunelu je opravdu v té vakcinaci, že to bude fungovat. Ovšem je tu otázka kdy, protože vakcín je málo a jde to pomalu.

Příklad Izraele, který je v očkování nejdál, potvrzuje vaše slova...

Izrael ukazuje, že když má stát pravomoci jednat samostatně, tak si může svoje zařídit. My tyto pravomoci nemáme.