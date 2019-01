Přehavlováno, přemasarykováno, teď i přepalachováno. Nechápu ty, co by Palachovi upálení nerozmlouvali, vystoupila poslankyně ODS

ROZHOVOR „Už jsme měli přehavlováno, přemasarykováno a teď tedy bude přepalachováno. Je to strašlivě nedůstojné. Není se čemu divit, že se lidé cítí přesyceni do té míry, že začnou hledat jiný než oficiální výklad,“ vysvětlila poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková s tím, že za tento nedůstojný kýč mohou zejména veřejnoprávní média. V rozhovoru současně upozornila, že si neumíme podobná výročí připomínat důstojně.

Mediální podnikatel Jaroslav Soukup zakládá hnutí List Jaroslava Soukupa. Má bojovat proti korupci a oligarchům. Co na to říkáte?

Musím se lehce pousmát. Nicméně naše země je založena na volné soutěži politických sil, jako občan jsem tedy ráda, že si může hnutí založit kdokoli. Je potom jenom na voličích, jak se v osudovou hodinu H u volební urny rozhodnou.

Údajně by měl nějaké voliče odsát z ODS. Je to podle vás možné?

Myslím si, že těžko. Nám mohou vzít naše voliče pouze naše vlastní chyby. List oslabí naše konkurenty – ANO, SPD a asi také komunisty.

50 let od upálení Jana Palacha. Co pro vás znamená jeho čin a proč bychom ho měli připomínat mladé generaci?

V té době jsem nežila, takže si vůbec neumím představit atmosféru dní předcházejících 19. lednu 1969. Jako žena a matka jen nechápu ty, kdo říkají, že by Janu Palachovi celý čin nerozmlouvali, protože lidský život je nejcennější a nejvzácnější dar. Na druhou stranu třicet let smutného výročí dalo – coby Palachův týden – předznamenání celému roku 1989 a je zřejmé, že v nás dodnes vzbuzuje emoce. Důležitá mi připadá věta profesora Piťhy, který ve svém kázání při palachovském requiem velmi správně poukázal na to, že o Palachovi dnes mluví lidé, kteří sami oblékají kabát hanby. Je šílené a absurdní poslouchat vysoké hodnostáře a funkcionáře, jak oplakávají Palacha, když o nich víme, že před revolucí byli horlivými straníky nebo přinejmenším čekateli.

Dodnes se o významu jeho činu diskutuje, včetně jeho psychologického profilu. Máme tendenci s odstupem času bagatelizovat význam takové události? Nebo jejich význam třeba přeceňovat v době aktuální?

Ne, spíše neumíme důstojně připomínat podobná výročí. Nejprve o někom deset dvacet let skoro nemluvíme, a pak při příležitosti nějakého výročí zahltíme veškerý veřejný prostor křečovitě téměř kýčovitou připomínkou. Už jsme měli přehavlováno, přemasarykováno a teď tedy bude přepalachováno. Je to strašlivě nedůstojné. Není se čemu divit, že se lidé cítí přesyceni do té míry, že začnou hledat jiný než oficiální výklad. Bohužel, za tenhle nedůstojný kýč mohou zejména veřejnoprávní média. Ale kdo chce uctít významné okamžiky našich dějin důstojně, ten si je vzít nenechá. Já sama teď plánuji především připomínku tragického 80. výročí vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v pátek 15. března.

Ministr Plaga se sešel se šéfem BIS kvůli vyváženosti výuky o moderních dějinách. Prezidentovi Zemanovi to vadí s tím, že si ministr školství nesmí nechat mluvit do výuky historie. Co vy na to?

Dle mého názoru je to naprosto skandální a budu ministra školství Plagu ohledně této schůzky interpelovat. Filosof Karel Popper řekl, že dějiny jsou dějinami válek – a všichni víme, že dějiny píší vítězové. Jenže v naší zemi i kvůli zprávě BIS píší dějiny evidentně konspirační teoretici. Můj syn chodí na gymnázium a já jsem si nevšimla, že by se učili dějiny sovětské. Dějepis, který se učí a má učit, je dějepis českých zemí. Nerada bych se dočkala toho, že se moje vnoučata budou učit nikoli o německé agresi během druhé světové války, ale o údajné české agresi při odsunu sudetských Němců.

Jak jste vnímala vyklízení kliniky? A jak pokutu, která byla aktivistům uložena poté, co střechu budovy opustili?

Klinika je výsměch všem lidem, kteří se snaží vydělat si na zaplacení nájmu, kteří pracují, šetří, ctí soukromé vlastnictví. Jsou příkladem obzvláště nechutného marxismu, naprosto nechápu, proč se s nimi stále jedná tak ohleduplně. Mají, pravda, na své straně kamarády z některých médií, ale to neznamená, že se necháme zastrašit. Umíte si představit, jak by se stát choval vůči důchodci, který by si takto takzvaně zabral barák jen proto, že mu důchod nevystačí na inkaso? Nemůžu si pomoci, ale s tím jejich prudhonovským přístupem: vlastnictví je krádež – v nich vidím především fracky, u kterých byla zanedbána výchova.

Filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa se domnívá, že protestní energie už je ve společnosti dost, a proto je správná doba na nové Občanské fórum. Plán představil pro Seznam Zprávy. Je potřeba taková politická síla? Jsme v situaci, kdy bychom měli mít obdobnou platformu, jako bylo Občanské fórum?

Ale vždyť už takové hnutí máme! ANO 2011 není nic jiného než takové protestní Občanské fórum pro všechny. Kdo chce jenom protestovat, může se sdružovat v hnutí. Kdo chce zemi sloužit, musí si najít politickou stranu a zamazat si holínky děláním politiky. Osobně jsem spíše pro politickou práci než pro tohle fórové žvanění.

Jaké zásadní změny v české politice byste v letošním roce přivítala?

Politika se přece nedělá přes věčné změny. Samozřejmě bych chtěla, abychom konečně přijali výjimku z údajné povinnosti přijmout euro, samozřejmě bych chtěla, kdybychom měli vyrovnaný rozpočet. Ale k tomu musí dojít k velkému třesku při květnových volbách do Evropského parlamentu. Když tam dáme jasně najevo, že nechceme být v uvozovkách protektorátem Bruselu, tak se nám možná podaří uniknout osudu někdejších satelitů Sovětského svazu.

autor: Zuzana Koulová