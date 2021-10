Přeplněné nemocnice kvůli covidu? Nesmysl! Jak to bylo doopravdy? Roman Šmucler zvedne ze židlí

reklama

Vláda zkracuje platnost antigenních a PCR testů. Zvažuje, že do hospod budou smět jen očkovaní, ne testovaní. Je to správný a potřebný způsob, jak přimět lidi k očkování?

Vlády, včetně naší, neměly odvahu nařídit povinné očkování, jakkoli ho máme pro spoustu onemocnění. Bylo jistě možné ho nařídit jen pro určité skupiny ohrožené populace, popřípadě profese (zdravotníci). To by bylo kontroverzní, ale legitimní. Nutit lidi k nepovinnému očkování je nejenom právně sporné, ale rozděluje to společnost. Spousta lidí se nenechává očkovat, neboť ztratila důvěru. Řada vládních expertů je navázaná na testovací business, intenzivnější testování za více peněz jaksi ukončuje jejich kritiku vlády… A vláda má klid a všichni doufají, že už to konečně nějak „dopadne“.

Otázka pravdy: Před čím nás reálně očkování ochránilo, v segmentu starých a nemocných? Jak prospělo mladším?

Očkování snížilo počet hospitalizací i úmrtí v určitých skupinách obyvatel. Jak dlouho bude trvat efekt buněčné imunity, která je klíčová, nevíme. Podle posledních studií ale snad docela dlouho i po dvou dávkách. U citlivých lidí navrhují mnozí zvyšovat i látkovou imunitu třetí dávkou. Jak dlouho a nakolik to pomůže, zatím moc nevíme. Zkouší se to. Izrael je takový pokusný soubor světa. Ale lidé budou umírat do jisté míry na covid dál. Očkování nezastaví šíření viru a ani nezabrání zcela tomu, aby oslabení a staří umírali na vir či s virem. Efekt u mladých je u očkování menší. Přenosu nezabrání a rizika hrozí i bez očkování menší. Vnímám to, jako když se každý rok očkuji proti chřipce. Nečekám, že by mě chřipka zabila, očkuji se, abych promarodil co nejméně dní, jakkoli chřipku jistě „dostanu“. Na jednu stranu jsou počty covid-pacientů v nemocnicích výrazně nižší než ve stejný den před rokem.

- Pochod proti očkování

Hlavní hygienička Svrčinová mluví o tom, že na úrovni EU se diskutuje o povinné třetí dávce očkování. Jen pak bude občanovi platit covid pas. Jak to reálně bude?

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 70% Záleží na dalších kandidátech 16% Ne 14% hlasovalo: 17025 lidí

„Strašilové“ ale straší, že máme vlnu zahlcení nemocnic jen posunutou o rok. K čemu tedy v takovém případě to „zázračné“ očkování?

Zahlcení nemocnic byl nesmysl. Bylo to neetické- lékaři nemají lidi děsit a ubližovat jim. Kapacita se musí měřit celkovou kapacitou lůžek ve státě. Nemůžeme vycházet z poplašných zpráv z městských či okresních nemocnic, které zahltí větší dopravní nehoda, nebo sezónní chřipka. Při epidemii musíme dělat maximum pro to, aby se stav lidí nezhoršil a nepotřebovali nemocnici (moc jsme nedělali nic). A také přesouvat nemocné mezi okresy - to se dělo a je to nevyhnutelné. Podle zkušenosti z USA to letos bude s covidem lepší, než loni. Tedy zátěž by měla být menší.

Psali jsme: Očkování. Tři dny a padl na zem. Fico šokoval Slovensko Zuřím! S*rou na nás. Rodičům malých dětí došla trpělivost. Zkrácené testy na covid děsí. A realita? Nikdo je nehlídá „K*rvy!” Děti a roušky: Vztek. A info: Děti vás chrání Kamery pryč, roušky pryč. Žaloudík sypal svědectví o covidu. Jinde nebude

Ředitel FN Motol Miloslav Ludvík je v klidu a zahlcení nemocnice se nebojí, prý se mu vyhnul i loni. Péči omezovat nemíní. Jde zase o disproporci velkých a regionálních nemocnic?

Na pandemie jsou hlavně velké nemocniční komplexy, kde jsou velké rezervy. Moderní nemocnice mají spousty lůžek s kyslíkem, vše je koncentrované. Řada specialistů na řešení komplikací. Česko bylo v hrůze a spousta věcí se zanedbala kvůli problémům nemocnice Cheb, Ústí nad Orlicí a nemocnic na Zlínsku. Dekompenzace nemocnic typu Motol nikdy nehrozila. Kdybychom se více starali o pacienty v domácím léčení, mohlo to být ještě lepší.

Ludvík též řekl, že nechápe, proč není covid-pozitivním seniorům nasazován lék Regeneron. Podle něj je nemožné, aby při jeho použití někdo zemřel na covid, případně šel do nemocnice. Co říkají fakta o daném léku?

Máme plné sklady poměrně efektivního Regeneronu. Ale ukazuje se, že se neumíme postarat o pacienty doma. Lék se podává v nemocnicích a prostá věc, dostat ohrožené na jednu infuzi včas je nad síly našeho systému. Bez organizace a systému jsou i nejlepší léky k ničemu.

Fotogalerie: - K harmonogramu vyjednávání

Otevřeně řečeno: Co je teď potřeba při „boji s covidem“ dělat a co je již zbytečné? Jak vnímáte „covidovou“ strategii nastupující vlády?

Zdá se mi dobrý návrh Andreje Babiše, aby stará i nová vláda postupovaly společně a pravidla se ustálila. Také to pomůže konstruktivnímu řešení. Jedna věc je říkat, že je něco špatně, a něco jiného je zapojit se do řešení problémů. Je třeba od všech méně emotivních výkřiků a spíše se soustředit, aby o nemocné bylo super postaráno a včas dostali potřebnou péči. Lockdowny potřeba nejsou a ničemu nepomohou.

Kandidát TOP 09 na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek zneklidnil veřejnost tvrzením, že ne každý má mít přístup na špičková zdravotnická pracoviště a že čekat na neakutní vyšetření bez objednání šest hodin je v pořádku. Je pro připojišťování. Co na to vy jakožto organizátor zdravotnictví?

Připojištění je evergreen debat. Jenže, to musíme říci, co je standard a co je nadstandard. Pak se lze připojistit na nadstandard, popřípadě ho poskytnout automaticky těm, kdo hodně přispívají do systému. Určit nadstandard zkusili dva ministři a vždy pohořeli. Pokud to zkusí prof. Válek, budu mu držet palce, ale potřebuje 101 poslanců, kteří budou při něm stát. Připojištění ve stomatologii nefunguje. Každý se chce připojistit, až když potřebuje nové zuby. Covid zdravotnictví „pustil žilou“. Bude třeba vyžadovat od pacientů dodatečné platby, jako tomu bylo za minulé vlády pravice? Škody z covidu kompenzovala vláda vyšším transferem z daní. Větší částky asi odsaje Green Deal a inflace. A je otázka, zda se prostředky opět vezmou ze státního rozpočtu, nebo zda se omezí péče. Dodatečné platby nikdy neměly ambici dofinancovat systém. Vždy šlo o to regulovat spotřebu, aby se lidé zamysleli, zda to či ono opravdu potřebují. Přežilo to jen u léků a tam se opravdu spotřeba a mrhání brzdí doplatky. Významná je spoluúčast ve stomatologii, zhruba 50 procent. Pro lidi je to nejvíce citlivé, ale také se stomatologie nejvíce podobá vyspělému světu. Je to dilema, zda chceme péči kvalitní či levnou. Obojí najednou nejde.

Psali jsme: Takový hnus. Miluji ho, řekla první dáma a nikdo neměl soucit Jana Zwyrtek Hamplová: Nemohu se nečinně dívat na to, jak se pandemického zákona zneužívá ČT čekala marně. Ivana Zemanová uzemnila bleskovou akcí Premiér Babiš: Šel jsem příkladem a nechal se naočkovat třetí dávkou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.