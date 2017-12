Při cinkání klíčů jsme se vydali na cestu kolonie Německa. Člověk by se bál i vyměnit žárovku, aby tím nepomáhal Putinovi v ovládnutí světa. Trochu netradiční silvestrovský rozhovor

Jaké je vaše hodnocení roku 2017? Jaké události byly podle vás klíčové? Co lze hodnotit kladně, a co naopak záporně?

Rok 2017 je rokem v české kotlině politicky nevýrazným, do kterého nezasáhla žádná významná událost, a podzimní volby se tak staly arénou tři S (slov, slibů a snů) a tří tváří pánů Babiše, Okamury a Bartoše. Dění na veřejnosti snad jen poznamenala impotence české justice ve sledovaných kauzách jako jsou paní Nečasová a Vojenské zpravodajství nebo kauza OKD.

Ekonomika rostla, nezaměstnanost klesala a revolučnost se vytrácela v plochých proklamacích – a boj probíhal pouze proti vnitřnímu nepříteli se žoldem z Ruska. Člověk by se bál i vyměnit spálenou žárovku, aby tím nepomáhal Vladimíru Putinovi v jeho hybridních plánech ovládnout svět.

A ten svět měl opravdu rušné chvilky spojené s brexitem a s Donaldem Trumpem. Byť vlastně jediným hybatelem politiky byl zase Vladimír Putin, který zmanipuloval volby v USA, začaroval obyvatele Velké Británie a Katalánska v referendu a jen tak mimochodem si odskočil do Sýrie ukončit dlouhotrvající válku proti tzv. Islámskému státu. Číňané nazývají rok 2017 rokem ohnivého kohouta, Evropa a USA rokem kouzelníka Putina.

Co bude dle vás podstatné u nás v roce 2018? Na co je třeba se soustředit a které věci „ohlídat“?

Věštci by asi řekli, že to bude rok čekání. Čekání na čtyři S (Splnění slov, slibů a snů). A snad u toho čekání zůstane, protože mnoho vrcholných představitelů Evropy se zhlédlo v cirkusové manéži a je ochotno uvrhnout své občany do multikulturálního představení, kde by nás šílení klauni porcovali v bedně. A to si my Středoevropané nepřejeme ani v nejhorším snu.

Důležitá bude jistě prezidentská volba. Jak tipujete výsledek prvního a druhého kola?

Zeman na Hrad, Zeman na Hrad, Vox populi, vox dei.



Funkční období prezidenta Zemana se chýlí ke konci. Jak ho hodnotíte?

Nechci hodnotit co nemohu, ale pokud bych obrazně použil kritéria hodnocení automobilů, tak do pomyslné prezidentské garáže bych ho zaparkoval s hodnotou 90 procent. I když má omšelý lak s viditelnými trhlinami a také přístrojová deska má daleko k ergonomičnosti.

Spotřeba etanolu je sice vyšší, ale vynahrazuje to spolehlivé a pravidelné cestování po krajích. Potýká se často s defekty, ale varovný klakson funguje spolehlivě. Kdekoliv jej zaparkujete, vzbudí rozruch, a zvuk, který vydává motor, je nepřeslechnutelný. Těch 10 procent je možno ubrat za nenadálé mávání rukojetí a občasné pokusy airbagem vystřelit cestující pasažéry. V konkurenci s evropskými vozy jasně vyčnívá úspěchem na východních trzích, a tak představuje zajímavou investici a nezklame.

Psali jsme: Komunista a lidovec se do sebe v ČT drsně pustili kvůli referendu v Katalánsku. Moderátor zasahoval, téma uteklo až ke Gottwaldovi Tohoto se vlivné síly v ČSSD bojí… Celý svět má dost americké nabubřelosti. Deutschland, Deutschland über alles, blbost Bruselu. Poslanec promlouvá Mafiánské praktiky pseudo-tržního hospodářství. Miliardář nikdy není spokojen a chce více a více. Kapitalistovi nutno vzít peníze a dát je zaměstnanci. Poslanec KSČM hovoří i o Babišovi Americká nadutost. Degenerace západní společnosti. Soros chorobně touží po moci. Bajky Járy Cimrmana o medvědu Putinovi... Poslanec KSČM hovoří

Výraznou osobností, která rozčeřila doposud klidnou debatu před prezidentskými volbami, je Mirek Topolánek. Jak ho hodnotíte jako kandidáta a jakou má šanci?

Říkají chlap s gulama, ale nevím, zda je to to pravé pojmenování. Jeho uvězněný nejbližší spolupracovník nebo tehdejší vládní spolupracovníci a přední členové ODS by mohli více poodhalit pravdu, a to, zda už nezbyly jen sušené višně a celá energie se nesoustředila na public relation.

Mirek Topolánek u nás prosadil v Parlamentu Lisabonskou smlouvu, která zakotvuje společnou migrační politiku. Je v ní zakotven princip společné imigrační politiky, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků a která se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni… Měli by to voliči při své volbě zohlednit?

Každý se zodpovídáme za své činy, i za ty, na které bychom nejraději zapomněli. Ale rád bych zde udržel silvestrovsky humorný text, takže – Lisabon je v Portugalsku a měl tam navždy zůstat, nestěhovat se do Dublinu a tlačit na Prahu.

Je to už evergreen, ale jak podle vás nakonec dopadne jednání ohledně vlády u nás? Vznikne nějaká koalice či tichá podpora?

To vědí jen pánové Babiš a Zeman, a určitě i hybridní pan Putin. Jak říkali v Americe, ten ví o všem. Ale ani ten mne neinformoval, takže se spolehnu na ParlamentníListy.cz.



Co lze od vlády či vlád Andreje Babiše očekávat? Něco pozitivního?

Pozitivní je, že voliči velkou většinou rozhodli. Nyní je i na voličích, aby si řekli, zda zvolili dobře. Zasadím-li kouzelnou fazoli, neznamená to, že automaticky vyroste do nebe, ale přesto z ní může být výborná polévka, i když potom nadýmá.

Co má KSČM dělat, aby nezůstala v propadlišti dějin?

Chtělo by se říci, že je nutno hlavně do propadliště nespadnout. To ale neznamená jen odmítnout role, které obsahují scénu s propadlištěm, ale raději se podívat, zda není vhodné libreto, které by bylo schopno zaujmout posluchače kvalitními sólisty a dobrou dějovou linkou.



V Senátu neprošla novela Ústavy zakotvující právo občanů držet zbraň. Co tomu říkáte?

Kdysi byla schopnost bránit se znakem národní hrdosti, naslouchání hlasům obav občanů, znakem empatie a hledání společného řešení, znakem prozíravosti. Nyní se stává zbrojní průkaz a zbraň v rukou občanů znakem nespolehlivosti bránit svůj stát. Proč se někdo bojí svých vlastních prověřených občanů?



A co očekáváte ohledně směrnice Bruselu o zbraních? Jak se máme bránit?

Nenechat se koupit Santa Clausem a nevyměnit národní hrdost za třicet stříbrných eur.



Mluví se též o tom, že jsme hospodářskou kolonií Německa či Západu. Je to pravda? A lze se případně z tohoto postavení nějak vymanit?

Na tuto cestu kolonie jsme se vydali za zvuků cinkajících klíčů dobrovolně a jako v pohádce o hloupém Honzovi se díváme, jak se nám vzdalují ty sliby o půlce království a celé princezně. Povidlové buchty už dávno skončily v břichu chytrolínů ze zahraničí a o zbylé drobky se rvou ti s ostrými lokty. Již dávno se nesnažíme někoho dostihnout, ale spíše se snažíme nezůstat pozadu.

Silvestr za „cinkání klíčů“

Mnozí hraboši, a hlavně ti s velkými kapsami, se nám smějí ze zahraničních rájů a vzpomínají na dobu, kdy u nás byli vzorem podnikatele. Řešením je nadělit si dárek – Karla Marxe, a hlavně pochopit, o co se hraje v tomto kapitalistickém světě. Ne proto, že všichni mají šanci stát se kapitalisty, ale proto, že snad už každý prozřel tu hloupost o stejné startovací čáře pro všechny.





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík