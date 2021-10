Přijeli za mnou dva Piráti z Prahy. Týden před volbami. Starosta Canov popsal zvláštní zážitek z koalice

reklama

„Od revoluce jsem si nepřipadal a nebyl tak nesvobodný jako v případě těchto voleb,“ prozradil na sociální síti senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). ParlamentníListy.cz se zeptaly, proč se takto cítil.

„Protože to byla pravda. Zákon o volbách v našem demokratickém státě dává nejen svobodné právo každému volit dle své svobodné vůle jakoukoliv kandidující volební stranu, ale také dává právo uvnitř této volební strany dle své vůle kroužkovat. Kroužkování je ze zákona nedílnou součástí demokratických voleb. A je samozřejmostí, že každý má právo v demokratickém státě svobodně zveřejňovat svoji vůli, to jest jakou volební stranu bude volit a koho v rámci této volební strany podporuje či koho doporučuje podpořit. Již samotná klauzule ve smlouvě mezi STAN a Piráty, která zakazovala kandidátům vyzývat ke kroužkování, byla dle mého právního názoru v rozporu s výše popsaným ústavním právem a s principem svobodné volby a práva tuto svobodnou volbu veřejně deklarovat,“ vysvětlil. Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 72% Záleží na dalších kandidátech 14% Ne 14% hlasovalo: 23997 lidí

Smlouva mezi STAN a Piráty ve věci kroužkování se dle jeho vyjádření navíc vůbec netýkala kohokoliv jiného než kandidátů samých. „Přesto bylo opakovaně svévolně a nepravdivě donekonečna prezentováno, že ani nekandidáti nesmějí vyslovovat podporu svým favoritům. V případě členů hnutí Starostové pro Liberecký kraj byl tento zákaz o to nesmyslnější, že politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj vůbec nebylo smluvní stranou smlouvy mezi STAN a Piráty. Nátlak, že nesmíme jakkoliv vyslovovat podporu svým vlastním kolegům ze SLK, které si na náš návrh vzal STAN na koaliční kandidátku v Libereckém kraji, byl brutální a doslova na každém kroku,“ uvedl.

„Dostávaly se k nám zprávy, že naše podporující statusy jsou neustále rozebírány na krajském nebo dokonce na celostátním vedení Pirátů. Předpokládám, že v evidenci kontaktů, kterou si Piráti transparentně vedou, je uvedeno, že mě a mého předsedu ve středu večer týden před volbami v této věci dokonce přijeli z Prahy navštívit dva nejvyšší představitelé Pirátů přímo do mé starostenské kanceláře v Chrastavě,“ prozradil Michael Canov. „Poprvé jsem tak od revoluce zažil, že bylo otázkou osobní odvahy ve volbách někoho podpořit. Proto ten status,“ doplnil.

K tomu je pro čtenáře z jiných krajů zapotřebí doplnit vysvětlení, že Starostové pro Liberecký kraj vznikli dříve než Starostové a nezávislí a jsou ze všech Starostů politicky nejúspěšnější. Vyhráli troje poslední krajské volby, jejich lídr Martin Půta je od roku 2012 hejtmanem Libereckého kraje a primátora mají v krajském městě Liberci.

Minimálně dvě třetiny podporovatelů z řad starostů dát podporu koaliční kandidátce s Piráty odmítlo

Jaké vlastně bylo koaliční spojení Pirátů a Starostů? Zatímco u koalice SPOLU nebyly rozdíly v pohledu na svět zas až tak výrazné a k těmto stranám by se klidně dali bez problémů přiřadit právě i Starostové, Piráti jsou trochu jiní. Tyto ideové rozdíly se patrně projevily ve volbách. „Starostové pro Liberecký kraj logicky působí aktivně jen v Libereckém kraji. Proto také sněmovní volby jsou jedinými volbami, kde nekandidujeme, ale jen navrhujeme kandidáty partnerskému hnutí STAN. A proto se vždy musíme podřídit a také podřizujeme volebnímu formátu, který zvolí STAN. Ve volbách v letech 2010 a 2013 pod TOP 09, v roce 2017 původně v koalici s KDU-ČSL a pak samostatně. A letos v koalici s Piráty,“ vyjmenoval.

„Na rozdíl od těch předcházejících spojení jsem si ovšem od počátku byl vědom toho průšvihu v Libereckém kraji. Starosty pro Liberecký kraj vždy ve volbách podporovala drtivá většina starostů. Mezi starosty máme nejen rozhodující část členů SLK, ale ještě větší množství podporovatelů. Ale letos... odhadem minimálně dvě třetiny podporovatelů z řad starostů dát podporu koaliční kandidátce s Piráty odmítlo. Kvůli Pirátům. To se nám v minulosti ani s TOP 09 ani s KDU-ČSL nestalo ani náznakem. V duchu jsem se jim ani nedivil. Tak jak vy říkáte ideové rozdíly, ty jsou tady u nás na venkově skutečně veliké,“ objasnil starosta Chrastavy. Anketa Věříte, že je prezident Zeman ve stavu, kdy není schopen ničeho? Věřím 18% Nevěřím 76% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 26641 lidí

Proč však Piráti dopadli tak špatně? „Obrovské množství starostovských voličů v Libereckém kraji s koalicí s Piráty nesouhlasilo. Podstatná část našich voličů kvůli tomu odešla ke SPOLU. Ale další podstatná část nám zůstala věrná, ale s tím, že se snažila dostat do Sněmovny Starosty kroužkováním. A tak masivně došlo k překroužkování Pirátů. V Libereckém kraji všech devět našich kandidátů překročilo potřebný práh pěti procent a obsadili 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10. a 11. místo,“ upozornil s tím, že celostátně to nebylo, s výjimkou zahraničních Čechů a částečně Prahy, o mnoho jiné.

„Z Pirátů obstáli před voliči vlastně jen dva. Ivan Bartoš a především Olga Richterová, kteří dokázali uhájit své lídrovské postavení na krajských kandidátkách. Ale ani ti dva další zvolení Piráti před voliči příliš neobstáli. Propadli se z druhých míst až na šestá, a to včetně velmi známého piráta Jakuba Michálka (o kterém v prosinci prohlásil Miroslav Kalousek – „když se Michálek dostane k moci, opustím zemi“), dostali do Sněmovny až na poslední chvíli s odřenýma ušima. Takže to pro Piráty mohlo dopadnout ještě hůře. Další velmi známí piráti, např. Mikuláš Ferjenčík, se propadli z lídrovských pozic ještě více a nedostali se do Sněmovny vůbec,“ konstatoval.

Piráti nyní pochopitelně žehrají, že koalice se Starosty byla chyba. Starostové dopadli ve volbách mnohem lépe. Byla pro ně koalice s Piráty také chyba? „Mě samotného překvapilo velice, že Piráti chtěli jít do koalice. Naprosto tím ztratili svůj drajv u části mladých. Ze strany Starostů koalice s Piráty byla chybou též. Celá koalice byla založena na osobním přátelství a stejné krevní skupině obou lídrů. Ale voličská základna Starostů, kteří vznikli a vyrostli na venkově, je zcela jiná. Výsledkem byl neúspěch s 15,62 %, hluboko pod představami o 20 až 25 procentech,“ vysvětlil.

Piráti jsou levicoví či spíše progresivičtí extrémně levicoví; Starostové jsou středopravicoví

„Jak jsem již výše uvedl, Starostové pro Liberecký kraj postupují ve sněmovních volbách ve formátu, který zvolí STAN. Kdyby to však opravdu záleželo na mně, tak bych koalici s Piráty nezvolil nikdy právě pro velké rozdíly. Zjednodušeně řečeno, ze svého nitra, ze své podstaty jsou Starostové středopraví, tíhnou i ke konzervativismu. Piráti jsou levicoví či spíše progresivičtí extrémně levicoví. Tak to prostě je,“ domnívá se.

Byla jiná možnost? „Vím, že ODS nabídla STAN koalici. STAN však nabídku ODS odmítl. Škoda. Tam by ten smysl byl mnohem větší. A i případná koalice s TOP 09 či s KDU-ČSL by ve sněmovních volbách smysl dávala. Anebo byla možnost jít samostatně. Nedokáži takovouto možnost kvalifikovaně posoudit celostátně, ale v Libereckém kraji bych si byl v případě samostatné kandidátky jist suverénním volebním vítězstvím se ziskem nejspíše poloviny mandátů, to jest čtyř,“ je přesvědčen Canov.

Objevují se názory, že Starostové prý Piráty podrazili. Co odpovídá Canov na takovouto výtku? „Že to jednoduše není pravda. Zaprvé jsme měli plné oprávnění své kandidátky podporovat, a zadruhé v Libereckém kraji, pokud bychom to neudělali, tak máme s odřenýma ušima jeden mandát. I tak mě mrzí, že jsme nedokázali větší části těch, kteří nechtěli v žádném případě Piráty, vysvětlit, že pokud zůstanou, tak v Libereckém kraji zvítězíme a získáme mandáty tři. Za těch okolností, co nastaly, buďme však rádi alespoň za ty dva mandáty a druhý počet hlasů pro koalici PirSTAN v rámci republiky ve výši 21,37 %, to jest téměř šest procentních bodů nad celorepublikovým průměrem,“ uvedl.

Dá se však říci, že voliči Starostů se přesto cítí jako vítězové, protože mají blízko i ke koalici SPOLU? „Dá. Samozřejmě především proto, že obě koalice získaly v součtu více než rozhodujících 101 mandátů, ale také proto, že Starostové získali rekordní počet 33 mandátů ve své historii – a také proto, že když už nemohl aspirovat na premiéra Vít Rakušan, tak je pro ně přijatelnější Petr Fiala než Ivan Bartoš. Ten bohužel, když již do koalice s námi šel, nebyl ochoten jako kandidát na premiéra ani obětovat své dredy, přestože s nimi byl jako vítěz voleb předem odepsaný jako kdysi „modrý" prezidentský kandidát Vladimír Franz. Vzít si kvádro nestačilo,“ myslí si Canov.

Výměna Bartoše za Rakušana jako kandidáta na premiéra by byl majstrštyk

„Naopak vystupování lídra Starostů před médii bylo tak strhující a vynikající, že otázka na premiéra (při zisku 101+) nezněla Fiala, nebo Bartoš – ale když Bartoš, tak Fiala, a když Rakušan, tak možná Rakušan. Piráti si bohužel nedokázali zanalyzovat, že s Bartošem na premiéra koalice nemá šanci, ale naopak s Rakušanem má,“ upozornil senátor. „Jsem přesvědčen, že kdyby se z iniciativy Pirátů změnil alespoň v průběhu televizních debat kandidát na premiéra z Bartoše na Rakušana, byl by to takový majstrštyk, který by znamenal návrat podstatné části upláchlých voličů ke SPOLU zpátky k PirStanu. Přinesl by od SPOLU k PirSTANu cca pět a více procent. Pokud by tato změna dosáhla více než šest procent, změnil by se i vítěz v souboji koalic. Premiérem by se stal předseda STAN Vít Rakušan. Navíc by PirSTAN získal podstatně více mandátů. A dostalo by se tak i na některé z dnes odstavených kandidátů Pirátů,“ je přesvědčen.

Jaký očekává další vývoj ohledně sestavování vlády? Dvě koalice mají 108 hlasů, což by napovídalo na zdánlivě lehký průběh vzniku nové vlády složené právě z nich. Bude tomu tak?

„Tady žádný problém neočekávám. Pokud Piráti přijmou, předpokládám, tři ministerská křesla (stejně jako STAN), bude vláda sestavena velmi rychle. Mrzí mě však, že jak to v tuto chvíli vypadá, přepustí Starostové Pirátům ministerstvo pro místní rozvoj, což by mělo být z podstaty věci naopak vyloženě starostovské ministerstvo. Piráti se však budou zároveň s účastí ve vládě muset smířit s tím, že jejich čtyři poslanecké hlasy z celkových 108 neznamenají vůbec nic a mohou se stát v očích svých nejradikálnějších příznivců zrádci a kolaboranti s ODS a s TOP 09, kterým kdysi chtěli jako kapříkům vypustit rybník. Ostatně své vlajkové lodi „manželství pro všechny“ se vzdali hned na začátku vyjednávání o podobě vlády,“ uzavřel Michael Canov.

Psali jsme: Česká televize? Bruselská. Vymalováno. Dvořák teď může klidně spát. Po Kellnerově tragické smrti... Petr Štěpánek říká: Přestat to platit! Lidovci nadávali jak špačci na ODS. S Fialou lépe? To si myslí mladí bez rodin... Někdejší politik z Moravy promluvil. Pikantní Piráti, „nebrečte“, to jsou nesmysly. Tři největší mýty voleb Kr*sa a šm*jd, dobře vám tak, Fialo. Ošklivá věc ohledně opozice. Teď bude potřeba najít dohodu. Nebude to lehké ani hezké?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.