Primář zúčtoval: Nad „chvilkaři“ hýkali blahem, teď ti samí zuří. A Pekarová, Sněmovnu na dva stupně a běžte někam!

Jak se díváte na nařízení vlády ohledně teplot v místnostech. Například v kancelářích, kde se většinou sedí, má být osmnáct stupňů. Pokladní, které také většinou sedí, mají být v 16 stupních...Není toto zahrávání si se zdravím?

Pokud vím, tak máme vládu i parlament plnou odborníků, a ti očividně rozumí úplně všemu. Předpokládám, že stejně tak v uvozovkách geniální lidi jako paní předsedkyně Poslanecké sněmovny asi vědí, co dělají. Pokud pokladní, které, pokud vím, sedí, mají být v šestnácti stupních, budou muset být oblečené v modelu a la Markéta Pekarová Adamová, to znamená v několika svetrech. Pak se konkrétní čísla bezpochyby ukáží v pracovní neschopnosti, která vzhledem k tomu, jak je systém nastaven, opět zatíží jejich zaměstnavatele, protože v počátku pracovní neschopnost nese na svých bedrech zaměstnavatel. Na ně dopadne zřejmě i další rána v plošné zvýšené pracovní neschopnosti. Ať paní Pekarová dá pokyn, ať ušetří energii, zhasnou, temperujou Sněmovnu na dva stupně a jdou všichni někam a ať se vrátí až po nových volbách. Bylo by to nejúspornější opatření, co by pro nás mohli udělat. Někdo tu řval, že dá Česko do pořádku. Podařil se mu pravý opak. To už nelze nevidět.

I já jsem zaznamenal názor, že v dřívějších dobách se vytápělo na podstatně méně. Bylo to tak. Géniové, kteří na toto poukazují, zapomněli zřejmě na jeden fakt. V té době se vytápělo na tuhá paliva a vždy uvnitř bytu, pracoviště byl zdroj sálavého tepla. To znamená v případě tělesného diskomfortu jste se přesunuli k tomuto sálavému zdroji a alespoň na potřebnou chvíli jste měli možnost své tělo ohřát. Což za situace, kdy vytápíme centrálně, možné není.

Zaslechl jsem už teď, že někde je lidem zima v práci, ba jsou i nemocní. Jak je tomu u vás v nemocnici?

Naše nemocnice se zatím chová normálně, je to tu k přežití. Ale měli jsme zde chvíli technické problémy s centrálním vytápěním, v pracovně jsem měl 17 stupňů. Pokud neděláte fyzickou práci, tak to opravdu bez obleku jako noční hlídka na lodi u Antarktidy není k přežití. Je pravda, že jsme neměli ani dostatek dek pro některé naše pacienty. A dokonce nám bylo povoleno elektricky přitápět, protože pro řadu lidí už toto bylo neúnosné.

Jako by to, kdo vymýšlí tyto vyhlášky, nikdy na vlastní kůži nevyzkoušel pobyt v takovýchto teplotách...

V současné době máme politiky páté, šesté výkonnostní třídy. Je to vidět i na paní předsedkyni EU. Tam už opravdu chodí lidi, kteří se jinde neuživí a na jiné zaměstnání nemají. Pak se nedivme, že to dopadá, jak to dopadá. Drtivá většina z nich nemá absolutně žádné životní zkušenosti. To je obrovská tragédie, protože jestli vám výpravu do Amazonských pralesů povede někdo, kdo neopustil doposud prostor svého dvorku, tak to podle toho dopadne. Na začátku budeme slyšet silná hesla a výkřiky, jak to zvládneme a do pár dní poznáme, že to nebyla pravda. Musí tam s vámi jít někdo, kdo má zkušenosti. A bohužel, to, co způsobily naše mocnosti na východě, je taková tragédie, že na tu by mohl být připraven jenom velezkušený politik. Winston Churchill bohužel zemřel a takové politiky nemáme. Tady v České republice rozhodně ne. A když je máme, tak ne ve funkcích.

Jakou motivaci k šetření, sebeomezování budou mít lidé podstupovat, když vidí pana ministra Síkelu, který v neděli něco pronese - tedy, že zastropování cen energií bude jen na část spotřeby, aby to pak bral zpátky. Soudě dle ankety PL.cz se ve slovech pana ministra neorientují ani politici, včetně vládních, natožpak občané. Vy se v nich vyznáte?

Pana ministra vůbec neposlouchám. K tomu by byl třeba tlumočník. Já mu nerozumím. Je mi toho člověka líto. Neměl v sobě tu sílu někomu říci, že to dělat nebude. Jestli by za mnou Karel III. přišel s tím, že bych se měl stát 1. lordem britské admirality, přestože by se mi uniforma, ceremonie a vše kolem toho neskutečně líbilo, takovou nabídku bych odmítl. Rozeznám plachetnici od parníku a vím, že válečná loď je natřena na šedo. Ponorku taky poznám. To znamená, já jsem proti panu Síkelovi odborník. Ale nevzal bych to, protože bych nechtěl být za hlupáka.

Divíte se, že je pan ministr stále ve funkci? Za normálních okolností by asi už byl odvolán...

Za normálních okolností. Řekněte mi, co je tam normálního.

Asi jde o to, že s tím by musel souhlasit STAN. Bez toho si něco takového premiér Fiala nemůže dovolit, protože bez STANu by nebyla tato vláda...

No to by bylo neštěstí, teď jste mi zkazil den...Panu premiérovi vůbec jeho postavení nezávidím. Ale nezapomínejme, že vláda je o politice a on je profesor politologie. Dokonce zakladatel české politologie. Tedy odborník a vědec. My se v mnoha věcech odvoláváme na akademiky, profesory, ale asi nám nedochází, že skuteční vědci a profesoři dost vymřeli. To byli ti, o kterých jsme nevěděli a kteří něco vymýšleli. Teď určitě máme také vědce, o kterých nevíme. Ale o těch, o kterých víme, tak je zjevné, že nic nevymýšlejí, protože na to asi nemají. Ale to byste se musel zeptat pana premiéra. Nebudu zastírat, že styl jeho vládnutí je pro mě poměrně velkým zklamáním. Je vidět, že elegantní zevnějšek a zdánlivě noblesní chování - zdánlivě říkám proto, že teď s ním nemám možnost jednat, ale tak jsem ho ve Sněmovně poznal - nestačí. Když se jenom řeční, tak to vypadá noblesně. Ale ve vládě je ta hrozná chvíle, kdy musíte i něco dělat. Já jsem jako poslanec byl nejšťastnější v opozici, protože když jsem najednou byl poslancem vládnoucí strany, tak mi i z mé samotné vlády bylo smutno. Byť jsem řadě věcí nerozuměl, tak jsem měl možnost poznat a vycítit, že dělají blbosti. Ale komu není rady, tomu není pomoci.

V červenci při rozhovoru pro PL.cz jste se divil, že lidé jsou pořád v klidu. To už tak úplně neplatí a nějaké demonstrace proběhly. Nejvíce se na nich zkoumá, zda jsou proruští...

Jsou to zasraní proruští švábové. Já jsem to o těch lidech slyšel...

...místo aby se zkoumalo, proč vlastně na tyto demonstrace chodí. Myslím, že velká část z nich by šla na jakoukoliv protivládní demonstraci a je jim jedno, kdo ji pořádá a kdo tam promlouvá, protože jim vadí, že přesto, že chodí do práce, aby se doma báli si zatopit....

Na sociálních sítích koluje porovnání pana generálního tajemníka Jakeše a našeho pana premiéra ohledně toho, jak uvedl správně ministr Blažek, nešťastného vyjádření, jak nazval ty lidi v ulicích. Postavte si to vedle sebe. Tenkrát když byste demonstroval za to, že nechcete někde výstavbu nějaké továrny či za životní prostředí, tak jste byl proimperialistický, proamerický a řídila vás CIA. Světe, div se, uteče 32 let a najednou, když lidé s českými vlajkami demonstrují proti své vládě, tak i od tak inteligentních lidí jako je pan exministr Kalousek se dozvím, že všichni, co tam byli, demonstrují za Putina a jsou to proruští švábové. Pak si ale musím udělat jediný závěr, že je něco shnilého ve státě českém a mám dojem, že jsme opsali kruh. Docela by mě zajímalo, co by tomu řekl pan exprezident Havel, kdyby byl zdráv a ve formě a mohl to pozorovat, jestli by mě mile překvapil. Svoboda projevu pro něj přeci měla být svatý Grál. Teď vidíte, že když protestujete, tak jste živel. Takže máme křičet Nechť žije ODS, nechť žije USA, nechť žije EU? Budeme mít povinné schůze Svazu přátel Spojených států amerických? No ale pak jsme jenom opsali kruh.

Co vy si o těch demonstrantech myslíte?

Neskutečně si vážím slušných řadových obyčejných lidí, když oni se zvednou a někam jdou. Naši politici by si měli vážit toho, že se drtivá většina z nich tam zatím chová slušně. Je smutné, kdy titíž, kteří hýkali blahem, když Milion chvilek dostal na Letnou několik set tisíc lidí proti bývalému premiérovi Babišovi, teď zuří.

A čeho jsme se dočkali? Musíme mít každý rok kontrolu kominíka, kontrolu žumpy. Mluvím o těch svobodách, které jsme vydobili. Nesmíme za chvilku říkat muž a žena, otec a matka, musíme chápat, že existuje 78 pohlaví. Je to sice absolutní pitomost, nicméně strana a vláda a EU to nařídila, tak to musíme chápat. Říká se nám, co smíme a nesmíme říkat. Opět máme zprávy, které smíme vidět a které pro nás nejsou určeny. Vždyť my jsme se vrátili ani ne do socialismu, ale přímo do komunismu. Akorát to nikomu - kromě těch, co chodí na demonstrace - zatím nedochází. Jsem z toho smutný. Mám pocit, že v těch devadesátých letech přes všechna negativa se snažily vést tuto společnost osobnosti a teď už tam máme jenom osoby, nebo osůbky, ba dokonce občas jenom bytosti. A to si připusťme, že to na lidi ještě nedolehlo. Toto je teprve začátek.

Vláda před komunálními a senátními volbami, někdo to přisuzuje i vlivu demonstrací, přeci jen po dlouhoměsíčním váhání přistoupila k nějakému razantnějšímu kroku a zastropovala ceny energií. Kdyby tak neučinila, tak to si vůbec neumím představit, co by se dělo, ale přesto není i tak toto zastropování pro řadu lidí příliš vysoko?

Zastropování aspoň pomůže skutečně těm nejchudším. Já nebudu říkat, že jsem před touto krizí patřil k chudým lidem. Ale blížím se k nim bleskem. To, co mi v mém domě Plynárenská poslala za návrh na účtovanou cenu za plyn na rok, tak od Nového roku plyn zdraží čtyřikrát, pětkrát a už se dostávám do statisícových částek za rok. Jestli toto chce vláda zastropovat a poslat mi 150 tisíc, abych přežil zimu, tak jsem zvědavý, kde na to vezme. A jestli se dožiju penze a budu v ní, a už vím, kolik mi dají, tak si představte, že já budu chodit na sociálku. Pokud zachovají to, že 35 procent nákladů na bydlení z vašeho příjmu je důvod k tomu, že budete chodit na sociálku.

Jak to podle vás dolehne na vaši nemocnici?

Je to obrovská pavilonová nemocnice, to znamená náklady na vytápění a osvětlení jsou o to značnější. My žijeme po dvou letech covidu, kdy nám enormně stouply náklady, zatímco druhý rok už to s dotacemi na lůžko nebylo tak silné, takže jsme se na tom jak firma nenapakovali. Teď přišly energie a vláda pětikoalice, která rozhodla, že sníží platby za státní pojištěnce. A to vláda předchozí vycucla pojišťovnám rezervy, jak jen mohla. Nejsem ekonom, ale mám selský rozum a vím to. Jestli to nevědí ti odborníci ve vládě, ve Sněmovně, ta řada výborů, tak ať paní Pekarová dá pokyn, ať ušetří energii, zhasnou, temperujou Sněmovnu na dva stupně a jdou všichni do někam a ať se vrátí až po nových volbách. Bylo by to nejúspornější opatření, co by pro nás mohli udělat.

