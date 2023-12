Příští rok přinese ve válce na Ukrajině posun, tuší Kateřina Konečná

reklama

Paní poslankyně, jsme na konci roku, pojďme trochu bilancovat. Jak hodnotíte tento rok pro Českou republiku?

Hrozně. Kdybych začala obecnějšími věcmi, tak v zahraniční politice nás vláda svou aktivistickou politikou a – použiji i výraz, který jsem užila v TV Prima – vlezdoprdelkovstvím dostala do mezinárodní izolace. Patříme mezi roztleskávače USA a servilní sluhy evropských komisařů.

Vláda díky tomu, že její členové lžou, kudy chodí – stačí se podívat na můj facebook, tam jsou ukázky, když jsem je zastihla při lhaní dokonce v přímém přenosu – pošlapala zbytky nějaké elementární důvěry lidí v politiku.

Pětikoalice vyhrála zlato, stříbro i bronz v nelichotivých číslech – inflace, ceny bydlení, ceny energií, růst HDP, rozvoj infrastruktury. Tohle si mohou dát pánové a dámy z pětikoalice do životopisu.

Mimořádnou ránou pro suverentitu ČR byla a je na 10 let dopředu rovněž tzv. obranná dohoda ČR-USA, kterou vláda schválila bohužel i za pomoci sněmovní opozice, stejně jako navýšení výdajů na zbrojení. To jen podtrhlo fakt, že ve Sněmovně chybí skutečné neústupné uskupení, které tomu všemu řekne STAČILO!

A na závěr možná to úplně nejhorší – když se podívám na Fialu, madam Pekarovou, ministryni války Černochovou, cenzora Rakušana, nebo pirátku Richterovou či předsedu KDU-ČSL Jurečku, tak ta jejich arogance a přehlíživost vůči lidem, českým firmám i našemu národnímu zájmu dosáhla takových výšin, které tady ani pamětníci nepamatují.

Podívejme se rovnou i na prezidenta Pavla. Jak těch několik měsíců, kdy je v čele státu, hodnotit?

Prezident Pavel bezezbytku potvrdil má slova o tom, že je poslušný panáček pětikoalice. Naprosto mě šokovalo, když prohlásil, že vláda by měla být ostřejší v šetření. Rozumějte ve sdírání našich občanů.

Jeho lobbing ve prospěch Lichtenštejnů, během něhož jsem mimochodem objevila rovněž lež, nebo debata o zrušení práva veta ukazují, že zájem ČR pro něj evidentně není na prvním místě.

A v tomto světle různé ústupky a výhody pro ty, kdo mu sponzorovali jeho prezidentskou kampaň, jsou jen poslední kapičkou svědčící o jeho charakteru.

Do parlamentních voleb jsou necelé dva roky. V těch posledních mnoho hlasů propadlo. Domníváte se, že koalice STAČILO, kterou iniciovala KSČM, bude právě ta, která tyto hlasy získá? A kdo další z těch, kteří stojí nyní mimo Sněmovnu, má podle Vás šanci?

Uskupení STAČILO! je nejsilnější alternativa pětikoalice i – jak jsme si ukázali – selhávající sněmovní opozici. Podle dvou volebních modelů renomovaných agentur, jakkoli toto beru s rezervou, by získala přes potřebných 5 % a volební potenciál činí až 12 %, což je dneska srovnatelná hodnota, kterou má v průzkumech ODS.

Na kandidátce tohoto uskupení pak najdete odborníky, srdcaře, kteří naši zemi nezaprodají, lidi, kteří jsou nejen schopni říct STAČILO lumpárnám posledních let, ale také naši zemi postavit na kolena. Navíc se nám hlásí další a další podporovatelé a zájemci o kandidaturu za tento subjekt, což mě velmi těší. Stejně jako hrůzný jekot a kvíl, který spustila vládní média a vládní strany!

Ceny potravin jsou u nás výrazně vyšší než v Polsku a v některých případech dokonce vyšší než v Německu. Pojďme zkusit rozhodnout veliký spor roku 2023: Zdražili nám potraviny naši domácí výrobci, nebo zahraniční supermarkety? Kde hledat ta správná čísla?

Neumím toto rozsoudit. Obecně – ještě před krizí – zahraniční řetězce měly v ČR v průměru o 1/3 vyšší marže než v zahraničí.

Znám ale recept na to, jak se dopídit pravdy. Nechť prodejci zveřejňují na prodejní cenovce částku, za kterou výrobek/potravinu koupily a hned si každý občan může vyhodnotit, kdo mu vysává jeho peněženku… A obávám se, že výrobce to nebude, byť by se lobbista drahých řetězců a bývalý sociální demokrat Prouza na hlavu stavěl.

Nejen ceny potravin, ale také ceny energií straší jak mnohé domácnosti, tak řadu podnikatelů. Co říci na postoj vlády, který k tomuto problému během minulých měsíců zaujala, a co říci na názory, že by bylo dobré vyplatit akcionáře ČEZu tak, aby nad ním získal stoprocentní kontrolu stát? Je to možné, nebo ne?

Stát by měl mít kontrolu nad strategickou infrastrukturou. To mimochodem říkáme od 90. let. A nést odpovědnost by měli všichni ti, kteří připustili privatizaci těchto odvětví. To zaprvé.

Zadruhé – jestliže vláda státu, který dokáže vyrobit 1 kWh za 1 Kč, připustí, aby její vlastní občané za ni platili 6 Kč, pak je to krádež na občanech.

Ukrajina prý zbrojí na další protiofenzivu. Rusko už kalkuluje s prodloužením války až do roku 2025. Čeho se tedy dočkáme na ukrajinské frontě příští rok?

Očekávám pouze to, že vláda Petra Fialy bude neochvějně stát na straně dodávek zbraní, materiálu a kdoví čeho ještě. Nikoli na straně míru. Místo výzev k míru budeme dále číst tupé titulky omezených jedinců, jak se máme chystat na válku. To je jediné, co v souvislosti s ukrajinským konfliktem očekávám.

Jinak věřím, že dojde k posunům, neboť už i v USA a dalších západních zemích si uvědomili, že stávající situace je neúnosná.

Co byste našim čtenářům popřála do nového roku a co od nového roku čekat? Bude líp?

Chtěla bych v prvé řadě Vašim čtenářům poděkovat. Často mi píší, o věcech přemýšlejí, mají zájem diskutovat, což je velmi cenné a ukazuje to, že máte inteligentní čtenáře. Samozřejmě všem čtenářům i čtenářkám, Vám i celé redakci přeji hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí a elánu a to, aby neztratili víru, že je možné tomu, co se v české politice děje, říct STAČILO!

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

