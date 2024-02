Proč v Česku nevyjely traktory? Informace ze zákulisí. Ministr Výborný se může smát

reklama

Evropou se šíří lavina. Ne sněhová, jak to bývalo v tomto období běžné, ale zemědělská, když dříve to bylo naopak období klidu a techniku jsme měli uloženou doslova na špalkách. Největší země, jejich oborové agrární organizace, vysílají tisíce a tisíce traktorů a specializovaných mechanismů, včetně aplikátorů močůvky či hnoje, nakladačů obřích balíků slámy na stavění barikád do akce.

Důvodem je nespokojenost se zemědělskou politikou Evropské komise, která vede k útlumu výroby, zvyšování laciných dovozů z jiných kontinentů a likvidace zemědělských podniků a soukromých rodinných farem.

Jsou paralyzována evropská velkoměsta, jako je Paříž, Brusel, Berlín, mořské přístavy, zastavovány kamiony na dálnicích a přepravované konkurenční potraviny, ovoce a zelenina na místě ničeny. Došla trpělivost a není divu. Evropa zavádí úhory, které zrušila už Marie Terezie, snižuje výrobu a zvyšuje dovozy. To není normální, zemědělci se bouří a obyvatelé jejich zemí je podporují. Jen u nás je to zatím jinak.

Macron kapituluje bez ohledu na Leyenovou. A rozesmátý ministr Výborný…

Napětí by se dalo krájet a politici reagují, prezident Macron kapituluje a přijímá prvních 10 bodů francouzských zemědělců, bez ohledu na názory předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. V České republice rozesmátý ministr zemědělství Marek Výborný stále dokola opakuje, že naši nemají k protestům žádný důvod a oboroví předáci (neplést s odbory) reagují až když to začíná praštět a téměř 200 traktorů a mechanismů vyráží 15. ledna ze seřadiště v Březnu u Chomutova na Horu sv. Šebestiána a zpět.

Prezidenta Agrární komory (AK) Jana Doležala akce nijak nezajímá a až po její úspěšné realizaci a jednání ministra Výborného s organizátory se vypraví na místo činu a požádá organizátory, aby v dalších akcích ustali a slíbí, že panu ministrovi předloží ultimativní požadavky časově omezené do konce března, které když nebudou splněny, tak se vyrazí podobně jako to činí zemědělci ve většině zemí EU. Ano, takto se k protestní jízdě, byť jak se říká, s křížkem po funuse, prezident Agrární komory postavil.

S tím odjíždí do Větrného Jeníkova na jednání mimořádného předsednictva a dozorčí rady AK ČR, na kterém je účasten ministr zemědělství Výborný. Výsledek tohoto mimořádného zasedání je pro řadové zemědělce, zemědělské podniky, ale i, dovolím si tvrdit, dnes už většinu veřejnosti, obtížně pochopitelný - odklad protestů, pokud by ohrozily vyjednávání o slibech pana ministra! Protestů „případných“ jak neustále prezident komory zdůrazňuje, což znamená, že to je zřejmě hra, která má vytvořit iluzi, že oprávněné požadavky českých zemědělců budou řešeny podobně, jako jsou řešeny požadavky západních kolegů. Nakonec nejnovější vzkaz ministra Výborného je, že se protestů zemědělců v Česku nebojí. Čili jak jinak si to vyložit než jako hru.

Co uvádí prezident Agrární komory?

Ale zpět k výsledkům Větrného Jeníkova. Aby mně bylo rozuměno, dovolte mi citovat zásadní část Úvodního slova prezidenta AK ze Zpravodajství Agrární komory č.4/2024 vydaného po mimořádném jednání předsednictva a dozorčí rady: „Věřte mi, že rozhodnutí odložit případné protesty i s ohledem na situaci v sektoru nebylo jednoduché, ale bylo jednomyslné a vycházelo z plné informovanosti představenstva a dozorčí rady o aktuálním stavu vyjednávání, které by mohlo být případným protestem (obzvlášť pokud bude navázán na požadavky jako je demise vlády a další) ohroženo. Zásadní je pro nás v tuto chvíli přislíbená modifikace Strategického plánu, kde jde zejména o úpravu redistributivní platby, odložení (ideálně až na rok 2026) redifinice erozní ohroženosti a úprava povinných neproduktivních ploch. Pan ministr nás ujistil ….“ – a v tomto duchu pokračuje Úvodní slovo, z něhož uvedu ještě druhé nejdůležitější sdělení:

„Teprve, pokud nebudou tyto naše dlouhodobé požadavky uspokojeny, měli bychom dle našeho názoru vyjádřit svou nespokojenost případným protestem, který je ovšem vždy nejzazším řešením, a jak nás poučila zkušenost z roku 2022 (ale i posledních protestů odborů), nemusí být v tuzemském prostředí řešením efektivním.“

Co to má všechno znamenat?

Když si dám do souvislosti shora citované sdělení, tak nešlo o žádné odložení případných protestů, protože ani žádné případné protesty plánovány nebyly. Pak je na místě otázka, se kterou se jako bývalý prezident Agrární komory a bývalý senátor setkávám doslova na každém kroku, kam se pohnu – co to všechno má znamenat? Moje odpověď – vytváření fikce starostlivého, uvážlivého a dobrého představitele, a hlavně udržení členské základny v klidu. To se nemůže podařit, protože ministr Výborný, i kdyby svoje myšlení změnil (na jednání ve Větrném Jeníkově mluvil hodinu, a to se toho dá naslibovat), uznal reálie českého zemědělství a obrovskou potravinovou závislost naší země, velké zábory zemědělské půdy včetně té nejkvalitnější, například v Polabí, další trhání ovocných sadů atd., tak své sliby nesplní. Nemá na to sílu. Totiž hned druhý den, 29. ledna, se Asociace soukromého zemědělství (ASZ) setkala na Farmě pana Libora Konvalinky u Jimramova s premiérem Fialou a jedním z klíčových bodů jednání byl nesouhlas se změnou redistributivní platby, což jsou vyšší dotace na prvních 150 ha. Jinými slovy, podpora nejmenších hospodářství, při současném zastropování dotací větším výrobním podnikům, což předseda ASZ Šebek poté v několika veřejných vystoupeních důrazně zopakoval.

Němečtí zemědělci blokují komunikace. A co chystají v Polsku?

Co bude dál? Včera tisíce německých zemědělců blokovaly příjezdové komunikace k nejfrekventovanějšímu letišti v zemi, Frankfurtu nad Mohanem. Odhad je 2000 a v čele kolony jel traktor s transparentem „Zrušit semafor“, což je současná vládní koalice. Od nadcházejícího pátku vyhlásil Odborový svaz polských zemědělců Solidarita blokádu hraničních přechodů s Ukrajinou a generální stávku! To jest blokády silnic v celé zemi od pátku 9. února do 10. března!

Takže závěrem – současná politika „případných protestů“ v době jarních prací v březnu, na které se dohodlo vedení Agrární komory v České republice za účasti ministra, malé to zemi uprostřed Evropy, je neudržitelná. Respektive pro Agrární komoru udržitelná, ale postaví ji mimo hru a je jasné, že i u nás se budou dít věci. Vorat se sebou si naši zemědělci, pane ministře Výborný, opravdu nenechají a vaše sebevědomí, sliby a dohody z Větrného Jeníkova na tom nic nezmění.

