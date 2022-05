Proč vakcínoví alarmisté nechtějí přeočkovat Ukrajince, ptá se Havrda

reklama

Byť se zdá, že pandemie covid-19 skončila, někteří již s nervozitou vyhlíží podzimní měsíce. Máme se obávat návratu rychlého šíření nějaké další mutace covidu-19?

Pandemie covidu podle vyjádření pana ministra Válka ještě zdaleka neskončila. Naše vláda nedávno vyčlenila dalších 50 milionů korun na očkovací propagandu. Naše republika má ve skladech miliony vakcín a další vysoké miliony jsme se zavázali odebrat prostřednictvím EU. Ministr zdravotnictví doporučuje proočkování všech lidí třetí dávkou a pozvolna nás připravuje nejen na 4. dávku očkování, ale tvrdí, že se budeme v dalších letech nejspíše očkovat každého půl roku. Válka na Ukrajině vyřešila pouze přechodně problematiku covidu. Je velmi zajímavé, že naše vakcínové roztleskávače a vakcínové alarmisty nechává zcela v klidu 350 000 uprchlíků, kteří mají daleko menší proočkovanost anebo byli očkováni dle jejich názoru daleko méně účinnou vakcínou Sputnik. Člověk by čekal, že bez přeočkování „kvalitní“ vakcínou Pfizer nemůže proklouznout do České republiky ani myš. Jinak by přeci mohlo dojít k rozvoji covidové pandemie! A nevyužitých vakcín tu máme miliony a postupně procházejí jejich expirace! Není to náhodou tím, že by v případě nežádoucích účinků mohli naši hosté z Ukrajiny požadovat odškodné přímo od lékařů a farmaceutických firem? Podobný problém mají mít USA s migranty z Mexika a dalších chudých zemí střední Ameriky.

Nejen Česká republika má plné sklady vakcín proti covid-19, jenže zájem veřejnosti o očkování je téměř nulový. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přitom mluví o čtvrté dávce pro rizikové skupiny, se kterou by se mělo začít již v srpnu. Co si o tom myslíte?

Ministru Válkovi nezávidím jeho situaci, neboť se díky svým předchůdcům dostal do prekérní situace. Komu vnutit vakcíny, které nikdo nechce? Bude muset prostřednictvím médií a dobře placených PR agentur opět začít vyvolávat strach a bubnovat na poplach. Opět se vyrojí naši pseudo-odborníci a dostanou obrovský prostor v médiích. Již jsme si zvykli, že jakákoliv diskuze byla, je a bude zakázána. Na Paralelní lékařskou komorou pořádanou zcela odbornou konferenci Coronaduel v hotelu Don Giovanni v Praze se nedostavil nikdo z ministerstva zdravotnictví ani nikdo z covidových odborníků, kteří dostali desítky minut pro hlásání své zaručené pravdy v hlavních médiích. Ministr zdravotnictví obdržel pozvání prostřednictvím podatelny jeho ministerstva a měl zajistit účast odborníků z jeho skvělého vědeckého týmu. Pozváni byli jednotlivě i všichni jeho odborníci, ale nikdo neměl odvahu zodpovědět předem položené jednoduché lékařské otázky, které zajímají prakticky každého, jako např. "Má být povinné očkování? Mají se plošně očkovat děti a těhotné ženy? Jsou používané vakcíny v ČR bezpečné, má vláda okamžitě zrušit diskriminaci neočkovaných? apod.

Fotogalerie: - Očkování musí zůstat dobrovolné

Hlavním pomocníkem „vlády změny“ bude, natruc vetu Senátu a milionů normálních lidí, schválený ústavně paralelní Pandemický zákon. Mnoho lidí ale již procitlo z covidové hypnózy, mnoho lidí se setkalo na vlastní kůži i ve svém blízkém okolí nejenom s úmrtím nebo s nežádoucími účinky způsobenými covidem, ale také mnoho lidí vidělo umřít den či dva po očkování své blízké a mnoho lidí vidělo nebo zažilo na vlastní kůži malé, střední i těžké zdravotní potíže po očkování. To, že o tom média neinformují, ještě neznamená, že se tak neděje. A český stát, který je de jure za nežádoucí účinky zodpovědný, zatím nikoho za poškození zdravotního stavu po očkování ani po 15 měsících neodškodnil. Divné, ne?

Německý ústavní soud v posledních dnes rozhodl o tom, že povinné očkování zdravotníků proti covid-19 u našich západních sousedů zůstává v platnosti. Nemůže to podle vás znamenat, že se také u nás znovu otevře otázka zavedení této povinnosti u pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách?

Nikdo nemá žádné právo nutit někoho k povinnému očkování vakcínou proti covidu. V Bundestagu bylo povinné očkování lidí hlasováním odmítnuto. Že by zdravotníci a sociální pracovníci nebyli taky lidé? Nebo jsou to podlidé?

V médiích se čím dál častěji objevují zprávy o dalším virovém onemocnění, tentokrát opičími neštovicemi, které se ve větší míře začaly šířit mimo jiné Evropou. Existuje zde podle vás hrozba nějaké další virové epidemie?

Podle odborníků, kterých si vážím, asi nejde o velké nebezpečí. Smrtnost by měla být minimální. To ale neznamená, že nám farma firmy, které zavětřily další dobrý obchod se strachem, nenabídnou nějakou další šmakuládu. Již nyní každodenně straší hlavní media bulvárním stylem ošklivými obrázky postižených jedinců.

Některé evropské státy již zavedly protiepidemická opatření v souvislosti s opičími neštovicemi. Například Belgie nařídila nakaženým povinnou karanténu 21 dní. Jsou taková opatření na místě?

Proti pravým neštovicím se v České republice přestalo očkovat začátkem osmdesátých let. Není na místě se k očkování proti neštovicím vrátit?

To musí rozhodnout naši odborníci. Zatím se k tomu nechystají. Nikdo není nesmrtelný, ale nelze se očkovat na všechny nemoci, které můžeme potencionálně dostat. Zkusme si představit pololetní očkování proti covidu, roční očkování proti chřipce, další sezónní očkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti žloutence, rakovině děložního čípku u žen a dále máme dnes prakticky povinné očkování proti "dětským" nemocem a jistě přijdou i další nemoci jako "ptačí chřipka, nemoc šílených krav" a další pohromy. Mnoho lidí také cestuje do rizikových oblastí a mají očkování proti žluté zimnici, malárii, tyfu... To se skutečně nedá přežít, neboť naše imunita není nafukovací a podobná očkovací kalamita by vedla k uzavření lidí buď do sterilních bublin anebo k podstatnému oslabení imunity. To se nyní již nepochybně děje a bude dál dít v rámci hromadného a až fanatického očkování proti covidu. A vůbec zde neberu v potaz nežádoucí účinky vakcín, které mohou být např. u očkování proti neštovicím i smrtelné.

Vzalo si podle vás nejen české zdravotnictví nějaké poučení z dvouleté pandemie covid-19? Jsme lépe připraveni na případné další epidemické krize?

Myslím si, že ne. Máme více lékařů a zejména zdravotních sester? Máme lepší organizaci práce v nemocnicích a v primární péči? Máme rezervní zásobu peněz na případný rozvoj jiné pandemie? Začali jsme více používat i jiné prostředky ke zvládnutí covidu, než jen strašení a očkování? Ničeho takového jsem si nevšiml. Velký posun v myšlení ale vidím u obyčejných lidí, kteří na základě osobních zkušeností vcelku sveřepě a přesvědčivě říkají, že na třetí dávku proti covidu nepůjdou ani náhodou! No uvidíme. Doufám, že se předpovědi pana ministra Válka nevyplní, a lidé budou moci žít svobodně a hlavně při obrovském nárůstu cen všeho si budou moci vydělávat peníze na normální život. Velmi bych si to přál.

