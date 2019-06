Profesor-režisér Svoboda: Babiše udali v Bruselu? Už Masaryka udávali! A já řeknu, o čem se teď nemluví

Do médií pronikla auditní zpráva Evropské komise. Zpráva jasně konstatuje, že se premiér Babiš dostal do středu zájmů. ČR by prý měla donutit Agrofert, aby vrátil dotace za dva a půl roku zpět. Jak se na to díváte?

Předesílám, že nejsem právník a vaši otázku by měl exaktně rozebrat graduovaný odborník. A tak si dovolím jen poznámky laika. Především jde o „předběžnou“ zprávu, která bude projednávána na jednotlivých ministerstvech ČR, a jak je zvykem, bude předmětem oponentury, či negociace s příslušnými ředitelstvími EK. Opravte mne, pokud se mýlím, doposud v podobných případech vždy šlo o interní dokument příslušných ředitelství EK. Teprve po zahrnutí, či odmítnutí námitek, či připomínek příslušných českých orgánů, zpracuje gen. ředitelství pro EK definitivní znění. Z toho je zřejmé, že musí proběhnout řada věcných a právních úkonů, než budeme znát relevantní znění vydané Evropskou komisí. S ohledem na to se nelze vyjádřit ani ke zcela kategorickému soudu pana Kalouska, že dotace je povinen Agrofert vrátit. Mechanizmus rozdělování dotací je veřejně známý. Peníze z EF jsou poměrně úzce tematicky zaměřené. V ČR je v jejich rámci definován cíl, či cíle. Na základě toho je vypsána k těmto cílům veřejná soutěž. Bohužel, média stojí o fatální zjednodušení, nikoli o solidní, právně opřené rozbory.

Podle auditorů se převedením firem ze skupiny Agrofert do svěřenského fondu vlastně nic nezměnilo, audit konstatuje, že firmy jsou i nadále ovládány Andrejem Babišem. Souhlasíte s tímto závěrem?

Neumím posoudit, jaké právní argumenty k takovému závěru vedou. Svěřenský fond byl do našeho právního řádu převzat po úpravě z evropského práva při rekodifikaci zákoníku. Podle platné dikce zákoníku nemá svěřenský fond subjektivitu a ten, kdo dal majetek do svěřenského fondu, nemůže vůči tomuto majetku vykonávat vlastnická práva. Břemeno dokazování, že Andrej Babiš dikci zákona nějak obchází, bude na příslušných ředitelstvích EK, která předběžnou zprávu vypracovala.

Celková suma, kterou by měl Agrofert vrátit, je 451 milionů Kč. Andrej Babiš již veřejnost ujistil, že Česko nic nebude muset vracet. Jak tedy podle vás celá věc skončí, kdo peníze vrátí?

Na rozdíl od pana Kalouska nemám o tom, jak negociace nakonec dopadne, žádné informace. Ale možná mají někteří čeští politici k Bruselu tak úzké vazby, že už nyní vědí, jak rozhodnutí EK bude v definitivním znění vypadat.

Podnět k prošetření možného střetu zájmů loni do Bruselu poslala česká pobočka Transparency International spolu s Pirátskou stranou. Jak se díváte na fakt, že česká politická strana posouvá problém premiéra své země na nadnárodní úroveň do Bruselu?

Není to přece žádné historické překvapení. Když jsem studoval materiály pro film o A. Rašínovi, objevil jsem řadu dokumentů českých politiků, kteří si do Vídně stěžovali na Kramáře, Masaryka, Rašína a přísahali věrnost císařství. Za německé okupace jsou obdobné denunciace rovněž známé. A pak ještě výzva 99 Pragováků do Moskvy k vojenskému přepadení suverénního státu. Říkám to proto v tak tvrdém srovnání, že jsem přesvědčen, že čeští politici se mají dovolávat vyřešení svých podezření v rámci českých právních institucí.

Andrej Babiš mluví o udavačích, kteří svou zemi a premiéra udávají do Bruselu, a tím znevažuje celé závěry auditorů. Na druhou stranu, pokud existuje důvodné podezření z nekalého, nebo dokonce trestného jednání, není povinností každého to hlásit?

Zcela nepochybně to povinností je. Jako občan ČR se v takovém případě musím obrátit na české kompetentní instituce. Jinak vzbuzujeme v EU dojem, že v ČR tyto instituce nekonají řádně – že nejsme schopni bez protektora vykonávat a hájit v rámci své suverenity principy právního státu.

Když se podíváme na Babišovu dotační kauzu co do míry poškození reputace České republiky v zahraničí a také do výše způsobené finanční škody, o jak velký problém jde v porovnání se skandály porevoluční doby?

To zcela jistě víte lépe než já. Při privatizaci OKD i s byty se jednalo o desítky miliard, vyvedených do zahraničí. Kauza ROP Severozápad nemá konce ani kraje. Privatizace MUS je švýcarským soudem oceněna v desítkách miliard, uniklých privatizačním incestem na stovky účtů u švýcarských bank. Tzv. „Krvavé oleje“ připravily státní kasu o řád 100 mld. Kč… Mohl bych jistě pokračovat na řadě stránek.

Zneužil podle vás Andrej Babiš svého postavení? Proč své firmy neprodá, aby tak definitivně dal najevo, že s nimi nemá nic společného? Pokud si nechá firmy, neměl by rezignovat?

Na to se zeptejte pana Babiše. Je to věc jeho rozhodnutí.

Věříte tvrzení Andreje Babiše, že je vše účelově připraveno, všichni jenom lžou, pomlouvají ho, manipulují, vedou proti němu kampaň a premiér je jenom oběť?

Nemyslím si, že všichni jenom lžou. Nemám rád takové generalizace. Že je hnutí ANO trnem v oku politikům, kteří dominovali na politické scéně desítky let a chtějí opět dominovat, o tom pochybují snad pouze žáci prvního stupně základní školy. Že jsou skandály účelově připravovány, to není žádné tajemství. Stačí nahlédnout do pozadí občanské války mezi H. Clinton a D. Trumpem. Na tom pracují po léta spin doktoři a týmy pro nekalé triky.

autor: Radim Panenka