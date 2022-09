Protektorátní vláda, sekla Majerová. Padnout ještě hloub? Má jiné řešení

reklama

Všechny události posledních dnů přehlušila smutná zpráva z Velké Británie o úmrtí královny Alžběty II., což někteří komentátoři označují za konec jedné velké éry. Vnímáte to také tak?

Jsou dny, které se navždy zapíšou do historie. Smutné dny. Britská královna Alžběta II. zemřela v požehnaném věku 96 let. Na trůnu byla dlouhých 70 let. Kéž by její následníci také oplývali takovou důstojností a pokorou. A zdaleka ne jen oni.

Bývá zvykem, že na pohřbu tak významných osobností, jako je britská královna, se setkají státníci z celého světa. Jenže svět je dnes přinejmenším rozerván na dvě poloviny kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Umíte si představit, že by se v Londýně u této příležitosti na jednom místě potkali lídři západních zemí a Vladimír Putin?

Představit si to umím, ale neočekávám to. Bohužel. Budeme muset asi „padnout” ještě mnohem víc, aby politici dostali rozum. Anebo je musíme vyměnit. To je ještě lepší varianta.

Mimochodem, ruská propaganda je podle českého premiéra Petra Fialy hluboce zakořeněna také v České republice a dokonce má podíl na velké demonstraci proti vlády, která se minulý týden uskutečnila na Václavském náměstí. Vy jste patřila také k hlavním řečníkům. Připadáte si, že jste tedy součástí ruské propagandy?

Anketa Byla demonstrace ze 3. září pro její svolavatele úspěchem? Byla 98% Nebyla 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20284 lidí Předseda vlády Fiala si nevidí do úst. Ale ono je to vlastně dobře, že tak usilovně pracuje na tom, aby se definitivně znemožnil. Už to registrují i jeho trochu osvícenější spolustraníci. Nevšimla jsem si, že by na Václaváku byla jediná ruská vlajka, jen moře těch českých. Totéž platí o projevech, které tam zazněly. Včetně toho mého. Byly o zájmech českých občanů, o zájmech České republiky. Chápu, že bruselský slouha to není s to pobrat. Brzy na to dojede.

Proč podle vás česká vláda v čele s Petrem Fialou tak často poukazuje na nebezpečí Putinova Ruska. Není to pouze další krok k tomu, jak ještě více eskalovat nejen mezinárodní napětí, ale také hrozby plynoucí z naší závislosti na energetických dodávkách z Ruska?

Odpověď je docela jednoduchá. Fiala to dělá proto, že pracuje ve službách kdekoho jiného, Bruselu, Washingtonu, Kyjeva, jen ne v zájmu českých občanů. Copak naším zájmem je, abychom v zimě mrzli? Copak naším zájmem je, aby tu krachovaly firmy? Copak naším zájmem je, aby lidé neměli z čeho zaplatit svoje základní potřeby? Na to si každý soudný člověk odpoví sám.

Účastníci sobotní demonstrace volali po rezignaci vlády. Co jsou podle vás tři největší důvody, pro které by měl kabinet Petra Fialy skončit?

Za prvé: Protože nás žene do války, se kterou nemáme nic společného. Za druhé: Protože provozuje zcela amatérskou a nebezpečnou energetickou politiku. Za třetí: Protože to není vláda česká, nýbrž protektorátní.

V kuloárech se často mluví také o tom, že správným řešením by byly předčasné parlamentní volby. Jenže jaká vláda by z takových voleb vzešla? Pokud by neuspěly strany zapojené do dnešní vládní koalice, jediný, kdo by na tom mohl vydělat, jsou hnutí ANO a SPD, případně některé jiné extrémní strany. Souhlasíte, nebo je váš pohled jiný?

Nejprve se musím ohradit ke slovu extrémní. Co je extrémního na Trikoloře, která je jedinou pravicovou konzervativní stranou, hájící od počátku zájmy našich lidí a České republiky? Vůbec nic. Jen se ty nálepky náramně hodí této neschopné vládě k zastrašování občanů. Pokud vláda poztrácí důvěru podstatné části svých občanů, a Fialově vládě už nevěří takřka 80 procent občanů, musí si sbalit svá fidlátka. Tak to v politice prostě chodí. Pokud to neudělá sama, je třeba ji k tomu donutit občanskými protesty. Jediným správným řešením jsou pak předčasné volby. A nechme na lidech, jak rozdají karty. Já jim věřím.

Kandidujete do Senátu, který je často vnímán pouze jako odkladiště politiků. Co vás v tomto kontextu láká na funkci senátorky?

Anketa Chcete, aby soud uznal Babiše vinným za Čapí hnízdo? Chci 1% Nechci 90% Nechám to na rozhodnutí soudu 6% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9021 lidí Senát coby jedna z komor našeho parlamentu spolurozhoduje o podobě našich zákonů. Dnes v něm sedí senátoři, kteří se v naprosté většině hlásí ke stranám Fialovy vládní koalice. Podle toho to tam také vypadá. Chápu, že lidem Senát nepřirostl k srdci, ale aby se změnila česká politika, musí se změnit také Senát. Lidé by měli vzít rozum do hrsti a vyslat do horní komory parlamentu úplně jiný typ politiků. O mně se ví, že vládě rozhodně nikdy nepůjdu na ruku. I proto je můj slogan a výzva k lidem všeříkající: „ŘEKNĚME VLÁDĚ NE“.

Pokud dostanete od voličů důvěru, na co konkrétního se chcete ve své práci senátorky zaměřit?

Je toho samozřejmě více, ale vezmeme to popořádku. Z hlediska legislativy určitě na to, co je mi nejbližší. V prvé řadě vrátit lidem normální svět, odpoutat se od Bruselu a na prvním místě hájit zájmy našich občanů a naší země. Odideologizovat školství a zrušit nesmyslnou plošnou inkluzi, dále na rodinnou politiku. V rámci svého regionu Olomoucka pak pomáhat obcím, městu a všem lidem, kteří pomoc potřebují.

Když zabrousím do regionálních témat, zajímalo by mě, jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce?

Východní tangenta neboli obchvat Olomouce je pro občany města v každé podobě a z každého pohledu obrovská výhra a nebojím říci i spása. Odkloní od města každý den kolem dvaceti tisíc aut, která de facto projíždějí město napříč. Souhlasím se slovy koordinátora BESIPu Miroslava Charouze, že pro Olomouc to bude neoddiskutovatelná úleva a zvýšení bezpečnosti. Východní tangenta se za 18 let oddalování kvůli snahám různých neziskových organizací stala legendou, kolony nervózních řidičů jsou doutnající rozbuškou krizových situací. Jakékoliv řešení je proto lepší než současný stav a další oddalování by bylo směšné a nesmyslné.

V Olomouci je velkým tématem dluh města. Co byste jako senátorka v této otázce udělala?

Jediná cesta ke snížení dluhu města a současně cesta, jak ho dále nezvětšovat, je změna zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), které za svého působení na ministerstvu financí změnil pan Kalousek ve prospěch sídel, kde cítil svůj volební potenciál a města nad sto tisíc obyvatel to odnesla a stále odnášejí. Další důležitou věcí je maximální podpora živnostníků, kteří vytvářejí hodnoty a platí daně v Olomouci. A v neposlední řadě podpora takových investorů, u nichž potom výsledný efekt investice bude daněn v daňové pokladně města. Myslím, že toto je cesta nejen pro Olomouc, ale pro všechna velká města.

