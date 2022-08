Proti všem. Podnikatel jde na trh s firmou Ruský plyn s.r.o.

reklama

Navzdory všem protiruským sankcím i náladám jste se rozhodl pro obnovení činnosti společnosti Ruský plyn. Co vás k tomu vedlo?

Český občan, český průmysl a ekonomika mají mít přednost před politickou ideologií, která se negativně promítá do života celé naší společnosti. Česká republika je suverénní stát. Základem dobře fungující společnosti je vždy její energetická i ekonomická stabilita a hospodářská prosperita, tedy růst. Současná kritická energetická i ekonomická situace, ve které se Česká republika nachází, je důsledkem právě takové současné politické ideologie a nepochopení. Mám na mysli nevhodnou kombinaci politiky, energetiky, průmyslu a obchodu atd. Firma Ruský plyn s.r.o. byla založena jako reakce na možnou energetickou krizi, kterou jsem předpověděl před patnácti lety. Ekonomickou a hospodářskou spolupráci s Ruskou federací považuji za klíčovou, strategickou a důležitou v mnoha ohledech. Stejně jako s jinými zeměmi po celém světě. Chceme žít v klidné, spokojené společnosti s vysokou životní úrovní.

Proč jste v roce 2014, kdy jste firmu zakládal, vybral právě Rusko do jejího názvu?

V době, kdy jsem firmu Ruský plyn s.r.o. zakládal, se na trhu všude kolem nás, v celé Evropě, obchodoval nejvíce ruský zemní plyn. Logicky, byl to poměr dostupnosti, kvality a ceny. Byla velká konkurence a nízká cena plynu. Žádná jiná firma na trhu se nejmenovala Ruský plyn. Přišlo mi logické, jako dobrý nápad, být mezi ostatními na trhu více vidět. Bylo to také marketingové rozhodnutí. Jak jsem se zmínil, díky životním zkušenostem jsem předpokládal v budoucnu možnou energetickou krizi, tedy možné omezení dodávek plynu i do České republiky. V případě, že by se tak stalo, jsem uvažoval o využití společnosti Ruský plyn s.r.o. jako podpory a nástroje pro zachování energetické, ekonomické a průmyslové stability České republiky. Tedy získat ruský zemní plyn individuálně pro Českou republiku. Ochránit české občany a průmysl před krizí.

Hodně se hovoří o závislosti na ruském plynu. O jak „novou“ věc ale jde?

Závislost na ruském zemním plynu je diskutabilní. Z pohledu Evropy, která mnoho předchozích let prosperovala, nakupovala kvalitní levný ruský zemní plyn a dařilo se jí. Já jsem ale také viděl, že Evropa nemá vyřešený sekundární zdroj dodávek energií pro případ s ohledem na její „nezávislost“, pokud nyní hovoříme o závislosti. Bylo zřejmé, pokud v budoucnu dojde z jakéhokoliv důvodu k omezení dodávek ruského zemního plynu do Evropy, neexistuje zde rychlá, spolehlivá náhrada. To se nyní podle mého předpokladu stalo. Evropa měla dost času toto řešit na všech úrovních. Firmu Ruský plyn s.r.o. jsem založil pro tento případ, abych tvrdě hájil ekonomické, hospodářské zájmy České republiky v době možné energetické krize, pokud to bude třeba. Chceme navázat obchodní spolupráci se společností Gazprom a být přímým dodavatelem ruského zemního plynu do České republiky. Jsem přesvědčený, že stejně jako USA, Německo a další mají právo na strategickou ekonomickou a hospodářskou spolupráci s Ruskem, Čínou a jinými zeměmi, není důvod, aby Česká republika neměla ekonomickou a hospodářskou spolupráci s Ruskou federací. V případě dlouhotrvající energetické krize existuje v budoucnu teoretická možnost vzniku zcela nové, moderní politické strany, která bude mít v programovém prohlášení mimo jiné také ekonomickou a hospodářskou spolupráci s Ruskou federací.

Pakliže najdete dodavatele v Rusku, odběratele zde a budete mít celý řetězec, může se stát, že například banka zmrazí vaše peníze. Počítáte i s touto alternativou?

Podobnou společnost, která chce obchodovat s energiemi, jen těžko povede jeden člověk. Máte tým?

Společnost Ruský plyn s.r.o. má k dispozici tým profesionálních odborníků.

Jak si živnostník poradí s tím, když mu namísto 100 tisíc korun přijdou zálohy na energie za minimálně pětinásobek?

Pokud takový živnostník nebo firma neměli při dřívějších „nízkých“ zálohách na energie takový zisk, ze kterého bylo možné vytvořit rezervy na horší časy, neudělají s tím ze dne na den nic. Ceny energií jsou dlouhodobě zbytečně vysoké. Řešení, co s tím udělat, existuje. Zatím chybí vůle to reálně řešit na úrovni vlády. Mnoho živnostníků a firem již skončilo. Je to obrovská škoda. Tady musí okamžitě pomoci vláda. Udělat taková rozhodnutí, která budou rychlá a účinná, skutečně pomohou. Zatím je nevidíme. V tuto chvíli za současné situace dochází k likvidaci českých živnostníků a firem. To je bohužel realita. Nikdy nebylo hůř. Pouze okamžitá změna priorit a pragmatické jednání bez politické ideologie, kterou prosazuje vláda, může zastavit průmyslovou, hospodářskou katastrofu a likvidaci tisíců českých firem, které jsou naším národním bohatstvím. Máme také mnoho světově unikátních firem se stoletou tradicí z různých oborů, které nám odkázali naši předci. Nechceme, aby naše české firmy ovládl další cizí kapitál.

Jak tedy stručně zhodnotíte vládní pomoc směrem k rodinám a živnostníkům?

Negativně, nedostatečně.

