Publicista ostře k Vrběticím: Skandalizace obviněných! Fiala a Pekarová jako bolševická mládež žádající smrt Horákové. V tom procesu mi odsoudili otce

Váš poslední text se jmenuje Vracíme se do padesátých let. V něm píšete, že bolševické metody jsou na postupu. Vše uvádíte mimo jiné na příkladu kauzy Vrbětice. Jak to souvisí?

Bolševická metoda je přesně to, co nyní předvádí opozice a zmanipulované sdělovací prostředky v kauze Vrbětice. Bez toho, aby proběhl řádný soud, ve kterém má protistrana možnost se hájit, řádně předložit důkazy, vyhlašuje se viník bez soudu a zběsile se dělají opatření s dalekosáhlými následky. Můj otec byl kdysi odsouzen v kauze Horáková, já jsem byl sice dítě, ale vnímal jsem tu obrovskou nespravedlnost. Dnes cítím totéž. Kauza je nepravděpodobná. Cítím ty zhmotnělé lži.

Skandalizace obviněných připomíná zmanipulovanou bolševickou mládež padesátých let žádající smrt Horákové. Dovedu si představit dnes na tomto místě naše slavné senátory, Fialu a Pekarovou, protože jejich nenávistná a nic neobsahující rétorika je naprosto shodná s bolševickou. Případ má mnoho nejasností, ale oni jsou si jisti svojí bolševickou pravdou. Ovšem na rozdíl od komunistů nemají žádný humánně vysvětlitelný cíl, pouze ničí vybudované vztahy. Proto také asi nemohou mít takový úspěch, jako měli komunisté v padesátých letech.

Lze se divit pochybnostem o tom, že se tento zvláštní příběh vytahuje nyní, sedm let po výbuších, v době, kdy se řeší dostavba Dukovan, finišuje dostavba Nord Stream 2...

Je ovšem ještě jedna podobnost mezi KSČ v padesátých letech a dnešní BIS. Vyžadují víru – a kdo nevěří, je nepřítel. Důkazy žádné být nemusí; fakta vyvolávají pochybnosti, ale kdo pochybnost vysloví, je obviněn z nedostatku víry, a proto je nepřítel. Prostě vede se válka; válečný stav vyhovuje k prosazení libovolných zájmů a odstranění oponentů.

Normální pravdivé informace jsou vždy vysvětlitelné, snesou diskusi a objasňování argumentů. Čím je informace zkreslenější, nepravdivější, čím více se blíží k fabulaci, tím více je zapotřebí apelovat na víru. To dělali bolševici – stejně jako dnešní ODS a TOP 09.

Exprezident Klaus uvedl, že kdyby byl americký prezidentem Trump, kauza Vrbětice by nenastala. Co o tom soudíte?¨

Prezident Trump stavěl svoji nacionální verzi proti globalistům. Trump nechtěl, aby Amerika zasahovala ve světě tam, kde to viditelně k ničemu nevede, a co by Ameriku oslabovalo. Nechtěl války, proto měl snahu se domluvit s Putinem. Prostě byl to realista, a ne fanatik. Po vítězství Bidena ve volbách začaly konflikty akcelerovat. Dá se předpokládat, že Trump by asi neměl tak velký zájem na fiktivní kauze ve Vrběticích. To neznamená, že by se nemohla stát, protože Trump ve své zemi nevládl, měl do značné míry svázané ruce.

Proč tolik vadí Rusko?

Řekl bych, že krátkodobý zájem je vyšachovat Rusko z dodávek strategických surovin a obsadit trh americkými dodávkami nebo ze zemí pod americkou kontrolou. Když se uzavřou možnosti volby dodavatele, znamená to pro Evropu vydat se vydírání americkými monopoly. To je dlouhodobý zájem ze strany globalistů, dnes vládnoucích v USA po nedávných volbách. Tito chtějí prosadit svoje záměry postupné likvidace národů fyzicky a kulturně.

Má se to dít pomocí různých ideologických tezí vyzdvihujících jednotlivce, jeho svobodu, prosazování antropologických odchylek jako menšin s právy většími, než má většina. V neposlední řadě se tato teorie prosazuje nastěhováním migrantů a hájením jejich práv různým zasahováním do vnitřního vývoje národů. Rusko má velký vliv především ve východní Evropě a může se stát oporou v odporu globalistickým snahám. Vize vzniku různých konstruktů, jako je evropský národ apod., je tím narušena

Nyní se vyostřuje napětí na východě Ukrajiny. Neobáváte se tohoto případného konfliktu?

Poslední události naznačují, že USA se nechtějí přímo konfliktu zúčastnit. Ale protože jde o přerušení stavby Nord Streamu, je zapotřebí aktivovat ukrajinské nacionalisty a začít zase provokovat Rusko, aby udělalo nějaký čin, který by se mohl vytrubovat do světa jako násilí Putinovy vlády. Východní Ukrajina je vždy připravena splnit tento cíl. Konflikt se může rozhořet kdykoliv, a tím i kdykoliv využít.

Zelenskyj při volbách slíbil ukrajinskému lidu, že se dohodne s Ruskem a splní podmínky Minské dohody. To znamená změnit ústavu a vypsat referendum, ve kterém se obyvatelé regionů vysloví ke svým záležitostem, zvolí si jazyk apod. Zelenskému se ovšem nikdy nepodařilo o tom přesvědčit převažující extremistické poslance. Stále vládnou nacionalisté ze západní Ukrajiny – a ti chtějí východ dobýt silou. To je velmi dobrá situace pro neustálý konflikt. Dobytí východu je ovšem problematické, protože nacionalisté nemají většinu v ukrajinském národě, Ukrajinci by asi proti svým spoluobčanům na východě nebojovali nadšeně, možná vůbec, jako to bylo na Krymu. Celý konflikt lze jen protahovat a nemá řešení, než realizaci Minských dohod.

Dnes jde o nedostavbu Nord Streamu. Pochybuji, že vznikne něco víc. Dokonce ani americké lodě se do Černého moře nedostavily. Biden nechce přímý konflikt s Ruskem. Jde zase, jako vždy, o obchodní zájmy, které mají zajistit „užiteční hlupáci“, kteří z toho nic nebudou mít.

Proč najednou vláda i prezident se shodli a přijali opatření proti Ruské federaci? Vždyť předtím se chovali vždy zdrženlivě a prezident se Rusů spíše zastával...

Zeman se zastával Ruska někdy až trapně, zvláště v kauze novičok. Celá věc, když se vládní představitelé jakoby zhroutili a začali říkat něco jiného než kdykoliv jindy, je mi trochu záhadou, mohu jen vyslovit nějaké pravděpodobnosti. Do vyjádření prezidenta, které má proběhnout v neděli, je dělání závěrů, i předběžných, trochu hádání.

Předpokládám, že se chtějí zbavit zodpovědnosti za tendr na dostavbu Dukovan, protože stavba s Westinghouse znamená vydírání ze strany této firmy, protože nebude alternativní dodavatel. Přijmout do tendru Rosatom je nereálné, protože globalisté mají k dispozici Antifu a jiné organizace, které jsou schopny stavbu sabotovat... a zajistit bezpečnou stavbu s Rosatomem v tomto prostředí není možné. Jsme už ve válce, a nebude to jako dřív. Začnou násilnosti, pokud nebudeme poslouchat globalisty.

Celá kauza má i nějaké mrtvé, kteří zemřou na covid, když nebude ruská vakcína, kterou měl Hamáček dojednat v Rusku. Asi jich bude více než ti zahynulí při výbuchu ve Vrběticích. Toho se dá využít ve volbách proti současným vládním stranám. Proto Hamáček tak rychle chtěl do Moskvy jednat o Sputniku, aby nebyl obviněn, že za mrtvé může. Měli bychom začít ty mrtvé počítat.

