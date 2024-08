Radek Rozvoral: Fiala nemá v koalici žádnou pravomoc, Bartoše neodvolá

Váš předseda Tomio Okamura vyzval ministra Ivana Bartoše k rezignaci kvůli stále nefunkčnímu novému digitálnímu systému pro stavební řízení. Ministr však odejít odmítá a rovněž v koalici není příliš vůle předsedu jedné z vládních stran odvolat. Očekáváte jeho odchod, nebo spíše to, že aféru „přežije“?

Hnutí SPD zastává názor, na kterém se jednomyslně shodlo předsednictvo hnutí v čele s předsedou Tomiem Okamurou, a který podporuje celý poslanecký klub SPD, kdy požadujeme okamžitou rezignaci odpovědného ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z důvodu nefunkčního nového digitálního systému pro stavební řízení. Podporujeme též i svolání mimořádné schůze Sněmovny k této otázce. Tento problematický stav, který přidělává plno starostí občanům, živnostníkům i samotným pracovníkům na stavebních úřadech, je potřeba urychleně projednat a řešit.

Ve vládě se celkově za chyby příliš nepyká, premiér Fiala ctí koaliční dohodu a zásadu, že každá strana si zodpovídá za své ministry. Co by podle vás musel ministr Bartoš provést, aby jej profesor Fiala odvolal?

Premiér Petr Fiala nemá téměř žádnou pravomoc v rámci pětikoaliční vlády, neboť je si moc dobře vědom, že případné spory by mohly skončit ve finále i rozpadem této nekompetentní vlády, kdy jednotliví ministři už v průběhu fungování této „slepené vlády“ byli na odvolání, ale premiér se k tomuto kroku nikdy neodhodlal. Když už došlo k výměně na pozici ministra, vždy to nechal v kompetenci konkrétní politické strany, tak jak si to hned po parlamentních volbách v roce 2021 rozdělili. Nedomnívám se, že by v této době, a to ani do konce tohoto volebního období, odvolal premiér Petr Fiala některého ze svých ministrů z důvodu jeho neuspokojivých výsledků. Kdyby opravdu šlo premiérovi o prosperitu České republiky a blaho našich občanů, tak by musel už vyměnit všechny ministry a vláda by musela podat demisi. K tomuto kroku jsme jí několikrát vyzývali, ale vláda vždy hlasování za pomoci své většiny 108 hlasů ustála. Skutečností je, že už šest týdnů není funkční digitální systém stavebního řízení. Kvůli neustávajícím problémům se Svaz měst a obcí i Odborový svaz státních orgánů obrátily přímo na premiéra Petra Fialu, aby už konečně začal řešit problémy související s digitalizací a stanovil, jakým způsobem se budou řešit případné náhrady škody.

Ministr Bartoš hovoří o „porodních bolestech“ a slibuje, že do konce srpna vše bude fungovat. Nemělo by se tohle řešit předtím, než je systém spuštěn?

V tomto máte plnou pravdu, a je zcela běžné, že když se uvádí do ostrého provozu nový zásadní systém pro fungování konkrétní agendy, tak je průběžně testován, proveden pilotní projekt – následně vše vyhodnoceno a postupně zaváděno do ostrého provozu. Systém by měl být podroben kritice od občanů – tedy příjemců služby, a též i od těch zaměstnanců konkrétních úřadů, kteří se systémem musí každodenně pracovat. V tomto případě ale k ničemu takovému nedošlo a Portál stavebníka je plně zahlcen, kdy je v něm vedeno více jak deset tisíc žádostí, několik tisíc pouze založených a celá řada nedokončených.

Na Bartošovu obhajobu můžeme slyšet, že „aspoň něco dělá“ a jiní se o modernizaci ani nepokusili. Co říkáte na tento argument?

Jak podle vás po třech letech v exekutivě hodnotit pirátskou vizi „digitálního státu“, se kterou šli do voleb a kvůli které si právě Ivan Bartoš vybral portfolio digitalizace?

Vzpomeňme si, co vše hlásali Piráti před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021, kdy tvrdili, že prosadí digitalizaci státní správy, s cílem odlehčit občanům od přebujelé byrokracii úřadů, nekonečné fronty na úřadech – to vše měla nahradit tolik prosazovaná digitalizace. Právě jedním z varovných signálů je postup vlády v zavádění digitalizace stavebního řízení. Digitalizace, jež je jednou z hlavních programových priorit Pirátů a která měla v rámci stavebního řízení plnohodnotně začít od 1. července, stále nefunguje. Čili jaký je skutečný stav po třech letech vládnutí pětikoaliční vlády, si umí každý vyhodnotit sám.

Pohybujete se v parlamentu i na komunální úrovni, tak můžete srovnávat. Jak se podle vás za tři roky této vlády posunul „komfort“ samospráv pro komunikaci se státem?

Je pravda, že technické prostředky pro komunikaci a jejich technologie jdou stále dopředu. Lze ale spatřit značné rozdíly v jejich praktickém využití v rámci samospráv jednotlivých krajů a obcí. Vždy by ale měly přispívat k efektivnímu řízení samospráv a usnadnit komunikaci mezi státními institucemi a občany. Proto je důležité, jací lidé na těchto úřadech pracují a jaké jsou centrální metodiky řízení – zde vidím ještě mnoho prostoru pro zlepšení.

Vláda obce a kraje příliš netěší ani svou daňovou politikou, když prosazuje škrty v jejich rozpočtových příspěvcích. To se začíná propisovat do úrovně regionálního školství, vzdělávání a třeba i oprav a rekonstrukcí. Není to trochu zvláštní, když druhá nejsilnější vládní strana má v názvu slovo „Starostové“ a připomíná své komunální kořeny?

V současné době je nutné upravit pravidla pro rozpočtové určení daní, kdy po těchto změnách hnutí SPD dlouhodobě volá a prosazuje je. Bude to i jeden z hlavních volebních bodů programu hnutí SPD pro podzimní volby do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji. Cílem je získat více financí pro rozpočet kraje a ty pak efektivně využít v rámci financování prioritních oblastí. Jako příklad uvedu oblast zdravotnictví, kde prosazujeme v každém okresním městě zřízení zubní i všeobecné pohotovosti. Co se týká hnutí STAN, tak to na své komunální kořeny po vstupu do vlády velmi rychle zapomnělo a Vít Rakušan jako ministr vnitra raději podporuje Migrační pakt EU, ruší pobočky České pošty, vyvěšuje vak na mrtvoly a producíruje se na Prague Pride místo toho, aby zlepšoval život českým občanům.

Působíte ve Středočeském kraji, který je občas označován jako „širší Praha“. Mohou podle vás mít střední Čechy i jinou ambici, než být „noclehárnou“, ze které se dojíždí pracovat do metropole?

Přesně, jak říkáte. Nechceme být žádnou noclehárnou, ze které se dojíždí pracovat do Prahy. Vše též souvisí s mou předchozí odpovědí. Požadujeme zásadní změny v nastavení financování krajů. Současná podoba jejich financování poškozuje Středočeský kraj oproti jiným krajům a je nespravedlivá. Nechceme, aby náš kraj byl nadále bezplatným servisem pro Prahu. Zásadně také odmítáme jakékoliv návrhy na sloučení Středočeského kraje s Prahou, které by proměnilo náš kraj na podřadnou periférii hlavního města.

Středočeský kraj je „bází“ předsedy Starostů Víta Rakušana, hnutí STAN jej také řídí. Jakými výsledky se podle vás může vedení hejtmanky Peckové vykázat?

Středočeský kraj má dlouholetou tradici, historii a svou identitu. Naším cílem je zajistit všem občanům, kteří v něm bydlí, pracují, vychovávají děti a tráví zde většinu svého času, aby se zde cítili dobře a vnímali ho jako skutečný domov, kde jsou rádi. Hnutí SPD chce uspět v podzimních krajských volbách a získat silný mandát v zastupitelstvu kraje, abychom mohli prosazovat náš volební program. Hnutí SPD své sliby plní. Občané Středočeského kraje si sami mohou vyhodnotit, zda se jim žilo pod vedením hejtmanky Peckové za hnutí STAN poslední čtyři roky dobře a zda se jim zvyšovala životní úroveň. Pro nás jsou občané a jejich spokojenost vždy na prvním místě.

