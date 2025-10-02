Radek Vondráček: Jako normalizace. Už chybí jen Petr Fiala vystupující z Tatry 613, obsypaný květy

Za pár desítek hodin se otvírají volební místnosti. Během posledního týdne jsme mohli vidět řadu průzkumů s poměrně odlišnými výsledky, i v případě hnutí ANO. Jak vnímáte z druhé strany často interpretovanou jistotu vašich příznivců, že to je v kapse a Fialova vláda končí?
Podléhat triumfalismu před termínem parlamentních voleb je velmi ošidné. My si musíme zisk důvěry voličů poctivě odpracovat. Seznamovat s programem, naší vizí nového startu Česka po čtyřech letech úpadku, nabízet politiku lidskou a vstřícnou. Hnutí ANO má komplexní plán rozvoje Česka jako hrdé, suverénní, sebevědomé a pro občany přátelské země. Čtyři roky žijeme v atmosféře strachu, který šíří vládní koalice. To musí skončit. Vrátíme lidem naději, pracovitost a budeme mít konkrétní výsledky.
Nelze očekávat vítězství jiného subjektu než právě hnutí ANO, jehož jste místopředsedou a viditelnou tváří. Na druhé straně to neznamená jistotu v sestavení vlády čistě z řad dnešních opozičních sil. Umíte si představit spolupráci vašeho hnutí s některou nyní vládních stran, nebo je to vyloučené?
Prioritou je pro nás jednobarevná vláda hnutí ANO. Tak, abychom mohli intenzivně pracovat ve prospěch Česka a naplňovat, k čemu jsme se občanům zavázali. Vyčkejme, které opoziční strany budou ve volbách úspěšné, a pak jednejme, to je přirozený a logický postup. Pokud jde o současné vládní strany, chybí jim byť špetka sebereflexe, jen jedou na vlně strachu a lží. Samy veřejně deklarují, že je pro ně hnutí ANO tabu, jsou zakleté ve svém antibabišismu. Tam si nelze celkem nic představovat.
Hnutí STAN poslední týden před volbami rozjelo akci „101 demokratů“, kdy vzkazují lidem, že pokud nebudou z jakéhokoli důvodu volit přímo STAN, ať si vyberou SPOLU či Piráty. Říkají tím též, že vy demokraté nejste. Co na to říci?
Je to hrubé a hloupé rozdělování společnosti. Oni se tak bojí o svou moc, peníze a vliv, že se nebrání žádné lži. Hrají si na jediné demokraty, ale přitom právě jejich vláda osekala svobodu slova, podporuje cenzuru a z Česka udělala izolovaný stát. Nemáme opravdové přátele, protože Fialova a Rakušanova vláda umí jen urážet. Vzdálila nás V4, ale i USA, to je naprosto šílené. Jejich pojetí není demokratické, spíš připomínají normalizační nomenklaturní kádry. Už jen chybí obraz Petra Fialy, jak vystupuje z černé Tatry 613 obsypané květy. Musíme Česko zase vrátit na trajektorii svobody.
S volbami a hlavně budoucí vládou jsou nepochybně spojena velká očekávání. Které oblasti vy sám vnímáte jako prioritní? Nejen z hlediska jejich naléhavosti, ale i v symbolické rovině, aby lidé viděli, že jste na vládnutí připraveni.
Pro mne jsou klíčové oblasti spravedlnosti a zahraniční politiky. Může se zdát, že jsou si vzdálené, ale vůbec tomu tak není. V obou případech je klíčová otázka svobody. Jsem proti kriminalizaci názorů, pokud nejde například o antisemitismus, a zároveň oceňuju podporu svobody slova, kterou vyslovují USA. Otázka svobody slova, nestranné spravedlnosti a poctivé podpory demokracie, to jsou živé otázky současnosti. Netajím se tím, že jsem konzervativnější, a tento prvek bych rád dál vnášel do politiky. Je skvělé, že i takový proud má své místo v hnutí ANO.
Vaším tématem je dlouhodobě zahraniční politika. V této oblasti by si budoucí vláda měla vytyčit jaké hlavní body?
Nová vláda by měla vrátit Česku důstojné místo na mezinárodním poli. A především, je nutné Česko několikanásobně zabezpečit, protože svět je v pohybu a připomíná tekuté písky. Je to jako mnohonásobné jištění při jízdě na horské dráze. Abychom nevykolejili, musíme oživit V4 jako efektivní platformu pro společný postup v rámci EU a mezinárodní politice, musíme být aktivní uvnitř EU, prosazovat trpělivě i odvážně českou pozici, musíme mít silný hlas v rámci NATO, které je bezpečnostní kotvou, a v neposlední řadě je nutné obnovit silnou transatlantickou vazbu. Celý tento komplex vztahů umožní Česku projít tíživou mezinárodní situací.
Kromě V4 se hodně mluví o obecném přístupu českých vládních činitelů vůči Bruselu, schopnosti prosazovat národní zájmy v rámci Evropské rady a též vztahu ke komisi. Půjde se vyhnout střetu, aby ČR dala jasně najevo, že doba servility končí?
My se ale případného střetu nemusíme obávat, pokud budeme umět nejen skvěle argumentovat, ale také hledat v rámci EU spojence. My nejdeme EU bořit, chceme ji změnit, aby byla silná a efektivní. Evropskou jednotu ničí šílenství zelené a woke politiky, kde hlavní úlohu hrají právě byrokraté. Umožňuje jim osobovat si rozhodovací práva. Byrokraté nakonec mohou projekt pohřbít. Musíme evropskou myšlenku vrátit zpět do rukou volených politiků. To je klíč. Racionalita, efektivita, návrat ke kořenům. Léky na záchranu EU z nemoci ideologických experimentů.
Nemalý význam v jednáních o důležitých otázkách v rámci EU bude mít zcela jistě kooperace naší země s dalšími členskými státy, kde nás pojí stejné či podobné názory. Ať už na migraci, Green Deal, svobodu projevu apod. Čeho může v této věci hnutí ANO využít?
Jak jsem už uvedl v předchozí odpovědi, je nutné získávat spojence. A proto jako hnutí ANO prosazujeme obnovení V4. Nemusíme se ve všem shodnout, ale budeme schopni na evropské půdě prosazovat nečekané věci. Uvědomte si sílu současného Polska. Politickou, ekonomickou i bezpečnostní. Pokud bude fungovat V4, nebude možné nás ignorovat. Hnutí ANO umí spojence pro Česko získat. Andrej Babiš už prokázal, že má v tomto skvělé komunikační schopnosti.
A konečně, jak se chovat vůči Spojeným státům? Fialova vláda nedokázala navázat žádné reálné kontakty s Trumpovou administrativou, natož s americkým prezidentem osobně. Jakým způsobem byste postupoval vy?
Je nutné obnovit transatlantickou vazbu. Nové USA se určitě o Česko budou zajímat, to je zřejmé už z jejich prvních kroků, kdy zaprvé vypověděly Fialově vládě memorandum o boji s dezinformacemi, a zadruhé projevily zájem o diskusi o svobodě slova. Kdo si tedy myslí, že USA ztratily Česko ze zřetele, hluboce se mýlí. Je v bytostném českém zájmu být USA nablízku.
autor: Radim Panenka