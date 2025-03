Rajchl: Další vystoupení Foltýna. Ani Třetí říše by se nemusela stydět

Herec Ondřej Vetchý vystrašil některé občany, když prohlásil, že pokud nebudeme podporovat nadále Ukrajinu, přijde sem po skončení války milion ukrajinských mužů, kteří mohou páchat násilí. Co na to říkáte? Je taková obava na místě?

Jde o přihlouplé vydírání a manipulativní řeči, které nemají vůbec nic společného s realitou. Skutečnost, že z Ukrajiny hrozí druhá migrantská vlna a bude mnohem nebezpečnější, pokud přijdou lidé, kteří mají zcela jiný vztah k lidskému životu, to není o podpoře Ukrajiny, ale o tom, že lidé, co přijdou z války, trpí různými posttraumatickými syndromy. To je fakt. Rozhodně to však nevyřešíme tím, že budeme na Ukrajinu posílat čím dál víc zbraní. Jestli to pan Vetchý nemyslí tak, že když tam budeme stále posílat zbraně až do doby, kdy tam nezbude jediný živý Ukrajinec a budeme válčit až do posledního Ukrajince. Rétorika pana Vetchého je naprosto hloupá, naivní a vyděračská. Prostě a jednoduše, my se na migrační vlnu připravit musíme a to konkrétně tak, abychom jí v maximální možné míře zabránili. Lze toho docílit i tak, že přestaneme posílat zbraně a přičiníme se o brzké skončení války a zahájení obnovy Ukrajiny.

Jinými slovy, lze podle vás této „mužské“ ukrajinské migrační vlně bývalých vojáků zabránit?

Přesně tak, musíme pro to udělat maximum. Není to o posílání dalších zbraní, ale kontrolovat naše hranice a neumožňovat vstup nelegálním migrantům. Česká republika se musí začít zajímat o své národní zájmy a bezpečnost svých občanů. Není lepší způsob než ukončit status dočasné ochrany současným ukrajinským migrantům jak to plánuje Donald Trump v USA. Zkrátka sem tito lidé nesmí mít volný průchod jak se jim zlíbí.

V minulosti jste opakovaně kritizoval vystupování vládního zmocněnce strategické komunikace Otakara Foltýna. Ten promluvil opět na veřejné akci, kde použil nechvalně známý citát o Češích coby smějících se bestiích…

Otakar Foltýn mluvil na večírku organizace British Council a to vystoupení dokonale zapadá do kontextu pana Vetchého či Petra Pavla. Českou republiku ovládl kult války. Jde o něco naprosto šíleného a měli bychom to co nejrychleji odmítnout. Náš stát nikdy neprahl po válce, naopak jsme byli vždy založeni velmi humanisticky a snažili jsme se přispívat k mírovým řešením konfliktů.

Pan Foltýn na večírku sice řekl, že tam mluví za sebe, ale nemůže se rozdělit na dva a na takové akci nevystupovat jako šéf stratcomu. Vždycky mluví jako představitel vlády České republiky. Používal tam spousty vulgárních výrazů a v závěru svého vystoupení dokonce počastoval náš národ výrazem, že Češi jsou smějící se bestie. Autorství tohoto označení se připisuje Reinhardu Heydrichovi. Není to míněno lichotivě, že si Češi dovedou ze všeho udělat legraci, ale je to urážka a dehonestace našeho národa od člověka, který nás chtěl vyhladit. To je jako citovat Adolfa Hitlera. Podle mého názoru to nepatří do slušné společnosti a jsem přesvědčen, že v každém jiném státě by Foltýn musel na minutu skončit. Použil označení českého národa, který používal Heydrich.

Celá Foltýnova přednáška je plná vulgárních slov, manipulací, demagogie a lží, které si pan Foltýn vymýšlí. Nejvíc mě zaujalo, že na této akci nejdříve hovořili o tom, jak česká pronárodní scéna propadá dezinformacím a věří nejrůznějším konspiračním teoriím a hybridním hrozbám a potom pan Foltýn zcela vážně odpoví na otázku člověka z publika, který se zeptal zda si nemyslí, že za bodnými útoky nožem ze strany islámských migrantů v Německu nestojí Rusko, aby posílilo preference AfD před volbami v Německu. Směšná konspirace vinící Rusko z instruování muslimských migrantů, aby šli bodat do dětí. Pan Foltýn to neodmítl, neřekl, že jde o absolutní nesmysl, ale se zcela vážnou tváří označil Rusko za stát, které takové metody podporuje a na území Evropy je realizuje.

Jestli je něco naprosto šílená konspirační teorie a totální nesmysl, je to právě přesně taková Foltýnova spekulace, nad čímž musí každý normální člověk kroutit hlavou. Problémy Evropy s muslimy opravdu nelze připisovat Putinovi. Propadá-li někdo skutečným konspiracím a manipulacím, jsou to lidé ze spektra Otakara Foltýna, Ondřeje Vetchého, Dominika Haška a dalších chciválků v České republice.

Foltýnovo vystupování je často dosti ostré, vulgární, a přestože reprezentuje vládu, nikdy za to nebyl premiérem ani nikým dalším kritizován, natož napomenut.

Panuje zde neuvěřitelný dvojí metr a já často říkám dvojí kilometr. Na jedné straně jsou lidé, kteří prokazatelně lžou, uráží ostatní lidi, používají vulgární rétoriku, za kterou by se nemusela stydět ani Třetí říše, a teď vidíme, že se jí skutečně asi pan Foltýn inspiruje. Jsou to praktiky, které nemají ve slušné společnosti co pohledávat. Těmto lidem prochází absolutně všechno.

Na druhé straně jakýkoli opoziční výrok je okamžitě medializován, velmi často kriminalizován a lidé musí chodit na policejní výslechy, kde musí vysvětlovat své názory, které přitom zdaleka nejsou tak skandální a dehonestující či společensky nebezpečné jako to, co zde předvádí Otakar Foltýn. Premiér Fiala je jednoznačně na jeho straně, je to jeho chráněnec a pan Fiala všechno přechází mlčením. Českou republiku opravdu bohužel ovládl kult války, což mě obrovsky znepokojuje a pro naši zemi to není dobře. Neměli by nám vládnout vojáci a lidé, kteří si z války udělali svůj byznys a hlavní politickou kartu.