Rajchl před nedělním Václavákem: Ve vládě se dějí zločinné věci. Republika se rozpadá, Fiala ve skleníku

„Chceme dát jasně najevo, že ve vládě se dějí zločinné věci, které už nemůžeme tolerovat.“ Předseda PRO a známý advokát Jindřich Rajchl otevřeně řekl, co chystají v neděli na Václaváku, a přidal konkrétní podrobnosti. Popisuje psychologickou hru: „Snaží se lidem vložit do hlavy, že tím, že přijdou na náměstí, nic nezmůžou, a tak snížit počet demonstrantů. Chci lidi upozornit a požádat, aby si uvědomili, že je to jen jejich hra, a čím více lidí přijde, tím větší tlak na vládu můžeme vyvinout.“

Demonstrace na Václaváku proti bídě, kterou organizujete, se blíží a víme, že jste hrozil blokádou veřejných budov. Podle ministra vnitra policie zajistí, aby instituce mohly dále fungovat. Mimochodem bude neděle… Tak jak to myslíte s tou blokádou?

Jde nám o demonstraci toho, abychom zastavili současnou vládu. Chceme ukázat, že lidé jsou schopní se spojit, abychom vládu zastavili. Chceme udělat silné gesto, aby všichni pochopili, že nechceme vládě dovolit, aby dál devastovala Českou republiku.

Pořád ale nevím, jak si blokádu představit?

Vydáme se k Úřadu vlády na pochod. Uděláme živý řetěz kolem celé budovy. Setrváme tam určitou dobu. Uvidíme, jak dlouho lidé vydrží. Každopádně chceme dát jasně najevo, že ve vládě se dějí zločinné věci, které už nemůžeme tolerovat. Vidíme, že se republika rozpadá v podstatě na všech místech.

Dodám ještě jednu věc. Pokud pan předseda vlády Fiala vystoupí s tím, že jsme všechno zvládli, tak je naprosto odtržený od reality. To si dnes myslí už asi jen on a jeho ministři, kteří jsou uzavření v nějakém skleníku. Na drtivou většinu lidi dopadá krize velmi tvrdě. A ještě vláda připravuje větší zdanění? Lidé už budou za hranicí chudoby. Pokud pan Fiala říká, že jsme všechno zvládli, tak já říkám, že se musel opravdu zbláznit.

Ministr vnitra Rakušan označil násilné projevy za nepřípustné. „Vyvolává to totiž dojem, že celá takzvaná demonstrace proti bídě byla jen zástěrkou proruské provokace, a k takovým projevům rozhodně nemůžeme být tolerantní,“ sdělil k minulé akci Rakušan. Distancujete se od násilí? Váš komentář?

Pan ministr Rakušan jako obvykle lže. Je to jeho taktika v podstatě od té doby, co nastoupil do funkce ministra vnitra. Žádná proruská akce to nebyla. Na minulou demonstraci přišli nějací tři lidé s nášivkou ruské vlajky, jinak dalších asi sto tisíc lidí s českou vlajkou. My jsme opakovaně a mnohokrát jakoukoli spojitost s Ruskem odmítli. Pan Rakušan to říká opakovaně, protože nemá jiný argument, aby nás mohl onálepkovat. Je to lhář a demagog.

Co se týká násilí, jediné, které bylo pácháno na minulé akci, bylo ze strany zásahové jednotky, jejíž velitel dal pokyn čtyřem policistům, aby vběhli do davu a začali bít lidi, které pak ani nezajistili. Pokud panu Rakušanovi jde o to, aby nedocházelo k násilí, tak ať si zamete před svým prahem a dá pokyn zásahové jednotce, aby neprováděla excesy, které jsou za hranou zákona a protiprávní.

My opakovaně vyzýváme k nenásilným protestům, nikdy jsme nedali podnět k jakémukoli násilí a hodláme v tom pokračovat. Budeme dávat policistům květiny, hodláme ukázat, že my na jejich hloupost odpovídáme inteligencí, na jejich hrubost slušností a na lži pravdou. Takový je náš postoj, který nehodláme změnit. Jediný, kdo 11. 3. páchal násilí, byla zásahová jednotka Policie České republiky na přímý rozkaz velitele zásahu a můžeme se jen domnívat, jestli náhodou nešlo o pokyn od ministra vnitra.

Při minulé demonstraci jste upozorňoval na to, že na místě byly osoby, které provokovaly. Jak se tomu chcete v neděli vyhnout?

Ano, to byli lidé, kteří chtěli narušovat naši demonstraci a diskreditovat ji. Nebudu spekulovat o tom, kdo to byl. Rozhodně to nebyli naši příznivci, ale čistě provokatéři. Kdo a proč je poslal, už nechávám na každém čtenáři, ať si to posoudí sám. Já osobně tvrdím, že to nejsou naši podporovatelé. Naši podporovatelé jsou lidé, kteří mají na srdci osud této země a nemají potřebu sahat k násilí.

Když jste před chvílí upozornil na informace, které v posledních dnech unikly do médií, co se týká změn daňového systému… Trochu to vypadá, že se vláda ale vůbec nebojí nějakých demonstrací a protestů. Co vy na to?

Tak samozřejmě to musejí říkat. Kdyby jednou ukázali náznak strachu a jednou řekli, že se bojí, na náměstí bude stát lidí milion. Hrají tuhle hru, aby si lidé mysleli, že tím nic nezmůžou, to je naprosto psychologická taktika ze strany vlády. V kuloárech není žádným tajemstvím, že z toho mají obrovský strach. Mediálně předstírají, že se jich to vůbec netýká. Jakmile by lidé ucítili, že mají šanci situaci zvrátit a že je reálná šance, aby vláda opravdu demisi pod tlakem demonstrace podala? Přijeli by v neuvěřitelném počtu. Je to jen psychologická hra, kdy se snaží lidem vložit do hlavy, že tím, že přijdou na náměstí, nic nezmůžou, a tím se snaží snížit počet demonstrantů. Chci lidi upozornit a požádat, aby si uvědomili, že je to jen jejich hra, a čím více lidí přijde, tím větší tlak na vládu můžeme vyvinout.

Výsledkem demonstrací jsou většinou informace a jakási většinová shoda ve smyslu: sešly se stovky lidí, příznivci Ruska, odpůrci Tchaj-wanu, dezinformátoři, dezoláti. Takto se ve většině případů smete ve veřejném prostoru většina protestů proti vládě. Co s tím?

Úplně se to nesmetlo. Po poslední demonstraci se prakticky nemluvilo o ničem jiném. Právě to, že se o tom mluví a demonstrace už diskredituje teď, je důkaz, že se vláda bojí. Jakmile byly menší akce, nenapsal o tom nikdo a neštěkl pes. Jde jen o to, aby se lidé nenechali odradit, obelhat jako vždycky, rozbít jednotu a na Václavské náměstí přišli, protože jediné, co tuto vládu může dostat ze Strakovy akademie, je vytrvalý tlak občanů této republiky, nic jiného nepomůže. Pokud se občané nepostaví za svou zemi a zůstanou doma, bude realitou, že tato vláda bude vládnout ještě dva a půl roku, a to si nemůžeme dovolit. Za tu dobu zemi zničí ještě víc než do současné doby.

S tím, jak jste známější, objevuje se více útoků konkrétně na vás. Měl jste konflikt s aktivistkou Janou Peterkovou v Děčíně a nejen tam. Tvrdí o vás, že jste mohl vydělávat na PCR testech. Navíc jste měl podnikat s ministrem vnitra Rakušanem a být v dozorčí radě jedné společnosti. Jste stále člen dozorčí rady, která prodávala PCR testy?

S Peterkovou jsem žádný konflikt neměl. Ona se snaží vyvolávat konflikt se mnou, aby si zvyšovala sledovanost, protože jinak nikoho nezajímá. Přesně, jak jste řekla, pokud se člověk trochu dostane ve známost, tak se objeví pochybná individua, která se snaží k vám dostat. Co šíří, jsou naprosté lži.

Za prvé Jan Rakušan, se kterým jsem podnikal, nemá vůbec nic společného s Vítem Rakušanem, je to jen shoda jmen. Že paní Peterková tvrdí, že je to otec Víta Rakušana? Stačí se podívat do obchodního rejstříku, kde je zřejmé, že Jan Rakušan, se kterým jsem podnikal já, je ročník narození 1977 a Vít Rakušan je ročník narození 1978. Těžko může být jeho otcem.

Co se týká PCR testů, společnost, která v tomto oboru podnikala, jsem opustil v roce 2016. Opravdu jsem neměl šanci na tom vydělávat. Jsou to směšné lži. Souvisí to jen s tím, že roste počet lidí, kteří mě sledují a znají mě.

Další věc, která některým vrtá v hlavě, je, proč se vlastně nedokážete shodnout s panem Vrabelem, předcházejícím iniciátorem demonstrací proti bídě? Mimochodem, vadily vám jeho finanční problémy? Prý je v insolvenci. Mimochodem, ani není úplně jasné, jak naložil s finančními prostředky od příznivců. Neměl byste do toho nějak zasáhnout?

Nemůžu se s panem Vrabelem shodnout z jednoho prostého důvodu. Mně jde o lidi v téhle zemi, zatímco panu Vrabelovi pouze o pana Vrabela, jeho zisky a slávu. Místo toho, aby naši snahu podpořil, tak ji torpéduje. V poslední době nedělá nic jiného, než že nás pomlouvá. Já na to nereaguji, protože to je taktika sabotérů a taktika lidí, kteří z hlouposti nebo z důvodu, že jsou někým nastrčení, se snaží rozbít jednotu v našich řadách. Pro mě tento člověk nestojí za komentář. Je to jenom obyčejný sabotér a sobec, který má jedinou snahu, a to je prospěch sebe samého.

Pozdvižení vyvolalo, když začaly kolovat vaše fotky v luxusním porsche, kterým jezdíte na akce proti bídě. Začnete jezdit škodovkou?

To je tak laciné brnkání na strunu závisti! Víte, myslím si, že mnoho lidí, kteří se postavili za obyčejné lidi, ať to byl Thomas Jefferson nebo Donald Trump, rozhodně netrpěli majetkovou nouzí. Vím, z čeho jsem vyšel, nenarodil jsem se se stříbrnou lžičkou v ruce, jsem člověk, který začínal z ničeho. Vím, jaká je situace, a vím, jak je pro obyčejného člověka těžké přežít zvlášť v současné době.

Navíc od začátku říkáme, že protestujeme i proti bídě mravní a morální. A mezi to patří i ošklivá vlastnost, které se říká závist. Pro mě je to směšná snaha našich oponentů, kteří dokazují, že jim došly argumenty.

Dále médii prošlo, že jste měl „zakamuflovat pod jinou firmou“ svou besedu v Knihovně v Karlových Varech. Lidé se pak tázali, proč knihovna poskytuje prostory někomu, kdo hájí zájmy Ruska. Připomeňme reakci knihovny, která vzkázala, že šlo o pronájem a nemá s obsahem nic společného. Jak to tedy bylo?

Samozřejmě je to naprostá lež z plátku Forum24, který plní úlohu vládní propagandy. V podstatě nenapíší pravdu vůbec nikdy. Realita je taková, že na smlouvě byla společnost, která mě pozvala. Bylo na smlouvě naprosto zřejmé, že vystupující na akci jsem já, bylo tam konkrétně mé jméno. Smlouvu podepsala oprávněná osoba v zastupování knihovny v Karlových Varech a opakuji, že bylo jasně uvedeno, že vystupujícím budu konkrétně já. Je to lež a manipulace.

Jaké máte ohlasy na setkávání s lidmi? Těch besed je poměrně dost, že?

Velmi pozitivní. Máme plné sály, kamkoli přijedeme. I v Karlových Varech byly všechny židle zaplněné a další už museli stát. Přesto nás poslouchali tři hodiny. Touto cestou bych chtěl lidem poděkovat za neuvěřitelně masivní podporu ze všech koutů země, protože na akce chodí, a to je důkaz, že jim záleží na budoucnosti naší země.

Vím, že vás zaujala aktuálně jedna zahraniční událost. Dost velké pozdvižení vyvolal názor francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Vyslovil se pro Evropskou unii méně závislou na USA a proti eskalaci napětí s Čínou kvůli Tchaj-wanu, odsoudili to politici jak v Unii, tak v USA. Sledujeme konec Emmanuela Macrona? Co říkáte na jeho vyjádření?

Je to věc, která mě opravdu potěšila. Je to de facto přesně to, co říkáme my. Jen bych chtěl, aby EU byla méně závislá na USA a Česká republika byla méně závislá na Evropské unii. Platí, co říká Emmanuel Macron, že být spojencem neznamená být vazalem. My jsme v současné době vazalem EU, což je naprosto špatně, a v podstatě říkáme to samé co francouzský prezident. Byla krásně vidět jedna věc, že pan Macron dal v Číně jednoznačně přednost zájmům Francie před zájmy EU. To je přesně to, co razíme od začátku my. Abychom dávali přednost zájmům České republiky před zájmy EU nebo USA. Pojďme razit naše národní zájmy, a ne být vazalem Evropské unie.

Na závěr, co vzkázat čtenářům?

Vzkázal bych, ať přijdou na Václavák 16. dubna ve 14 hodin. Ať nenechají zvítězit tradiční českou pohodlnost a představu, že my stejně nic nezměníme, a to, že když přijdou na Václavské náměstí, s vládou nepohne. Není to pravda. Vláda se té demonstrace bojí a je nezbytné, abychom se dívali na to, co nás spojuje, a to snaha, aby pětidemoliční vláda konečně skončila. Vyzývám všechny, aby odhodili malicherné důvody, proč nepřijít, a ukázali, že v těžkých chvílích jsou připravení postavit se za budoucnost své země a budoucnost svých dětí.

