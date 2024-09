Rajchlova ekonomka přeskočila skoro všechny: Nejsem žádný populista

Vaše umístění, resp. skok na druhé místo hned za známého politického matadora Jaroslava Foldynu z posledního místa na kandidátce č. 60 je obrovský úspěch. Jaké byly vaše první pocity po oznámení výsledků?

Mám být úplně upřímná? Byla jsem strašně vyčerpaná a unavená. Ve velmi krátké době za sebou druhá intenzivní kontaktní kampaň, takže se mísily tyto pocity s obrovskou radostí a vděčností. Kdo mě zná osobně, tak ví, že vše přijímám s velkou pokorou a toto je navíc velice zavazující vůči mým voličům. Jsem zodpovědná jak v práci, tak nyní i v politice, vždy plním slíbené „i kdybych měla přeorganizovat půlku zeměkoule“. Je to pro mě zároveň určitá výzva, abych dokázala, že moje práce má smysl. Vždy budu prioritně hájit zájmy našich občanů.

Samozřejmě, že tam byla i nervozita, jestli se to podaří z posledního místa, jestli mám v mém regionu opravdu takovou podporu. A mám! Lidé mi dali svou důvěru, a to mě naplnilo odhodláním pokračovat dál až do úplného finále – a tím je porážka fialového zmaru devastujícího tuto zem.

Můj úspěch byl zároveň kolektivním úspěchem všech mých kandidujících kolegů ze strany PRO, kterým patří dík za jejich obrovské nasazení ve volební kampani.

Co považujete za svůj hlavní cíl nyní, když jste se dostala do krajského zastupitelstva? Jaké priority si stanovujete?

Mým hlavním cílem je především zlepšit kvalitu života v našem regionu, který se stal odkladištěm problémů celé republiky. V rámci komunální politiky jsem kandidovala s všeříkajícím heslem – „smysluplné a transparentní hospodaření města“ – a stejné platí i pro kraj.

Ve straně PRO jsem garantem čtyřech programových bodů týkajících se především podpory rodin, efektivních a spravedlivých sociálních dávek, stejně jako celé daňové soustavy a v neposlední řadě i důchodového systému pro důstojný život ve stáří. Dva poslední body se nedají z krajské úrovně ovlivňovat, to si musím nechat až do parlamentu, ale podpoře rodin, seniorů a hendikepovaných budu věnovat velkou pozornost.

Jsem přesvědčená, že podpora a sociální pomoc musí směřovat především k rodinám aktivně pracujících či studujících, k hendikepovaným různými úlevami, a také k našim seniorům rozšířením nabídky služeb. Chtěla bych výrazně zvýhodnit rodiny s dětmi v daňovém i sociálním systému, abychom podpořili porodnost. Zároveň však trvám na tom, že dítě nesmí sloužit jako zdroj obživy; proto chceme většinu podpory navázat na ekonomickou aktivitu rodičů.

Budete dál pokračovat v tom, co jste během kampaně slíbila? Máte už připravené nějaké konkrétní projekty, na kterých chcete v rámci svého mandátu pracovat?

Nejsem žádný populista. To, co jsem slíbila během kampaně, beru jako závazek. Navrhuji zastavit příliv nových příjemců dávek do našeho regionu, kde je jejich počet nadprůměrný, dvojnásobně převyšující republikový průměr. Zároveň je nutné posílit počet kvalifikovaných sociálních pracovníků (což je naopak poddimenzované), kteří budou zajišťovat efektivnější kontrolu dlouhodobě nezaměstnaných. Ve spolupráci s MPSV bych chtěla vyzkoušet NÁŠ PILOTNÍ projekt zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané ve snaze pomoci těmto lidem s obnovou svých pracovních návyků a na jejich opětné zapojení do pracovního procesu, včetně toho, že podpoříme vznik sociálních podniků tak, aby bylo možné tento projekt okamžitě realizovat.

Plánujeme i další projekty zaměřené na zlepšení dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi, kde bychom chtěli zavést nové programy, které by pomohly zlepšit péči o děti a podporu rodičů. Plánuji zorganizovat veřejné diskuse, kde budeme moci společně s občany probírat aktuální problémy a společně hledat řešení.

Fotogalerie: - Česko proti bídě



Jaké jsou podle vás největší výzvy, kterým bude muset Ústecký kraj čelit v následujících letech?

Největší výzvou je určitě okamžité řešení vyloučených lokalit ve vazbě na nejvyšší republikovou nezaměstnanost a na zajištění bezpečnosti, to je klíčové. Dále bude nutné zajistit kvalitní a hlavně dostupnou zdravotní péči, sociální služby a bydlení.

Jste žena, matka a politička – jak skloubíte všechny tyto role? Jak se vám daří balancovat mezi profesním a osobním životem?

Vzhledem k tomu, že mě politika neživí, tak se musím starat také o svou existenci a pracovat, takže to skloubení mnohdy drhne na úkor odpočinku, osobního života i rodiny. Mám ale obrovské štěstí, že mě celá rodina i příbuzenstvo podporuje a stojí na mé straně. Bez toho by to vůbec nešlo. Jsem jim za to neskonale vděčná. Kromě již zmíněného jsem také babička a co jsem zanedbala nyní v kampani, určitě stonásobně svému vnukovi nyní vynahradím, protože pro naše děti a vnoučata to vše děláme.

Jaké to podle vás mají ženy v politice? Setkala jste se během své kampaně s nějakými překážkami kvůli tomu, že jste žena?

Vím, že obzvláště někteří muži jsou značně skeptičtí k roli žen v politice, s tím nic moc nenaděláme. Odpovědí možná bude, že mi právě jedním takovým skeptikem bylo řečeno, že jsem výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Během svého profesního života jsem byla v manažerském postavení a vždy se mi lépe pracovalo mezi muži. Na vysoké škole jsem byla zase pro změnu jako ryba ve vodě mezi mladými lidmi.

Patřím mezi ty, kteří se rychle a flexibilně přizpůsobí novým výzvám a podmínkám, nemám s tím sebemenší problém, neberu to jako překážky. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly, a pro mne slovo ne nikdy neznamenalo konec, ale začátek.

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA PRO



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jakou roli podle vás mohou ženy sehrát obecně v politice, zejména v sociální oblasti nebo v ekonomice, které se věnujete?

Odpovím trochu v souvislostech. Jsem ekonomka a oblasti veřejných a podnikových financí se věnuji celý život. Náš předseda Jindřich Rajchl mě díky tomu vždy pasuje na ministerstvo financí a já se trochu bráním, protože tam je to hra čísel a ostrých loktů, kolik pro koho. Hodně jsem to nyní zjednodušila. Ale na MPSV je to o faktické pomoci. Navíc jako odborník a empatická žena podporující potřeby různých skupin obyvatelstva, spravedlnost a rovnost si myslím, že tam je spíše moje místo.

Co byste vzkázala ženám, které zvažují vstup do politiky, ale váhají kvůli svým závazkům v rodinném nebo profesním životě?

Nenechte se nikým odradit, pokud cítíte, že je to vaše cesta! Upozorňuji ale, že dosti trnitá a náročná. Je zapotřebí velkého odhodlání a vytrvalosti. I s rodinnými závazky můžete najít způsob, jak se zapojit a ovlivňovat politické dění. Nezapomínejte však, že bez jejich podpory to nepůjde. Musíte plout na společné vlně.

Jak plánujete spolupracovat s kolegy v zastupitelstvu? Jaký styl komunikace a vedení preferujete?

Preferuji otevřenou a transparentní komunikaci, nesnáším intriky a pomluvy. Vše ráda řeším okamžitě, a hlavně osobně, obzvláště pokud mám s někým dlouhodobě spolupracovat. Jsem otevřená jakémukoliv názoru, námětu i návrhu řešení. Bude to napříč výbory týmová práce s mými kolegy, kteří se zaměřují každý na jinou oblast.

Jak důležitá je pro vás transparentnost ve veřejné správě? Jak zajistíte, že vaše práce pro kraj bude otevřená a přístupná občanům?

Transparentnost je pro mě zcela zásadní, viz už uvedené moje hlavní heslo v komunálních volbách. Netransparentní veřejné zakázky vedou vždy ke korupci.

Budeme samozřejmě o našich krocích a o naší práci informovat občany na sociálních sítích a diskutovat s nimi jejich případné náměty. Chci také vytvořit platformu, kde budou mít občané možnost se vyjádřit a poskytnout nám zpětnou vazbu.

Co byste chtěla říct svým voličům, kteří vám dali důvěru a díky nim jste největší skokankou těchto voleb?

Děkuji vám z celého srdce! Vaše podpora je pro mě velkým závazkem a motivací. Stejně jako hájím zájmy občanů v litvínovském zastupitelstvu, budu hájit zájmy i v tom krajském, protože vy víte, že mě nepřeslechnou ani neumlčí.