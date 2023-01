Řev a rachot na mítincích Babiše. Kdo stál v pozadí? Zkušený politik má informace

„Halík se modlí k pánu Bohu za to, aby nám dal bývalého komunistického rozvědčíka coby prezidenta. Kdyby Kristus Pán neměl na kříži přibité nohy, tak by asi tohoto preláta musel nakopat do zadku,“ říká expemiér Jiří Paroubek. V rozhovoru se vyjádřil k vyostřené situaci ve společnosti i k tomu, co se dělo na mítincích A. Babiše. Řekl také, co si myslí o slovech náčelníka generálních štábu Řehky ohledně případné „výběrové mobilizace“. Nevynechal ani televizní předvolební debaty a dostal se i k politické budoucnosti Andreje Babiše.

Situace ve společnosti se v souvislosti s druhým kolem prezidentských voleb vyostřila. Lidé na sociálních sítích se hádají, padají velmi ostrá slova. Andrej Babiš v první půlce týdne oznámil, že mu přišel anonym, kde mu prý pisatel vyhrožuje smrtí, jeho ženě předtím přišla prý nábojnice. Co na to říkáte?

Domnívám se, že to se dalo očekávat. Myslím, že tým kolem pana Pavla, pod vlivem amerických volebních kampaní, zvolil takový ten ostrý, dehonestační styl, který je obvyklý ve Spojených státech. Takže ty jejich výroky, včetně tedy generála, jsou plné toho, jak jejich protivníci lžou, jak tedy jsou prostě takovou nějakou retardující částí společnosti. Přitom to říkají lidé, kteří v životě, pokud jde o řízení státu a řízení hospodářství, nic nedokázali. Je to opravdu velmi nechutné. A samozřejmě, že to ve společnosti zanechá jizvy, které půjdou jen těžko zahojit.

A jak hodnotit to, co se odehrávalo právě na některých těch setkáních s občany, tedy především na „mítincích“ A. Babiše, kdy odpůrci hlasitě pokřikovali, pískali píšťalkami? Ze strany podporovatelů bývalého premiéra zaznívá, že atmosféra na těchto akcích byla v tomto směru někdy opravdu velmi vyhrocená….

Myslím si, že řada lidí by měla přehodnotit, jestli chtějí takovouto republiku, kde budou terorizovat, v podstatě gerilové bojůvky, odpůrce, kteří postupují demokraticky, scházejí se na mítincích. A buďme úplně otevření, s největší pravděpodobností a podle mých dostupných informací ty bojůvky jsou lidé, které organizuje Milion chvilek. Takže to je organizace na více použití. A hlavně je to jakási klaka, která má útočit na ty, kteří by snad byli oponenty toho hlavního správného proudu, který začíná mít nebezpečné totalitní tendence.

Domníváte se, že se situace ve společnosti poté, co se dozvíme výsledky voleb, uklidní? Nebo tady stále zůstane tak velká propast mezi dvěma tábory voličů jednoho a druhého kandidáta? Kam až toto může zajít?

Řekl bych, že už to zašlo. Myslím, že dlouhodobě na každého, kdo se staví české pravici, a to není nic jiného nežli česká pravice, která postavila tohoto kandidáta, tak je pořádán hon. Ať to byl Miloš Zeman, ať jsem to byl já, ať je to v posledních letech Andrej Babiš. Jsou to úplně stejné metody, včetně útoků na mítinky odpůrců pravice, v tomto případě A. Babiše. Je to něco, co nemá v demokratických státech západní Evropy obdoby. Tohle nás přenáší do rozvojového světa. Tady jde o to, že určitá skupina ve společnosti chce tu společnost za každou cenu ovládnout, za každou cenu jí vnutit ty své pravdy. Ta marketingová převaha je tak obrovská, v těch médiích, že je to až s podivem. A musím tedy ocenit A. Babiše, že se s tím vyrovnává, i když to není vůbec snadné. Nechat se smést z náměstí a nedělat mítinky, to vás samozřejmě ve volební kampani poškodí. Je otázka regulérnosti takovéto volební kampaně, to je potřeba říct otevřeně. Ta kampaň přestala být regulérní!

Vy jste promluvil minulý týden na protivládní demonstraci. Jaká byla atmosféra a co říci na to, kolik lidí se zúčastnilo?

Atmosféra byla dána také počasím. To bylo krajně nepříznivé. Mimochodem, i já měl od toho sněhu, který padal a hned tál, tak rozmočené poznámky, že jsem musel mluvit ze značné části jen z hlavy. Jinak atmosféra byla jako vždy. Demonstranti žádali demisi vlády a díky online přenosu to mohli sledovat i ti, kteří tentokrát nepřišli.

Slova ministryně Černochové, že podporovatelé ANO jsou schopni a ochotni udělat pro hnutí ANO jako otroci úplně všechno, vyvolala z některých míst velkou kritiku. Co byste paní ministryni vzkázal?

Stejně tak jako například zasahování katolické církve do volebního boje. Když jsem viděl faráře někde z Rokytnice nad Rokytnou, který při mši říká, že doufá, že tam není nikdo, kdo volil A. Babiše a že se nemají hlásit, nebo jim ublíží…

Nebo známý prelát Halík, to je také výtečná figura. No tak ten se modlí k pánu Bohu za to, aby tedy nám dal bývalého komunistického rozvědčíka coby prezidenta. Tak kdyby Kristus Pán neměl na kříži přibité nohy, tak by asi tohoto preláta musel nakopat do zadku. To je prostě příšerný, co se děje, k jakému fanatismu tato strana podporovatelů Petra Pavla došla. A jakým způsobem, jakou cenu, snad až přes mrtvoly by chtěli kráčet – protože vyhrožování Andreji Babišovi zastřelením, to je něco, co opravdu tady také ještě nebylo. To je řada novátorských kousků, které se objevily ve volební kampani Petra Pavla. Ten se od nich samozřejmě tak nějak distancuje. Nebo ještě řekne, že by měl Andrej Babiš uklidnit své příznivce. Ale je to tedy fuj tajbl! Takže já půjdu s nadšením k volbám, i když to možná nedopadne tak, jak si představuji, a budu volit Andreje Babiše.

Velkou odezvu vyvolala i slova náčelníka generálního štábu Řehky, že v případě války NATO s Ruskem by stát musel výběrově mobilizovat. Co na to říkáte?A co si představit pod pojmem výběrová mobilizace…

To nevím, to myslím, že straší v hlavě pana Řehky. Myslím, že takovéto militaristické výroky přišly jak na zavolanou těsně před druhým kolem volby. Takže lidé si mohou posoudit, kdo tady mluví o válce. Že je tady silná válečná strana, bych řekl, to jsou strany vládní, podporováni těmi militaristy v armádě, jako je pan Řehka. Tohle už také není normální. Ten vzývaný článek 5 přece neříká o tom, že bychom okamžitě museli na místo konfliktu nasadit vojenské síly, ale třeba tu naši chemickou brigádu, nebo třeba ženisty… Ale asi by se to mělo obejít bez mobilizace. A upřímně, myslím, že by politici měli udělat všechno pro mír.

Podívejme se na předvolební televizní debaty, kterými zatím kandidáti prošli. Jak je hodnotit jak z hlediska toho, co předvedli kandidáti, tak i toho, co předvedli moderátoři?

Já bych to oddělil. V České televizi, zejména ze začátku, než zřejmě byl uklidněn do sluchátek vedením ČT, si vedl zcela nepříčetně, antibabišovsky, moderátor Řezníček, nebo jak se ten dobrý muž jmenuje. Pak se uklidnil a nechal tomu celkem volný průběh. Takže potom získal Andrej Babiš naprostou převahu, protože mohl vysvětlit své politické záměry. A to by měl být smysl debat.

Ten středeční formát debaty na Primě, to nebyla žádná debata. To byl výslech, kde se odpovídalo velmi stručně. Kde se nemohlo vlastně vysvětlit, o co tady jde a nemohla nastat žádná diskuze. Takže to vrcholilo akorát vzájemným osočováním. Vrchol všeho byl, když bývalý komunistický rozvědčík označil Andreje Babiše za kandidáta KSČ - ne KSČM, ale KSČ! Tak to si ještě zřejmě spletl a vzpomněl si na svoji předlistopadovou legitimaci. Ale ta strana už se jmenuje KSČM. Nevím, jestli A. Babišovi vyjádřili podporu. Ale Prima bazírovala na tom, že se Babiš údajně sešel někde v Děčíně s panem Skálou, kterýžto celkem politicky neškodný člověk byl vykreslen dlouhodobě médii jako strašlivý stalinista a zřejmě na Mikuláše, až budou chodit čerti a andělé, tak čerty vystřídá pan Skála. Takže dělat z pana Skály opravdu takovou reinkarnaci Klementa Gottwalda nebo Josifa Stalina, je nedůstojné i televize Prima. Protože to jsou argumenty, které by se neměly používat. Notabene každý kandidát na prezidentství by měl mluvit s každým občanem, který o to má zájem. Každý hlas má stejnou váhu před zákonem a je tady rovnost. Možná, že si toho nevšimli, tedy ti, kdo dělají kampaň Petra Pavla, ale tak to tedy je. Takže i ty hlasy komunistů mají stejnou váhu jako hlasy řekněme těch katolických prelátů, kteří hecují proti Andreji Babišovi. Jako ten Halík a ten kněz z té Rokytnice a další.

Pokud by nakonec volby vyhrál generál Pavel, jsou tady podle Vás „otevřené dveře“ pro A. Babiše v dalších parlamentních volbách na post premiéra? Měl by se na to soustředit? Nebo třeba by ho v očích i některých jeho voličů tato prohra poškodila? Jak vy to vidíte?

Já myslím, že nepoškodila. Prohry patří k demokracii. A Andrej Babiš, pokud by prohrál, tak získá velmi slušný počet hlasů. A to jsou hlasy, se kterými, ne třeba úplně se všemi, ale i tak, může hnutí ANO počítat do budoucna. Rozšíří se jeho volební potenciál. To je potřeba vidět. Rozšíří se z nějakých třiceti na nějakých 40 – 45 procent hlasů. Což tedy perspektivně by znamenalo vítězství v příštích sněmovních volbách s naprostým přehledem. Ale tady jde o to, že Andrej Babiš musí mít také politické spojence, se kterými udělá vládu.

