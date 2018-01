Režisér Adamec: Většina kolegů z branže volila minule pana hraběte. A prohráli. Dnes stojí ani ne tak za Drahošem, jako proti Zemanovi

ROZHOVOR „Já si uvědomuji kvality profesora Drahoše, také je vidím, ale vlétnout do politiky rovnou do pozice prezidenta… nemyslím si, že to je správně,“ říká režisér Jiří Adamec a dodává. „Václav Havel byl sice také politický začátečník, ale to byly jiné časy. Měli bychom o tom před druhým kolem voleb hodně přemýšlet a hodně vážit.“ Známý režisér také řekl, že se domnívá, že údajné „východní“ tendence Miloše Zemana jsou jen nafouknutá bublina. „Miloš Zeman je zcela jistě „západní člověk“, dokonce víc, než kdokoliv z nás,“ říká režisér s tím, že ale prezident jako prognostik vidí „více za roh“ a ví, že ekonomie světa se pomalu přesouvá ze západu na východ.

Pane režisére, máme za sebou první kolo prezidentských voleb. Co říkáte na výsledky? Překvapily vás?

Ne, nepřekvapily, jen jsem si myslel, že mezi panem profesorem Drahošem a prezidentem Zemanem bude o kousek větší distanc.

Vy se netajíte tím, že patříte mezi příznivce Miloše Zemana. Jak vidíte jeho šance ve druhém kole a dostane Váš hlas?

Nevím, jestli se dá říct, že jsem otevřeným nekritickým příznivcem prezidenta Miloše Zemana. Rozhodně ale obhajuji jeho právo na respekt jako hlavu státu, zvolenou v přímé volbě většinou občanstva. Všechny arogantní projevy neúcty k jeho volbě mně jsou z duše protivné a z hlouby stejné duše s nimi nemohu souhlasit. Ani když je vyslovují moji kamarádi. Ale ani já s některými jeho prezentacemi nesouhlasím. Nelíbí se mi, a také si myslím, že by měl prezident umět některé své projevy korigovat v rámci židle, na které sedí. A k tomu jsem přesvědčený, že právě tyhle jeho projevy jsou příčinou jeho menšího odstupu od vyzyvatele.

Do druhého kola se se současným prezidentem probojoval Jiří Drahoš. Čím podle Vás právě on voliče upoutal a uspěl lépe než například pan Hilšer, Horáček nebo Fischer?

Já tohle úplně nevím, nevnímám denní politiku jako politolog, nezkoumám ji detailně, neumím ji analyzovat, sleduji ji spíš citem. Pan Hilšer to podle mě, stejně jako Michal Horáček, spíš zkusili pro volby příští. Oba jsou relativně na funkci prezidenta dostatečně mladí, jistě se oba utkají při další prezidentské volbě…a budou mít oba daleko větší šanci než měli teď. Já si uvědomuji kvality profesora Drahoše, také je vidím, ale vlétnout do politiky rovnou do pozice prezidenta… Nemyslím si, že to je správně. Je srovnáván s prezidentem Slovenska panem Kiskou. Oprávněně. Pan Kiska také vykazuje značnou politickou nezkušenost až nezralost. Václav Havel byl sice také politický začátečník… ale to byly jiné časy. Měli bychom o tom před druhým kolem voleb hodně přemýšlet a hodně vážit.

O Jiřím Drahošovi někteří, hlavně na různých internetových diskuzích, mluví jako o „vítači“, poukazují také na jeho údajnou náklonnost ke kancléřce Merkelové a bojí se, že v případě zvolení, bude příliš podléhat Bruselu. Co Vy si o tom myslíte?

Všechny tyhle prognózy „moudrých hlav“ jsou mi k smíchu. Nikdo neví, jak se bude pan Drahoš chovat, kdyby zvítězil. Možná to neví ani on. Je tolik okolností a tolik vlivů, které formují i změny názorů a postojů i amerického prezidenta, a to je zatraceně těžší váha než prezident Česka.

Jiřímu Drahošovi je také vyčítáno podepsání výzvy „Vědci proti strachu a lhostejnosti,“ kterou v roce 2015 podepisovali akademici za vrcholící migrační krize. Drahoš tvrdí, že v ní nebylo o migraci vůbec nic. Jaký je Váš názor?

Už bych rád skončil s odvoláváním na to, co kdo vloni nebo před dvaceti lety podepsal. Já ani nevím, a je nás v této zemi absolutní většina, kdo netuší, co to je ta akademická výzva. Názory pana Drahoše z doby před několika lety nemusí v ničem korespondovat s jeho názory jako kandidáta prezidentské funkce. Kdybychom se v názorech neposouvali, žili bychom zbytečně.

Naproti tomu zase odpůrci Miloše Zemana vyčítají současnému prezidentovi jeho, jak říkají, vulgárnost, to, že prý Českou republiku dobře nereprezentuje. Mají pravdu?

Osobně si myslím, že možná jen politická elita v Evropě ví, že náš pan prezident Miloš Zeman občas rád použije silnější slova, na Pražském hradě ne zrovna vítaná a tamtéž i málo vhodná. A vědí to jenom proto, že se česká publicistika nesmírně ráda těmito poklesky prezidentských mravů kochá. Že je zdůrazňuje, ze všech stran rozebírá, analyzuje, protože zcela evidentně Miloši Zemanovi nefandí. A proto využívá každé příležitosti, jak mu namydlit schody. A podíváte-li se hodně zblízka na první kolo prezidentské volby, daří se jim to. Myslím, že akce „všichni proti Zemanovi“ není bez šance na úspěch…

A jak to vidíte s jeho údajným příklonem na východ?

Zase si myslím, že „východní“ tendence Miloše Zemana jsou jen nafouknutá žurnalistická bublina. Miloš Zeman je zcela jistě „západní člověk“, dokonce víc, než kdokoliv z nás. Jsem přesvědčený, že jako prognostik vidí o trošku víc „za roh“, než to dokážeme my. Ekonomika světa se pomalu ze západu přesouvá na východ, Čína se stala světovou ekonomickou supervelmocí a obávám se, že si za pár let Ameriku „namaže na chleba“. Nejen Rusko, ale Jižní Korea, Japonsko, Indie, Pákistán, Indonésie…to jsou fenomenální, nenasycené trhy a ten, kdo je rozumný ekonom a vlastenec, ví, že je třeba právě tam být. Jsme malá země, de facto v téhle mamutí soutěži bezvýznamná a pokud se Miloš Zeman snaží, abychom tam nebyli zašlapáni do země, je třeba to oceňovat. Je pravda, že se tím staví do cesty západním gigantům, kterým to není zrovna příjemné…co se tam má český trpaslík roztahovat??? Aktivity Miloše Zemana v tomto směru vnímám jako kvalitu, vůbec mu jeho východní aktivity nezazlívám, protože jsem přesvědčený, že je nepochybným politikem euro-atlantické kultury. O tom také nemám pochyb.

Andrej Babiš po prvním kole voleb uvedl, že by se měl Miloš Zeman zbavit svých poradců a vyjádřit prozápadní orientaci. Byl by to podle Vás od Miloše Zemana dobrý krok?

Mně to v projevech Miloše Zemana nechybí. Protože kdyby to stokrát řekl, stejně se bude stále tvrdit, že je to kamarád padoucha Putina a patolízal čínského komunistického prezidenta. Nemám pocit, že bych registroval tendenci vidět Miloše Zemana objektivníma očima.

Už poměrně dlouhou dobu se terčem mnohých stává prezidentovo zdraví. Myslíte si, že Miloš Zeman je na tom zdravotně tak, aby zvládl příštích pět let stát v čele státu? A co říkáte vůbec na tak obrovský humbuk kolem jeho zdraví? A v této souvislosti, když vzpomeneme Václava Havla, máte pocit, že se měří stejným metrem?

Nejsem lékař, ale není to tak dávno, co jsem v jednom rozhovoru zveřejnil informaci, že jsem od renomovaného českého lékaře vyslechl informaci, že Miloš Zeman má kontrolovanou cukrovku a nemá v pořádku nohy, ale jinak je zdráv, úměrně ke svému věku. Kdyby si ušetřil sklenky čehosi ostřejšího, jistě by na tom byl ještě o kus lépe…

Jak hodnotíte přístup Miloše Zemana a Jiřího Drahoše k EU a k případnému přijetí eura?

Jsem přesvědčený, že se přímé domácí konkurenci eura stejně nevyhneme. Dříve nebo později do toho klubu budeme muset vstoupit. Něco nás to bude jistě stát, ale nic není zadarmo! Z toho lze vydedukovat i můj názor na postoj kandidátů na prezidentskou funkci ve věci přijetí eura.

Jak už jsme zmínili, někteří Drahošovi odpůrci označují pana profesora za „vítače“, což on rozhodně odmítá. Prezident Miloš Zeman je ohledně migrační krize známý svým heslem „nikdo vás sem nezval…“ Jak vy vnímáte postoj obou kandidátů právě ohledně migrace?

Stojím na straně těch, kteří tvrdí, že vítat mohu jenom ty, o nichž jsem alespoň plně informován, když jsem je nepozval. Musím se ptát kdo jsou, co chtějí, co umějí, jak se chovají, jestli s námi chtějí žít, nebo jestli nás přišli ohrožovat… vítat ad hoc kohokoliv žádný rozumný člověk nikdy nedělá. Protože tohle dělat je krajně nerozumné. A rozumní lidé většinou nedělají nerozumné věci. Nechat zaplavit Evropu nevítanými imigranty, o nichž nevíme zhola nic, je opravdu špatně. Vymstí se nám to a není možné, že by to profesor Drahoš nevěděl.

V různých diskuzích na sociálních sítích vyčítají někteří Miloši Zemanovi jeho po volbách podle nich až příliš velkou vstřícnost k A. Babišovi. Myslíte si, že to současnému prezidentovi ve volbách uškodilo a možná ještě uškodí?

Vstřícnost k Andreji Babišovi prezidentu Miloši Zemanovi rozhodně neuškodila. Vnímám-li správně nálady okolo sebe, politická šaráda s vyslovením požadované důvěry vládě, strategie „jen ne Babiš“ není českou populací, podle mých zkušeností, které slýchám kolem sebe, vnímána jako respektovaná strategie politických stran po sněmovních volbách. Podíváme-li se kousek na západ od našich hranic, do evropsky rozhodujícího Německa, nemůžeme nevidět, že úhlavní volební soupeři sedí u jednoho stolu a debatují, jak naplnit vůli německých občanů-voličů. Tak dopadly volby a je povinností politiků najít na vzniklou situaci klíč a zapadlý zámek odemknout. A ne klíč předem zahodit. Pokud si ovšem nemáme vyslovit ochotu podílet se na vládě jako pouhé přiznání cesty ke korytu, nikoliv jako trpkou cestu ke službě veřejnosti. Pak bych tomu, ač velmi nerad, rozuměl. Voliči to vědí…a poznají.

Za Jiřího Drahoše se postavila celá řada umělců. Čím jim podle Vás právě Jiří Drahoš tak imponuje a čím jim naopak tak strašně vadí současný prezident?

Myslím, že většina kolegů z branže volila v minulých, prvních prezidentských volbách v přímé volbě, pana hraběte. Nikoliv Miloše Zemana. A prohráli. Což je samozřejmě provází dodnes. Miloš Zeman si je nezískal…a proto i dnes stojí ani ne tak za panem profesorem Drahošem, jako proti Miloši Zemanovi.

Venkov proti Praze. Tak na první pohled vypadají příznivci a odpůrci Miloše Zemana, nebo také „hospody“ proti „kavárně“. V tomto kontextu, neublíží nakonec u některých voličů Jiřímu Drahošovi tak velká podpora umělců?

Bylo by mi líto, kdyby souboj o Pražský hrad byl pouhým prestižním zápasem občanských skupin z kavárny nebo z hospody. I když dnes prezidentská funkce z politického hlediska není nijak zvlášť významná, svoji symbolickou cenu jistě má. A nebylo by špatné, kdybychom se přestali přetlačovat, okopávat si vzájemně kotníky a podrážet a podívali se objektivně, koho může tahle země víc v této době potřebovat. Ne pro „zahraničí“, čím se tak rádi vůči Miloši Zemanovi vymezujeme, ale pro nás a pro budoucnost našich dětí.

Tomáš Halík, který patří mezi Zemanovi odpůrce, ohledně voleb uvedl, že nadcházející zápas dvou kultur – džentlmenství a barbarství – ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží. Co na to říkáte?

To si myslím, že není třeba ani komentovat. Pan Halík má rád velká slova a používá je nesmírně rád. Toť vše. Nemyslím si, že Evropu, natož svět, nějak zásadně zajímá, kdo je teď v Praze hradní pán. Tahle doba pominula, je pryč, to jsme jako Česko chviličku hráli zrovna jinou roli, teď už jsme zase jen středně velká evropská země a o věcech důležitých se v Praze nerozhoduje, a tak to i zůstane. Ať na Hradě bydlí ten či onen…

autor: David Hora