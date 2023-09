Rok 2027. Asi konec uhlí a pak... Expert nechce děsit Čechy, přesto nastíněno

reklama

Jak podle vás státy v Evropské unii (EU) přečkají letošní zimu, co se týká energií?

To je otázka za bilion! Na začátku září byly předpovědi, že podzim nastoupí už na konci týdne. Nyní předpovědi říkají, že léto vydrží pomalu do konce měsíce.Takže ti, kdo tvrdí, že zima bude tvrdá a ceny poletí do výšin, vaří z vody. Ovšem stejně vaří z vody i ti, kteří říkají, že bude mírná. Nikdo z meteorologů to neví.

Dobře je to vidět na informacích o polárním víru, který se formuje nad Arktidou. Pokud zkolabuje, bude zima jako řemen. Tedy pokud to nezmírní El Niňo. Ale prý ani ten to nezachrání. Zima by pak měla být taková, jako bývala před čtyřiceti lety. A když vír nezkolabuje? Tak bude zima asi mírná. Takže si vyberte… Hlavně, že bezpečně víme, jak bude za padesát let…

Jak se ale my v EU tedy můžeme přichystat na zimu?

No právě… Plynové zásobníky jsou plné na nějakých devadesát procent, což je bezesporu skvělá zpráva. Jenže jejich kapacita není taková, že by zvládla zásobovat celou unii po celou zimu. Dokud se evropské státy a evropští dodavatelé nevrátí k dlouhodobým kontraktům, bude nejistota vždy.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2821 lidí

V té poslední větě cítím obavy...

To máte pravdu. Dokud fungují české uhelné elektrárny a teplárny, zásobníky plynu jsou plné, kontrakty na dodávky uzavřené a obě naše jaderné elektrárny fungují, tak může být Česko v klidu.

Jenže podle ekonomických ukazatelů by české uhelné elektrárny mohly skončit už v roce 2027. Zde a zde. A jakmile skončí elektrárny, tak se zavřou zbývající české uhelné lomy, protože se jejich provoz stane neekonomickým. Tím pádem skončí teplárny a ve finále i individuální vytápění domácností uhlím. V takovém případě bych vám na tuhle otázku nerad odpovídal. Protože bych vaše čtenáře musel vyzvat k pevné víře v to, že bude mírná zima.

Už jsme o tom spolu párkrát hovořili. Kurz EU i české vlády je stále stejný. Uhlí nechceme, plyn možná, ale jen na chvíli, a to jádro, to je problém. Fakta ale vypadají neotřesitelně. Jak to, že je nikdo z odpovědných nevnímá? A pokud vnímá, tak prý nemá v Bruselu s kým mluvit...

Ano, to prý řekl ministr průmyslu Jozef Síkela, že nemá v Bruselu s kým mluvit o výhradách k energetice, jak ji prosazuje Evropská unie. Naprosto chápu jeho frustraci z takového stavu! Ale on je ministrem české vlády a jeho povinností je starat se o blaho České republiky. Takže - ač frustrován - ať si v Bruselu někoho najde! To je náplň jeho práce! Kolikrát se sešel s Uršulou von der Leyenovou anebo soudruhem Fransem Timmermansem? Nebo s jejich pobočníky? Kolikrát jednal s těmi českými europoslanci, kteří chápou fatální stav energetiky pod diktátem Green Dealu?

Možná je to proto, že pan ministr Síkela o energetice celou dobu mluví tak, že je zřejmé, že jí vůbec nerozumí. Kdyby tomu tak nebylo, musel by chápat, že národní energetika nemůže stát na obnovitelných zdrojích energie (OZE), které jsou zároveň i jen občasnými. Chápal by, že Poláci si odchod od uhlí nevyjednali na rok 2049 jen tak z plezíru.

Česko má zhruba čtyřicet procent elektřiny z uhlí, zhruba tolik z jádra a o zbývajících dvacet procent se dělí všechny ostatní zdroje. Na světě ale nyní neexistuje komerčně nasazená technologie, která by dokázala do roku 2027 nahradit v Česku spolehlivě uhelnou energetiku. Kdo tvrdí opak, neví nic o energetice, nebo je lhář. Ještě je možnost, že je něčím, co nazýváme třeba tupcem. Má sice k dispozici všechny informace, ale přesto je nebere v úvahu. Poslední možností je to, že ho za šíření energetických bludů, tedy dezinformací, někdo platí. Větší výběr není.

Fotogalerie: - Kdo těží z lomu Bílina?

Podle vás jsou všechny důležité informace o energetice a všem, co s ní souvisí, snadno dohledatelné. Jak je tedy možné, že je hlavní média neberou v potaz?

No, jak to říct… Záleží na přesvědčení redaktorů a na erudici jejich editorů. Vzhledem k tomu, že dřív dělali editory ti, kteří za sebou měli deset či dvacet let novinařiny a dnes to jsou ti, kteří noviny dělají pár let, je možné cokoli. Některá média si přitom dávají do svých kodexů to, že hájí slabší a tak podobně. Což, zjednodušeně, vede k tomu, že se do zpravodajství promítají osobní názory autorů. To bylo ještě tak před patnácti lety nemyslitelné. Tehdy bylo přísně oddělené zpravodajství od názorů.

Co tím chcete říct?

Třeba to, že každý novinář, který chce být zeleným aktivistou, má na internetu k dispozici příručky, podle kterých se může řídit. Když se na ně podíváte, uvidíte, že to nejsou návody, jak dělat lepší noviny, ale jsou to návody, jak dělat lepší propagandu. Podívejte se sem, tam jsou na ně odkazy. Uvidíte to zcela jasně. Za tyhle příručky by se nemusel stydět nikdo propagandistů hnědé či rudé totality.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28245 lidí

Nechoďme kolem horké kaše! Co je v těch příručkách, o kterých mluvíte?

Ukazují na to, jak obejít fakta. Jak v čemkoli, co se děje, hledat „klima souvislosti“, ať už tam jsou, nebo nejsou. Jak eliminovat a dehonestovat názorové odpůrce. Podívejte se na ty odkazy, ty mluví za vše!

Tak jinak. Kde je hlavní problém současné debaty o budoucí energetice v EU?

Na jedné straně stojí požadavky moderní společnosti, jako je osvětlení, teplo, energie pro dopravu a průmysl, což je podložené fakty a na druhé straně stojí přání a víra bez faktů. Nechme úplně stranou to, zda se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře z lidské činnosti nějak podílí na tom, čemu se říká změna klimatu. Ale moderní společnost, což je stav, jehož chce dosáhnout i Rwanda, Burundi i Marshallovy ostrovy, se neobejde bez elektřiny, nebo bez spalovacích motorů. Obvykle se to kombinuje. Jenže v orgánech EU a médiích převládl názor, že se to dá změnit pomocí nařízení.

Energetika stojí a padá s výkonem, který je možné dodat do energetické soustavy. Musíte mít na jedné straně produkci a na druhé straně odběr toho právě vyrobeného množství. Jen podotýkám, že energetici by mě za tak jednoduchý popis nepochválili, ale pro laiky je to zcela dostatečné vysvětlení. Odběr se dá do značné míry předpovídat a na něj se nasazují zdroje takzvaného základního zatížení. Což je v tuzemsku primárně jádro, pak uhlí.

Důležité je, že víte, že odběr bude asi x a vy, jako správce sítě, čili u nás Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS), máte k dispozici to X plus pár dalších zdrojů, které na váš pokyn začnou dodávat. Kdyby byl odběr nižší, tak naopak někoho odpojíte. Když máte energetiku postavenou na OZE, tedy občasných zdrojích – slunce a vítr – tak nemáte stabilní dodávku, protože závisíte na počasí. Fouká? Svítí slunce? Jenže současně víte, že odběr bude minimálně to x. Kde vezmete chybějící množství? A kde vezmete případně celé množství, když je pod mrakem a nefouká vítr? Abyste tohle mohl vyrovnávat, tak potřebujete mít k dispozici stejný výkon v klasických zdrojích anebo obrovská bateriová úložiště. V celostátním měřítku. Ta si zatím nikdo neumí ani představit. A jejich cena by byla, bez nadsázky, astronomická. Kompletní bateriová záloha pro Česko na čtrnáct dnů by přišla, podle současných cen, přibližně na dvacet bilionů korun.

Jenže cokoli z toho je na úrovni EU označeno za…, čertví co. Dezinformaci? Lobbismus? Lež? Jak se zrovna hodí. Přitom to jsou zcela legitimní, v podstatě životní, otázky opřené o fyzikální zákony.

Chcete tedy říct, že z médií a od politiků nedostáváme o Green Dealu pravdivé informace?

Bohužel, je to přesně tak! Pravda je to, že OZE nedokážou ani Česku, ani EU, zajistit kontinuální dodávku elektřiny, o teplu nemluvě. Je jedno, kolik do toho EU z našich peněz narve, a kolik si toho na náš účet půjčí. A je v podstatě jedno, kolik se OZE v prostoru EU postaví. Protože vždycky to bude málo.

A pravda je také to, že EU ani ve spolupráci s USA nemůže zastavit přibývání oxidu uhličitého v atmosféře. Takže pokud je tento plyn příčinou změn klimatu, nejsme schopni tento trend zvrátit.

Psali jsme: Ministr Síkela: Podporujeme udržitelné podnikání, ve výzvách je připraveno 3,7 miliardy API: Na dotace na obnovitelné zdroje energie pro firmy je připraveno ve dvou výzvách 1,5 miliardy Jiří Kobza: Sankce jako způsob sebevraždy Jak se v Česku řídí energetika: Dosadili Piráta, divadelního režiséra. Hodinu a půl jsem mu vysvětloval základy, ale měl utkvělou představu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE