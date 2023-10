Ruský agent za pár tisíc sestavil kolonu? Nesmysly vycucané z prstu, odfrkl si nad Koudelkou Paroubek

„Šílené rozhodnutí, které možná potěšilo americký vojensko-průmyslový komplex,“ říká ke schválení nákupu stíhaček F-35 expremiér Jiří Paroubek a popisuje, kde všude mohou v příštích letech peníze chybět. Rozebral energetickou politiku státu a řekl, co by se mělo dle jeho názoru udělat. Nevynechal ani nedávné vyjádření šéfa BIS ohledně ruského agenta a padla slova jako „prostě takový mccarthismus v malém českém provedení“. Dostal se i k Mašínům a na Slovensko.

Pane inženýre, tento týden jste byl na společné akci s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou, ale také třeba Janou Volfovou z ČSSD v Brně. Takže spolupráce na sjednocení levice, zdá se, funguje dobře?

Řekl bych, že se blížíme nějakému konci, v tom dobrém slova smyslu. To znamená uzavření memoranda, uzavření nějakých programových dokumentů. A samozřejmě všechny ty strany, které v té eventuální vznikající alianci budou, tak si zachovají svoji identitu, svoji organizační strukturu. Je to taková jednota v mnohosti.

Na co se vás lidé na tom setkání v Brně nejvíce ptali, co je trápí? Co je zajímalo?

Nejvíc je zajímaly provozní problémy každé domácnosti, to znamená energie, jakým způsobem to řešit. Samozřejmě, zajímá je náš pohled na EU, na NATO. Komunisté ho mají hodně vyhraněný. Takže těch otázek byla celá řada.

Když jste zmínil energie, stát prý už nebude přispívat na ceny elektřiny a plynu. To tím pádem od ledna opět zdraží. Je to dobré rozhodnutí?

Myslím, že stát prostě nedělá tu energetickou politiku rozumně. Jestli před rokem a půl premiér hovořil o tom, že je možné zestátnit ČEZ, vykoupit jeho akcie, tak v tomto neudělal ale vůbec, vůbec nic. A to je velmi špatné, protože to byl klíč k tomu, abychom měli levnou energii. Aby měly levnou elektrickou energii jak domácnosti, tak aby ji měl také český průmysl, aby byl konkurence schopný. Takže to je ta podstata věci. Jestli tam budou, nebo nebudou poplatky za ekologické zdroje, to vidím jako věc druhotnou.

Vláda schválila nákup letounů F-35. Co na to říct?

Myslím, že to je šílené rozhodnutí, které možná potěšilo americký vojensko-průmyslový komplex. Mě netěší. V podstatě to předurčuje obří zbrojní výdaje pro 3–4 následující české vlády. A také to, že budou muset tyto 3, 4 příští české vlády velmi silně uskromňovat obyvatelstvo, nebo držet rozpočty na uzdě v té oblasti, kde bychom ty peníze nejvíc potřebovali. Tedy v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, školství, ale také kultury, no na co si vzpomenete.

Bohužel zákon o zachování hmoty platí i v té ekonomice. Tak jestli se někde přidává, tak se někde zase musí, pokud máte stejný koláč k rozdělení, ubrat. To jsme v této situaci pro příští rok stejně tak jako v těch příštích deseti, dvanácti letech. Takže rozpočtová politika vlády a ty obří nákupy, které začínají, to je začátek, pak přijdou na řadu obrněnce, německé leopardy, tak tady negativně ovlivní výdaje státního rozpočtu. A strukturu těch výdajů státního rozpočtu v příštích deseti, dvanácti a možná i více letech.

Když mluvíte o tom zdravotnictví, co říkáte na ten případ nemocného Martínka. Zaznělo, že zdravotní pojišťovna to zaplatit nemůže…

Já myslím, že je to obvyklá administrativní neschopnost. Protože tady se prostě cesta vždycky dá a musí najít.

Takže se domníváte, že se k tomu měl stát postavit více čelem?

Samozřejmě že ano.

Ministerstvo vnitra plánuje kampaň za zhruba 40 milionů korun. Cílem kampaně má prý být ukázat kroky vlády ve prospěch občanů. Váš komentář?

Platit si politickou inzerci, kterou by si měli platit asi politické strany, tak to je opravdu zvláštní. Kromě toho politici vládní koalice by měli chodit do televizních debat, do rozhlasu a tam by měli obhajovat vládní politiku. Dávat vydělávat spřáteleným médiím inzercí, to si myslím, že není fér.

Podívejme se i na nedávný výstup šéfa BIS Koudelky. Ten uvedl, že ruský agent v České republice platil tisíce eur za propagandu o válce a že využil i známé osobnosti. Co na to říkáte? Překvapilo vás to? Pokud vím, tak jméno zatím žádné nezaznělo…

Já jsem na toto téma také reagoval ve svém komentáři na webu Vasevec.cz. Napsal jsem, že by pan Koudelka měl zveřejnit jméno údajného agenta. Myslím si, že to je spíš vycucáno z prstu. Neumím si představit, že za pár tisíc eur by byl nějaký agent schopný vytvořit nějakou skupinu lidí, kteří tady vytvoří vlastně pátou kolonu. To jsou nesmysly. To je prostě takový mccarthismus v malém českém provedení.

Německo se rozhodlo zesílit hlídky na hranicích s Českem a Polskem, kvůli nelegální migraci. Vyřeší to něco?

Z jejich hlediska to je spíš marketingový krok. Nemyslím si, že by to něco vyřešilo. Bohužel, pokud se ty věci nebudou řešit vážně a na celoevropské úrovni, tak je to špatně.



Máme tady pro mnohé poněkud kontroverzní téma a sice, zda ocenit či neocenit bratry Mašíny. Petici na podporu jejich ocenění podepsalo přes třicet osobností, mezi nimi například senátor Hilšer nebo europoslanec Vondra. Co vy na to? Zaslouží si bratři Mašínové ocenění?

Já souhlasím s tím, co kdysi řekl bývalý prezident Zeman. Že tito lidé vraždili také lidi, kteří byli možná služebníky bývalého režimu, ale vraždili způsobem až nepochopitelně krutým a brutálním. Takže z mého hlediska to nepřipadá v úvahu.

Rozhovor děláme těsně před volbami na Slovensku. Provází je velký zájem i ze strany našich politiků. Už jsme mluvili o tom, že jste Robertu Ficovi vyjádřil podporu, stejně tak třeba Václav Klaus a Miloš Zeman. Od našeho současného prezidenta zaznělo něco o možném ochlazení vztahů, kdyby vyhrál Fico, ministryně Černochová se zase bojí, že pokud Slováci opustí prozápadní směr, budeme „první na ráně“… Jak toto komentovat?

Pokud jde o paní ministryni obrany, tak ta ničemu nerozumí, nerozumí ani zahraniční politice. Takže to mě nepřekvapují, taková hysterická vyjádření. Já se domnívám, že Robert Fico vyhraje. A doufám, že bude schopen se svými politickými spojenci vytvořit funkční vládní koalici. Která nebude takovou ostudou pro Slovensko jako ta předchozí pravicová vládní koalice, která se v podstatě utopila ve vzájemných sporech a skandálech. Takže je hezké, že byla sice takzvaně proevropská, no ale byla nefunkční a jediné, co uměla, tím, že byla dirigována z Bruselu a z Washingtonu, dodávat zbraně na Ukrajinu. A to se tak trošku míjí se zájmy slovenského obyvatelstva. Alespoň já jsem tedy o tom přesvědčen.

Myslím si, že když vyhraje Robert Fico a sestaví vládu, tak se nic podstatného nezmění. Samozřejmě Slováci pak nebudou dodávat zbraně na Ukrajinu. Ale zůstávají v EU, zůstávají v NATO, budou partnerem ve V4. Je zde šance, že ta V4 naopak obnoví svoji funkčnost.

A nebojíte se určitého ochlazení mezi ČR a Slovenskem, jak zmínil Petr Pavel, pokud vyhraje Robert Fico? A i někteří další čeští vládní politici Roberta Fica nepodporují…

Tak Robert, na rozdíl od nich, je profesionál, takže ty věci asi nebere tak úplně vážně. Samozřejmě to není příjemné, protože Slováků je tady hodně, a to, co říkal Pavel, tak to je zaměřeno pro uši slovenských občanů, kteří žijí v ČR a mohou volit ve slovenských volbách. Ale domnívám se, že po volbách se ta situace zklidní z obou stran.

