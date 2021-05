Rusofobie, nohsledi z východu, známý skandalista Kroupa. Hamáček není debil. Ivan David odhaluje, co se kolem Vrbětic strhlo v Bruselu

„Jsou lidé, kteří jsou ochotni vidět neviditelné, když se dozvědí, že tak je to správně. Tento nijak vzácný osobnostní rys je oporou každého režimu. Nemohou za to. Pokud jde o politiky s takovým přístupem, cítím k nim hluboké opovržení. Ve veřejném zájmu by měli vidět jen viditelné a podle toho konat,“ konstatuje s ohledem na kauzu Vrbětice europoslanec, profesí psychiatr, Ivan David (SPD). „K údajnému zavinění ruských špiónů žádné důkazy dodány nebyly. Tak nemůžeme zhodnotit, jsou-li věrohodné, nebo jde-li o plody zpravodajské fantazie. Jak moc je obtížné tvrdit, že důkazy jsou jasné, když nebyly předloženy?“ táže se.

Před pár týdny v Česku vypukla kauza Vrbětice. Za pachatele byli označeni ruští agenti, nejdříve ti dva, co měli otrávit i Skripala, pak i někteří další. Kdo vyjádřil pochybnosti, upozornil na neexistenci přímých důkazů a podobně, byl nálepkován jako ruský agent či vlastizrádce. Jak jste sledoval toto dění?

Jsou lidé, kteří jsou ochotni vidět neviditelné, když se dozvědí, že tak je to správně. Tento nijak vzácný osobnostní rys je oporou každého režimu. Nemohou za to. Pokud jde o politiky s takovým přístupem, cítím k nim hluboké opovržení. Ve veřejném zájmu by měli vidět jen viditelné a podle toho konat.

K údajnému zavinění ruských špiónů žádné důkazy dodány nebyly. Tak nemůžeme zhodnotit, jsou-li věrohodné, nebo jde-li o plody zpravodajské fantazie. Jak moc je obtížné tvrdit, že důkazy jsou jasné, když nebyly předloženy? Ani v příslušném výboru nebyly žádné podány, ani prezident republiky takové nedostal. Každý ví, že od výbuchů uplynulo skoro sedm let, a o podezření na útok tajných služeb po celou dobu nikdo nemluvil. Hasiči byl vyfotografován požár zjevně s několika ohnisky. Tak se útočí na zbrojní sklad? Podle premiéra měl vybuchnout později… Jak dlouho měl trvat ten požár? Mělo to prý vybuchnout po cestě… Nakládali by to hořící? Majitel dal na kritický den brigádníkům volno. Proč asi? Vlastizrada? A šířit nedoložené tvrzení je vlastenectví, nebo služba cizí moci?

Tajné služby běžně vyrábějí kauzy. I toto je nejspíš takový případ. Důkazní břemeno je na jejich straně. Že musejí chránit své zdroje? To jistě, zvláště jsou-li zdrojem samy. Co činily tajné služby, když zde cizí státní příslušník skladoval nedovolené zbraně a posílal je v rozporu se zákonem do válečných konfliktů? A co Rusko? Jaký by mělo motiv?

Jakou odezvu měly Vrbětice v Evropském parlamentu?

Případ byl úsilím některých českých europoslanců vtělen do společného návrhu usnesení „o Rusku: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruské útoky v České republice“. Mezi navrhovateli byli členové Evropské lidové strany Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Luděk Niedermayer (TOP 09) a Stanislav Polčák (STAN), za frakci Renew Dita Charanzová (ANO) a za evropské konzervativce ECR Veronika Vrecionová a Jan Zahradil (ODS).

V rozpravě vystoupili bojovně také Alexandr Vondra (ODS) a pirát Mikuláš Peksa. Ti všichni nepotřebují žádné důkazy. Na youtube jsem dal krátká videa s jejich vystoupeními. Také na mém FB vzbudila zasloužený zájem a téměř výhradně negativní reakce. Vondra se stará hlavně o zakázku na Dukovany (že by Westinghouse?). Nejvíce aktivity projevovali poslanci ze zemí, odkud pocházely divize SS. Zdá se, že někteří čeští poslanci se snaží tuto zásluhu dodatečně dohnat.

Politici by měli být poctiví a nezávisle myslet; tyto předpoklady uvedení poslanci nesplňují. Ubohost, trapnost…

Nedopadne to tak, že Česko bude mít s Ruskem na dlouho velice pošramocené vztahy, zatímco některé jiné země – třeba Německo – s ním budou mít čilé obchodní vztahy?

Zcela určitě. Polsko, Rumunsko nebo pobaltské země nemají v tomto ohledu co ztratit. Bylo třeba Českou republiku vmezeřit mezi tradičně rusofobní země, abychom byli odkázáni výhradně na Západ, který nás vydatně dojí, obchodní příležitosti v Rusku si však ponechá.

Kdo má vlastně největší zájem na tom, vyhrotit vztahy s Ruskem? Není to snaha postavit Evropu proti Rusku?

Samozřejmě že je. Evropa z toho nic pozitivního nemá, jen ztrátu obchodních příležitostí a zvýšené náklady na zbrojení. Takto se ale chovají nohsledi z východu. Západní Evropa je mnohem rezervovanější, mimo Spojeného království.

Pokračováním Vrbětic je kauza Hamáček. Ministr vnitra a předseda ČSSD chtěl v Moskvě údajně vyjednat milion vakcín Sputnik V a summit USA–Rusko v Praze výměnou za mlčení kolem případu Vrbětic. Tuto zprávu minulý týden zveřejnil na Seznam Zprávy novinář Janek Kroupa. Věříte, že by se ministr vnitra takového jednání chtěl dopustit?

Je to jen dezinformační web Seznam Zprávy a osvědčený skandalista a konspirátor Kroupa, nebo i jsou nějaké reálné důkazy? Já o nich nevím. Jan Hamáček má sice páteř jak tureckou šavli, ale není debil.

Je pro vás Janek Kroupa důvěryhodným novinářem?

Mojí důvěry není hoden. A vy ho pokládáte za kolegu?

Psali jsme: Superligový novinář Kroupa, hlídač pravdy ze správného hnízda. Budete koukat, čemu všemu se dnes v Česku říká „žurnalistika“ Co u toho hulej nebo pijou? Hejma ví, jak to Kroupa provedl s Hamáčkem Úniky od policie, sebevražda, Kroupa u soudu těžce narazil. Zase. Petr Žantovský připomíná selhání novináře, které uniká veřejnosti Co ta Jourová v base? Co Barták? Kauza Pandur. Babišův ministr… Kolem Kroupy to začíná páchnout. Bývalý šéfredaktor k práci svého kolegy

Může jít o útok na objednávku? Pokud ano, čí?

Nejspíš o objednávku BIS z podnětu zahraničních tajných služeb a nějakých cizích státních nebo nadstátních činitelů. Důkazy nemám, jen podezření, ale na rozdíl od nich – nic bez důkazů netvrdím, jen odhaduji.

O činnosti europoslanců nemá většina veřejnosti moc přehled. Kteří z těch českých jsou nejvzdálenější vašemu politickému postoji?

Z mého pohledu jsou skoro všichni extrémisté. „Extrémus“ je latinsky nejvzdálenější. Oni jsou mně velmi vzdálení, s výjimkou generála Blaška, který hlasuje velmi podobně jako já. Kateřina Konečná, od té doby, kdy sděluji domácí veřejnosti, kdo jak hlasoval, přestala neúčelně intrikovat a hlasuje například v otázkách migrace podobně jako my s Blaškem, a to často proti celé své frakci „Levice“. Neumím odhadnout, kdy ji za to vyloučí. Z mého pohledu nejvíce škodí KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti. Trochu méně škodí ANO a ODS.

Někteří poslanci jsou velmi kvalifikovaní, to je třeba uznat, ale z mého pohledu většinou nepracují v zájmu české veřejnosti.

EU je totiž v reálném světě nereformovatelná a vyvíjí se pro českou populaci velmi nepříznivě. Poškozuje i jiné národy, je to jednoznačně projekt globalistické hyperburžoazie, namířený proti národům, státům a demokracii. Toto hodnocení se může jevit jako nesmyslné, ale jen proto, že o EU nemá český občan šanci něco se dozvědět než „samá pozitiva a sociální jistoty“.

To je na samostatný rozhovor. Například o Zeleném údělu, podpoře imigrace, o „úspěších“ v boji proti covidu-19 atd.

Vývoj je rychlý a děsivý Protektorát zvaný Evropská unie nás chrání před samostatným vývojem a uplatněním vůle obyvatelstva. Životním zájmem každé šelmy je ochrana kořisti před zcizením. Nahoře je zlovolná horečná aktivita a dole neinformovaný klid žáby v ohřívající se vodě. Zkouším s tím něco dělat.

Jak vidíte působení europoslanců pirátských? Ptám se i proto, že Piráti jsou podle průzkumů preferencí v Česku nyní nejsilnější stranou a favoritem podzimních (pokud nebudou dříve) parlamentních voleb....

Já se Pirátům věnuji s velkou péčí, popularizuji je a snažím se, aby nic podstatného z jejich činnosti neuniklo pozornosti české veřejnosti. Všiml jsem si zajímavého jevu. Pirátští europoslanci Kolaja, Peksa a Gregorová dávají na svoje FB stránky své projevy ve formě videí i textů, ale odezva na ně je slabá, kolem dvaceti komentářů, a skoro všechny negativní. Když dám tytéž jejich komentáře na svůj FB já, bývá komentářů 500–1000, a také velmi negativní vůči nim. Teprve po mojí popularizaci zájem na jejich FB stoupá. Nutně si tedy kladu otázku, kdo je tedy vlastně volí? A jestliže se o nich traduje, že jsou velmi zdatní na sociálních sítích, tak jak se jim to projevuje?

Ptal jsem se na to inteligentního mladého muže, který připustil, že je volil, ale nehodlá to opakovat. Ptal jsem se ho, proč je volil. Řekl mi, že se mu intuitivně jevili jako noví a originální a generačně blízcí. Na otázku, kdo je volí, mi odpověděl, že mladí lidé, kteří se o politiku nezajímají a kromě návodů k použití nic nečtou. Zkouším tedy návody k nepoužití nenásilnou formou šíření jejich vlastních textů. Piráti pochopili, že přiznání ztěžuje zapírání, a začali se sami od sebe poněkud distancovat.

Přece jen záliba v sexuálních zvláštnostech není pro většinu lidí politicky relevantní téma. Jejich snaha oslovit starší generaci je komická. Zveřejňují kasuistiky takových starších jedinců, ale nejsou to ti, které by chtěl někdo následovat. V jejich napůl virtuálním světě platí všechno a nic. Mají školy, jako dnes každý, ale většinou jim chybí vzdělání. Jejich odpor k „biflování“ vede k tomu, že mají prázdnou databázi a tvoří cokoli z ničeho.

