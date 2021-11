S Černochovou si vojáci budou dělat, co se jim zlíbí. A ten mladý Pirát... Pánbůh s námi, vydechl europoslanec Blaško

reklama

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30852 lidí

Jedním z kandidátů na ministra zahraničí je pirát Jan Lipavský. Jana Černochová z ODS by mohla být ministryní obrany. Co vy na to?

Pánbůh s námi a zlý pryč.

Jak to?

Paní Černochová by samozřejmě honila armádu po všech čertech. Když byla předsedkyní sněmovního výboru pro obranu, tak si vojáci dělali, co chtěli, takže si to budou dělat zase, a může si vyskakovat, jak chce. A pirát Lipavský je člověk, který nemá kredit, aby byl schopen takovou funkci vykonávat; ani morální, ani odborný.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koho byste si vy na těchto postech vybral, z politiků, kteří jsou k dispozici ve formující se koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů se Starosty? Napadá vás někdo lepší?

Bohužel z těch lidí, kteří tam jsou, nikdo. Bohužel.

Ministrem zahraničí by měl tedy být člen České pirátské strany. Předseda Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že nyní již souhlasí, abychom byli součástí Evropské unie i Severoatlantické aliance, i když dříve se vyjadřoval proti. Právě Piráti jsou pro zrušení práva veta při hlasování v Evropské unii – tedy pokud některý ze států nesouhlasí s nějakým nařízením, může ho zablokovat. Obáváte se těchto následků?

Určitě, jestli nám vezmou právo veta, tak budou i poslední drobky naší samostatnosti pryč. Vždyť se na jejich zahraniční politiku celé slavné Evropské unie podívejte. Je to jeden řetěz přehmatů a přešlapů Na jednu stranu vykládají, jak jsou proti Číně, ale na druhou stranu s nimi obchodují, jen to fičí. Jejich pokrytectví je bezbřehé. Co nám chtějí dát v tomto smyslu nového? Samozřejmě, že nic.

Naše zahraniční politika by měla být, jak se říká, kolem dokola země. Nikoliv, že Rusko a Čínu odmítáme a stále se vůči něčemu vymezujeme, zatímco se nám západní kamarádi chechtají, jako s Vrběticemi, kdy jsme odtud vypráskali celé velvyslanectví Ruské federace. A podívejte, Němcům dodávají plyn za určité ceny – a nám za čtyřnásobné ceny dodává plyn Německo. Kolik z nich se k nám přidalo? Prakticky nikdo, protože ekonomické zájmy jsou přednější. A oni si to dobře spočítali a vyhodnotili.

Na druhou stranu by ministrem pro Evropskou unii, což je nová funkce, mohl být Alexandr Vondra z ODS, který s těmito věcmi nesouhlasí, včetně kritiky New Green Deal.

Je pravdou, že Vondra se vůči některým záležitostem vymezuje a že jeho názory jsou charakteru, který je člověk celkem schopen přijmout. Mám ale takový dojem, že už jednu ostudu měl, takže jestli se do toho chce pustit znovu...

Může být vyvážením ministerstva zahraničí v rukou Pirátů?

To asi ne, protože Piráti jsou přesvědčeni, že jsou nejchytřejší na celém světě, a že to takhle povedou.

Psali jsme: Chystaný ministr zahraničí Lipavský: Jasná orientace na EU a NATO. A třeba Tchaj-wan, ten má čipy... „Aspenský institut se na něm velmi podepsal“. Zážitky zkušeného diplomata s budoucím ministrem Lipavským Tenhle Pirát ministrem zahraničí? Něco na něj prasklo. Babiš se jen směje a šíří „Blbý a ambiciózní. Sedí a opakuje.“ Pirát do vlády: Babiš se zaraduje, ČR prý ne

Andrej Babiš na mezinárodním klimatickém summitu COP 26 ve skotském Glasgow mimo jiné řekl: „Namísto sjednání dlouhodobých kontraktů s Ruskem se evropští politici horlivě snaží zablokovat tranzitní kapacitu plynovodů Nord Stream 2 a Opal s poukazem na obavy z budoucí závislosti EU na Rusku. Dámy a pánové, možná to bude pro vás novinkou, ale my už jsme závislí na ruském zemním plynu a budeme na něm nadále závislí nejméně po dobu příštích dvaceti až třiceti let. Žádný jiný způsob, upřímně řečeno, neexistuje, jelikož EU potřebuje ročně 400 miliard krychlových metrů zemního plynu, ale vyrábí pouze 50 miliard,“ sdělil přímo. Co na takový projev dosluhujícího českého premiéra říkáte?

Je to od něj hezké, ale na poslední chvíli zachraňování reputace... nevím, nevím. Přičemž na začátku Green Dealu jim všechno odkýval a neměl připomínek. Najednou se probudil, protože pravděpodobně vidí něco, co ti politici západních zemí – starých zemí Evropské unie – nechtějí nebo nevidí. Na druhou stranu musím uznat, že je dobře, že jim to někdo vmetl do tváře. Otázka je, jestli to padlo na úrodnou půdu, aby alespoň začali přemýšlet, jestli je třeba to hnát tak, jak si představuje madam Leyenová, předsedkyně Evropské komise.

Psali jsme: Spočítejte jim uhlík, když chtějí omezovat. Přišel nápad a Lutonský z ČT už se čertí Zprávu o EU je tu: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal... Bez EU byste vakcínu tak rychhle neměli. Musíme bojovat společně. Vzkazují z novin Leyenová a Jourová Německo: „H*vno“ zní už z nejvyšších míst. Pro EU nedobré

Když jste ji zmínil, právě paní von der Leyenová je kritizována, že i na padesátikilometrovou pracovní cestu letí tryskáčem, zatímco sama káže o ekologickém chování a elektromobilitě. Kritice čelila i její cesta letadlem z Vídně do Berlína.

To je takzvaná elita a ta elita si může dělat, co chce. Tohle je jen pro ty červy, co se tady plazí po zemi a zařizují, aby se oni měli dobře. Všechno je takové pokrytectví, že je to až neuvěřitelné.

Mnoho lidí dává vinu za rostoucí ceny energií právě New Green Dealu a emisním povolenkám, jejichž cena roste. Jsou i tací, kteří tvrdí, že důvod je jiný. Co si myslíte vy?

Emisní povolenky byly původně určeny, aby největší znečišťovatelé ovzduší přemýšleli, jak to vylepšit. Tím, že se jim začaly prodávat povolenky, aby byli donuceni takto přemýšlet. Jenže jestliže se z povolenek stala volně obchodovatelná komodita, tak samozřejmě, že v době, kdy jsou emise a jejich produkce nejnižší, v jarním a letním období, tak skoupili tyto povolenky jiní a prodávali je za podstatně vyšší ceny. Nikdo si nevšímá toho, že jakákoliv energie je strategická surovina a každý stát by si měl takové strategické suroviny ochránit tím, že nebude dělat, co se dnes děje.

My, Česká republika, jsme vlastně největším producentem elektrické energie, posíláme ji na trh – ale ještě nám za to nadávají, že máme a neukončili jsme uhelné elektrárny a jádro a kdesi cosi. Avšak zároveň si vesele naším proudem v Rakousku i v Německu svítí. Asi před měsícem stály větrné vrtule kvůli nedostatku větru a nebylo to daleko od blackoutu. A podívejte se např. v Rumunsku, kde funguje elektřina třeba jen dvě hodiny denně, v některých nemocnicích nejde vůbec teplo a podobně. Je neuvěřitelné, co se dnes děje.

Andrej Babiš ve zmíněném projevu též řekl: „Návrhy Fit for 55 neberou na zřetel podmínky a dispozice jednotlivých členských států ani poměr průmyslu k HDP. Evropská komise nepředkládá žádné hodnocení dopadu těchto návrhů ani žádná oponující stanoviska. Nevíme, zda tyto cíle nejsou příliš ambiciózní. Nemáme představu, kolik bude stát taková transformace, ani zda si ji můžeme dovolit. To není dohoda, nýbrž ideologie. Bez odpovědí na tyto otázky se Zelená dohoda stane evropskou zelenou sebevraždou.“ Je podle vás ta Zelená dohoda (Green Deal) zelenou sebevraždou?

Tak bych to klidně i řekl, ten termín bych použil. Podívejte se, jak všechny směrnice, co vycházejí z Evropské komise, nejsou podloženy vědeckými fakty, nejsou podloženy reálnými argumenty, prostě přání je vydáváno za skutečnost – ale tak se přece nemůžeme chovat v 21. století. Musíme mít věci pod kontrolou a netvrdit splnění něčeho do určitého termínu.

Státy, které se tím vůbec nezabývají, nám sem prouděním posílají CO2. Jako když vybuchne sopka, budou tu sopku bombardovat, aby bouchla ještě víc? Nebo zavřou kráter poklopem, aby nevytékala láva? Aby to způsobilo, že vybuchne o několik set kilometrů dál ještě horší sopka? To je něco tak neuvěřitelného, že mi to připomíná slogan „poručíme větru, dešti“. To už tady bylo. A ejhle, ono se to nepovedlo.

Psali jsme: Oni nás chtějí úplně dokopat. Boty z bruselské řiti. Generál Blaško šokovaně zírá, co předvádí nová koalice Generál Blaško hořce vzpomíná. Afghánistán? Nestrkejte do toho nos, řekli mi. Výsledek? Kluci v rakvích, zničené životy. Stálo to za to? Stařík Biden nebyl Putinovi důstojným soupeřem. Jsou tu snahy tlačit Rusko k rozpadu VIDEO Generál Blaško toho má dost. „Já jsem Čech!“ Leyenová mlčí. Padla i p*del, strach z války kvůli EU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.