S Klausem a Zemanem nesouhlasím. Čínu zajímáme, EU je slabá. BIS se dočkala silné podpory z důležitého místa

ROZHOVOR „Bezpečnostní informační služba pracuje špičkově a nemám v podstatě vůči její práci nějaké zásadní výhrady. To, co zveřejňují, je jedna věc a to, co nezveřejňují, je věc druhá,“ reaguje na rozhovor bývalého prezidenta Václava Klause poslanec SPD Radovan Vích, který je zároveň členem bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. Nesouhlasí ani s tím, že pro Čínu nemůže být Česká republika nijak zpravodajsky zajímavá.

Bývalý prezident Václav Klaus v rozhovoru pro www.idnes.cz řekl, že v podobných situacích nevolil navenek takový ostrý tón, jaký používá dnešní prezident. A uvedl: „Nicméně z těch několika vět, které proběhly veřejně v médiích, mám pocit, že má na práci všech našich bezpečnostních služeb – ať už se jmenují jakkoli – prakticky shodný názor jako já. Já je považuji za bezcenné. Jejich materiály jsem nikdy nečetl, protože jsem nechtěl ztrácet čas bezcennými zprávami, které většinou neobsahovaly vůbec nic zajímavého, vůbec nic přínosného.“ Jsou podle vás zprávy BIS bezcenné? Přinášejí nové informace?

Já s tím, co říká Václav Klaus, nesouhlasím. Mám na to jiný názor. V bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny máme zprávy Bezpečnostní informační služby k dispozici. Domnívám se, že hodnotit činnost Bezpečnostní informační služby jen na základě této zprávy je chybné. Je tam spousta schopných lidí, kteří pracují na profesionální úrovni, a práce těch zpravodajských služeb někdy spočívá i v nasazování vlastních životů, protože se účastní spousty operací v rámci zpravodajské činnosti, které slouží k obraně a jsou součástí bezpečnostního štítu našeho státu. Takže hodnotit zprávu Bezpečnostní informační služby, ke které má přístup spousta lidí, ale zpracovával ji nějaký úředník, nechci. Ovšem Bezpečnostní informační služba pracuje špičkově a nemám v podstatě vůči její práci nějaké zásadní výhrady.

Takže informace, které v rámci své činnosti přináší, jsou podle vás podstatné a přínosné?

Jsou podstatné. To, co zveřejňují, je jedna věc a to, co nezveřejňují, je věc druhá. Takže bavme se o tom celkově. Já mám nějaké informace, a aniž bych mohl konkrétní věci objasňovat, tak si myslím, že pracují profesionálně a nelze vycházet z veřejné části výroční zpravodajské zprávy Bezpečnostní informační služby. S těmi výroky prezidenta a bývalého prezidenta nesouhlasím.

Klausův výrok, že podobné zprávy „většinou byly jen papouškováním názorů z médií, a to ještě v horší verzi“, nepovažujete za pravdivý?

Jsou veřejné informace a neveřejné informace. A ty veřejné vycházejí z veřejných zdrojů, víme o dezinformačních webech, samozřejmě běží spousta zpravodajských informací a ruských her zpravodajských služeb, které vykazují nějakým způsobem svoji činnost. Na druhou stranu Bezpečnostní informační služba je plná spousty špičkových odborníků na různé zájmové oblasti světa jak v otázce jaderné bezpečnosti a tak dále. Jsou velmi nadprůměrně finančně ohodnoceni, a jestliže probíhá přísný výběr jejich příslušníků, nemůžeme soudit z jedné zprávy Bezpečnostní informační služby a ještě z veřejné části, že její celek pracuje špatně.

V tom rozhovoru také zaznělo, že podle Klause Čína se 140x větším počtem obyvatel, než má Česká republika, nemůže mít podstatný zájem na tom, co se tady děje, a že si to nedovede představit. Je Česká republika pro Čínu zajímavá z nějakého pohledu?

Česká republika je pro Čínu zcela jistě zajímavá. Víme, že Čína se stává čím dál více politickým hegemonem v rámci celosvětového uspořádání. Víme, že na jedné váze byly vždy Spojené státy a s nimi Velká Británie, na druhé straně vždy byla Čína, Rusko a mezitím tu rovnováhu nějak prováděla Evropská unie, potažmo Francie a Německo. A vidíme, že Evropská unie je prostě slabá. To znamená, že Evropská unie dlouhé trvání nemá. Má úplně jiné zájmy, začalo se s tím politikařit a vidíte, že Velká Británie z Evropské unie odchází.

Takže chci říci, že Čína svým meziročním růstem hrubého domácího produktu o více než šest procent ročně při objemu rozpočtu, který má, musí být pro nás zajímavá. A nemůžeme se spoléhat jen na trhy v rámci naší hospodářské politiky, v rámci Evropské unie, které jsou v podstatě vázané na Německo a na automobilový průmysl. My prostě potřebujeme diversifikovat naše hospodářství i naši zahraniční diplomacii, ekonomickou, takže si nemyslím, že Česká republika by byla explicitně zájmem Číny. Na druhou stranu je naším zájmem si udržovat dobré diplomatické a řekněme ekonomické vazby s velkými světovými mocnostmi, jako jsou například Rusko a Čína, ale také samozřejmě jako je Velká Británie, a neříkám, že i Německo a Francie.

Některá hysterie, která je v dnešních lidech v otázce Huawei, je otázka byznysu. Bavíme se o technologii 5G a to bude velký byznys s vazbou na kosmický výzkum a vojenské technologie a tak dále. Tady je vidět, že někdo ztrácí půdu pro nohama a vypadá to, že Čína by mohla tuto technologii nějak uchvátit a o trhy by někdo mohl přijít. Tady vidím problém, v němž je podstata.

autor: Zuzana Koulová