S čím se tato vláda ještě vytasí? Opozice to očekává s hrůzou, prozradil Hrnčíř

„Je bohužel možné, že na konci roku bude stagnace ekonomiky považována za ještě dobrý výsledek.“ Do ekonomického bilancování se pustil Jan Hrnčíř, poslanec SPD. Rozhodovat bude export. „Uhelným elektrárnám reálně hrozí, že do dvou let se uzavřou, protože kvůli drahým emisním povolenkám se je nevyplatí dál provozovat,“ poznamenal. Projednávání konsolidačního balíčku zhodnotil i těmito slovy: „S hrůzou očekávám, s čím dalším se vláda opět ,vytasí'.“

Data Českého statistického úřadu aktuálně potvrdila, že česká ekonomika stále stagnuje. Na ČT24 vysvětloval důvody mimo jiné i jeden z členů Národní ekonomické rady vlády vysokou inflací a nízkou nezaměstnaností. Navíc doba pandemie měnila strukturu ekonomiky. Váš náhled?

V první polovině roku byl na vině zejména fakt, že domácnosti výrazně šetřily, za což mohl pokles reálných příjmů způsobených inflací, vysokými cenami energií a samozřejmě na to navázaná změna ve spotřebitelském chování. Export, který českou ekonomiku táhl celé první pololetí, se naopak v pololetí druhém dle očekávání výrazně zpomalí, takže dle mého mínění nelze očekávat výrazné zlepšení situace, spíše naopak. Je bohužel možné, že na konci roku bude stagnace ekonomiky považována za ještě dobrý výsledek.

Mírně snad začínají domácnosti utrácet a ustupují veřejné výdaje. Očekáváte „normální stav“ v příštím roce?



Jak už jsem naznačil v předchozí odpovědi, rozhodující bude export. Česká republika je výrazně ekonomicky provázaná s Německem, jehož ekonomika stagnuje a příznivé nejsou ani vyhlídky do budoucna. Reálný pokles exportu do Německa je tedy něčím, s čím se musí počítat a co ovlivní stav ekonomiky i v ČR. Nepromyšlená zelená politika tzv. Green Deal bude pro naše hospodářství kolaps. Třeba výroba elektřiny z uhlí pokrývá zhruba 40 procent domácí spotřeby. Jenže uhelným elektrárnám reálně hrozí, že do dvou let se uzavřou, protože kvůli drahým emisním povolenkám se je nevyplatí dál provozovat.

Aktuálně, jaká je Vaše ekonomická prognóza do konce roku 2023, případně výhled na 2024?

Na začátku roku 2023 bylo mnoha experty očekáváno, že nejpozději v polovině roku dojde k opětovnému mírnému ekonomickému růstu. To se vlivem poklesu exportu nestalo. Je tedy velmi těžké predikovat v polovině roku 2023 výhled na rok 2024. Bohužel, jak jsem již uvedl, reálně neočekávám zlepšení ekonomické situace ani ve druhém pololetí roku 2023. Vše bude záležet na více faktorech, na náladách spotřebitelů, očekávaném poklesu inflace, vývoji cen energií, stabilizaci nebo poklesu německého hospodářství atd.

Konsolidační balíček půjde v září do druhého čtení. Je něco konstantního, s čím by mohli počítat firmy, podnikatelé, zaměstnanci, běžní lidé? Místopředseda SPD Radim Fiala na CNN Prima News pochválil, že koalice upustila od snižování platů státních zaměstnanců a ponechá zaměstnanecké benefity a jejich daňové zvýhodnění. Váš názor?

Po zkušenostech s touto vládou mohu lakonicky poznamenat, že jediná jistota spočívá v nejistotě. Vláda neustále předkládá návrhy opatření, aby od nich mohla vzápětí upustit. Samozřejmě vítám alespoň částečné ponechání zaměstnaneckých benefitů, na druhou stranu s hrůzou očekávám, s čím dalším se vláda opět „vytasí“.

Čistě ekonomicky, do jaké míry se dá do budoucna stavět na základech už schválených opatření v konsolidačním balíčku?

To neví ani sama vláda. Pokud se na jedné straně chválí snížením DPH u některých potravin, musí na druhé straně přiznat, že u léků, vodného, stočného, dodávek tepla nebo u nápojů došlo naopak ke zvýšení DPH, někde velmi razantnímu. Je to velmi nepřehledné a v konečném důsledku to nepomůže ani občanům, ani této zemi. Návrh hnutí SPD byl proto jiný, pro základní potraviny zavést sociální sazbu DPH okolo sedmi nebo osmi procent. Ta by lidem skutečně pomohla, snížila by se spotřebitelská nejistota a ve výsledku by to pomohlo oživit ekonomický růst této země.

Do jaké míry ještě rezonuje podle Vás aktuální výkřik kolem sdílení složenky na profilu předsedy SPD Tomio Okamury?

Ukázalo to na několik zajímavých faktorů. Po zveřejnění byl Tomio Okamura mnohými nařčen, že složenka není pravá. Pokud se nemýlím, tak byl mezi nimi i ministr vnitra Vít Rakušan. Nicméně, jak se ukázalo, složenka pravá je, její pravost dokonce potvrdila i sama příjemkyně sociální dávky. Očekával bych tedy omluvu od všech, kteří pana Okamuru nařkli, mnohdy velmi nevybíravě. Nejen, že se tak nestalo, byl a je nadále obviňován, že šíří nenávist a dokonce rasismus.

Je to až absurdní. Pan Okamura tím příspěvkem pouze upozornil na obecný problém a sice to, že jsme stát, kde může dojít a někdy i dochází ke zneužívání sociálních dávek. Nikoho nejmenoval, osobní data byla začerněna. Že se tato skutečnost pracujícím lidem nelíbí, je pochopitelně logické. A státní činitelé, různé neziskovky a aktivisté, místo, aby problém uznali, a samozřejmě nejlépe přemýšleli nad kroky, kterými jej odstranit, obviňují toho, kdo na problém poukázal. Prosím Vás, to není šíření nenávisti, to je jen pouhé (pro vládu nepříjemné) pojmenování problému.

