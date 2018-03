Šándor: To je fakt síla, srovnávat Putina s Hitlerem. Zvláštní, že se nikdo neptá na jistou věc ohledně Skripala

ROZHOVOR „Je třeba si položit otázku, komu by to prospělo? Nedává vůbec žádný smysl, aby ruská oficiální místa takto reagovala,“ říká v rozhovoru pro PL.cz k pokusu o vraždu agenta Skripala a jeho dcery brigádní generál v záloze, nyní bezpečnostní poradce Andor Šándor. Ruská stopa se sice nabízí, ale měli bychom podle něj pracovat na základě nějakých důkazů. „Tvrzení Borise Johnsona, že k tomu dal Putin osobně příkaz... Johnson u toho osobně byl? Nebo mají odposlech Putinovy kanceláře? Jak se to dozvěděl? Myslím, že je to těžká nechutná rána mimo prohlásit, že Putin zneužije mistrovství světa ve fotbale k propagaci své země jako Hitler olympiády v roce 1936. Přirovnávat tohle k Hitlerovi, to je fakt síla,“ dodává.

Už 22 zemí oznámilo, že vyhostí ruské diplomaty kvůli pokusu o vraždu dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervově paralytickou látkou Novičok. Česko se rozhodlo pro vyhoštění tří diplomatů, což je vzhledem k velikosti země silnější reakce. Je to i tím, že nás Rusko naštvalo tím obviněním, že Novičok je mimo jiné možná i od nás?

Myslím, že to byla zásadní chyba, že Rusko označilo Česko za možného původce toho plynu Novičok. To přehnali. I když si myslím, že to tak nemysleli. Každopádně to tak vyznělo. Premiéra to hodně rozčílilo, takže to asi hrálo roli v tom počtu. Srovnatelně velké země k nám vyhostily jednoho diplomata, což můžou v Moskvě požadovat za symbolické gesto. Nic co by mělo poškodit vzájemné vztahy. Pořád se pohybujeme na úrovni toho, že reagujeme na žádost Velké Británie. Neviděli jsme a bůh ví jestli vůbec uvidíme nějaký důkaz. Postavilo se to do polohy solidarity s Velkou Británií. Ano, označení Novičok versus Česká republika stálo za tím momentem, že jsme vyhostili víc diplomatů, než bychom vyhostili, kdyby tam nebyla konotace na tento bojový plyn.

Prezident Zeman pověřil BIS, aby pátrala po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován nervový plyn Novičok. Hned to samozřejmě mnozí interpretují jako další prezidentův proruský krok, ale dá se to vyloučit, že za minulého režimu tento nervový plyn u nás byl? Napadá mě, že možná o tom mají Rusové větší přehled než my...

Chyba bylo, že se to medializovalo. Mělo to zůstat v režimu tajném. Když je to v tomto režimu, nikdo se k tomu nevyjadřuje a zůstane to na rovině spekulací. Je potřeba připomenout, že pan prezident může ze zákona úkolovat BIS s vědomím vlády. Jestli k tomu vláda zasedla či nikoliv, to já nevím. Vláda ale přebírá odpovědnost za rozhodnutí prezidenta. To si měla vláda uvědomit, pokud tuto věc odsouhlasila, protože prezident podle zákona 153 z roku 1994 nemá pravomoc úkolovat tajné služby, může tak činit pouze s vědomím vlády. Dovedu si představit, že vláda zasedla a vzala to na vědomí a odpovídá za toto rozhodnutí, které je minimálně z hlediska medializace nešťastné. Pokud jde o novičok z doby bolševika – samozřejmě se nedá vyloučit vůbec nic. Vždycky jsem tvrdili, že na našem území nebyly jaderné zbraně. Otázka je, jestli jsme o tom věděli, zda tu byly, či nebyly. Myslím ale, že argumentovat o Novičoku přesně v kontextu pokusu vraždy na Skripalovi je naprosto chybné a je třeba to naprosto rázně odmítnout jako věc nepodloženou. Aby to opravdu nezavdávalo možnost interpretace, že jsme stáli byť nepřímo za pokusem vraždy na Skripalovi. To je velká chyba Rusů a nelze ji než příkře odmítnout.

Z čistě technického hlediska je správné, že prezident pověřil BIS? Neměli by mít více informací třeba armádní chemici?

Velmi mě mrzí, že to dojde vám a nedojde to těm, kteří rozhodují. Pokud pan prezident chtěl vědět cokoliv oficiálního o Novičoku, tak ten úkol měl zadat paní ministryni obrany. Přes armádní chemiky se pan prezident mohl dozvědět to, co potřeboval. Interpretoval jsem si úkol BIS tak, že má tuto věc prověřit mimo oficiální struktury ministerstva obrany. I kdyby to chtěl dát tajné službě, tak to mělo být součástí po mém soudu Vojenského zpravodajství a jeho kontrarozvědné součásti. Ale jak jsem už řekl – armádní chemici by měli být nejlepším zdrojem odpovědi jak to vypadalo s bojovými a jinými látkami pokud jde o historii Československé armády či Armády České republiky.

Jak vy vidíte celý ten útok na Skripala. Rusové jsou z něj sice vysoce podezřelí, ale žádné přímé důkazy nejsou. Pak je taky otázka, jestli ten útok byl podniknut se souhlasem nejvyššího ruského vedení, protože se to stalo těsně před ruskými prezidentskými volbami, čeká nás mistrovství světa v Rusku. Trošku to nedává logiku...

Psal jsem o tom ve svém článku v sobotní Mladé frontě. Je třeba si položit otázku: Cui bono? Komu by to prospělo? V situaci, kdy Skripala zavřete, v roce 2006 mu dáte třináct let – což není tak velký trest za zradu, mohl klidně dostat třicet let – jinými slovy Ruská federace vyjádřila tímto trestem vnímání míry poškození zájmů Ruska Skripalem. V roce 2010 ho vyměníte, a pak čekáte osm let, abyste ho zabili. Jaký to má smysl? Nedává to vůbec žádný smysl, aby ruská oficiální místa takto reagovala. To, že ho mohli zabít příslušníci GRU sami o sobě jako odplatu za zradu, které se Skripal dopustil – to se nabízí jako varianta. Zvláštní, že se nikdo neptá a nedebatuje, co vlastně dělal Skripal od roku 2010 do roku 2018. Víme, že chodil na ruskou ambasádu a prosil Putina o milost. Proč se nezeptáme, jestliže Novičok je schopen ve formě plynu zabít pět set lidí v létě, jaktože Skripal a jeho dcera jsou ještě živí? Pokud jsou živi, podal jim někdo nějaké antidotum? Pokud ano, jak dlouho trvalo, než se vědělo, že je to Novičok? Nebo jen tak někdo nosí antidotum v kapse? Těch záhad okolo je celá řada a myslím, že se stejně nikdy nedozvíme odpověď, jak k tomu došlo.

Ruská stopa se však nabízí...

Samozřejmě, že ano. Ale musíme pracovat na základě nějakých důkazů. Nelze říci udělal to Rus, protože je to Rus. Nedělám si iluzi o Rusech ani o jejich zahraniční politice, kterou nemám rád. Ale přeci jenom se tady dost formují vztahy mezinárodního společenství versus Ruská federace, které by se mohlo dostat do polohy vytvoření velkého silného státu, který bude stát mimo slušné státy. Myslím, že tendence takto dál pokračovat podle mého nemohou příliš přispět k řešení mezinárodních problémů, ke kterému Rusko potřebujeme. Je to nebezpečný trend, který by se měl držet v rámci nějakého normálu. Pokud se neprokáže, že to Rusové oficiálně skutečně udělali a tvrzení Borise Johnsona, že k tomu dal Putin osobně příkaz... Johnson u toho osobně byl? Nebo mají odposlech Putinovy kanceláře? Jak se to dozvěděl? Myslím, že je to těžká nechutná rána mimo prohlásit, že Putin zneužije mistrovství světa ve fotbale k propagaci své země jako Hitler olympiády v roce 1936. Každý využívá takto velké sportovní akce k propagaci své země. Přirovnávat tohle k Hitlerovi, to je fakt síla.

autor: Oldřich Szaban